Quick Style refses på nytt for Qatar-promo - nekter for glamorisering

GOD KVELD NORGE (TV 2): Knappe én måned etter at de fikk kritikk for å promotere Qatar, publiserer dansegruppen på nytt en rekke bilder fra det omstridte landet.

NEKTER FOR GLAMORISERING: Talsperson for Quick Style, Ibrar Malik, avviser at de glamoriserer Qatar via sin Instagram. Foto: @quickstyle / Instagram

Det norske dansecrewet Quick Style har den siste tiden vakt stor oppsikt verden over etter at de gikk viralt med en dans på plattformen TikTok.

Tidligere er de blant annet kjent for å ha vunnet «Norske Talenter», og deltakelse i det amerikanske danseprogrammet «World of Dance».

I august danset de med Karpe under deres ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum.

La ut bilde med FIFA-president

I slutten av oktober fikk gruppen gjennomgå på sosiale medier etter at de postet flere bilder fra sitt opphold i Qatar på Instagram - og tagget @visitqatar under innlegget.

Dette skapte reaksjoner i sosiale medier, blant annet fra influenser Halvor Harsem.

Samme for meg hvem som får i oppdrag å sminke over emiratenes social dumping. Om det er bloggere, fotballspillere, eller et aldri så elskverdig dansecrew. Det er ikke okay uansett. Digger quickstyle, men synes det var skikkelig skuffende at de slettet min originale kommentar. pic.twitter.com/7xEPGjJqtH — Halvor Harsem (@Konghalvor) October 24, 2022

Ifølge Harsem ble også flere av de kritiske kommentarene under innleggene til dansecrewet slettet.

Nå skjer det igjen.

Fire av medlemmene av den norske dansegruppen la søndag ut et bilde sammen med den kontroversielle presidenten i FIFA, Gianni Infantino.

Under innlegget avslører de at de befinner seg på VM-arenaen i Qatar under søndagens åpningsseremoni av fotball-VM 2022. Et fotball-VM som beskrives som det mest kontroversielle i fotballhistorien.

Infantino har også selv blitt kritisert de siste dagene, etter at han lørdag holdt det som beskrives som en forsvarstale for VM i Qatar.

Se video av talen under.

«Hadde gleden av å bli invitert av Infantino-familien til vår første VM-kamp i Qatar. Hadde i tillegg en flott samtale om dans og fotball», står det skrevet under innlegget på gruppen sin Instagram-profil.

«Så ufattelig trist! Har dere ingen integritet?»

I kommentarfeltet hagler kritikken, både fra «vanlige brukere» og større profiler i norsk underholdningsbransje.

«Lykke til med denne», skriver den etablerte rapperen Lars Vaular.

Den samiske rapperen og joikeren Fred Buljo har lagt igjen en meget sarkastisk kommentar til gjengen:

«Med hodet litt langt nede i bollen med russisk kaviar, så kan man ikke bestandig se hva som skjer rundt omkring eller hvem man står sammen med? Jaja, tørk øynene med litt cash før flyet hjem da».

En gjenganger blant kommentarene er at de burde begynne å lese nyheter.

«Så ufattelig trist! Har dere ingen integritet?»

«Money talks, eh? Flaut, gutta. Og skammelig. Ingen voksne som kan rådgi dere om do’s and don’ts?»

«Vær så snill, nå må dere snart ta til vettet. Det er ikke for sent å redde stumpene av imaget deres»

Dette er bare noe av kritikken som har dukket opp etter møtet med Infantino.

Går ut mot Quick Style nok en gang

Influenser Halvor Harsem går hardt ut mot Quick Style både på Twitter og Instagram story, nok en gang.

I en kommentar til God Kveld Norge utdyper Harsem sin kritikk av dansecrewets diskutable poster fra Qatar:

– Jeg blir ekstra trigget når jeg ser talentfulle stjerneskudd som Quick Style kaste bort sin mulighet til å gjøre en forskjell. Den har de valgt å sløse vekk med gjentatte promoteringer av Dubai, Qatar, og ikke minst ved å posere med FIFA-sjefen selv, sier Harsem til God Kveld Norge.

Tror den tingen som virkelig irriterer meg mest er at mennesker som får stor fame, spesielt i sosiale medier, har en tendens til å heve seg over alle moralske forpliktelser. For fansa heier på dem uansett, og da er det mye lettere å bare gi faen i kritikken. — Halvor Harsem (@Konghalvor) November 21, 2022

Harsem forteller at hans engasjement i debatten kommer av at han selv er svært opptatt av samfunnsmessige problemstillinger.

– Hundre prosent glam

Videre forklarer Harsem at han stiller seg svært kritisk til gruppens tilsvar på kritikken. Influenseren mener Quick Style har vært spesielt unnvikende i sine uttalelser i media, og refererer spesifikt til uttalelsene fra Quick Styles talsperson, Ibrar Malik, i VG.

I uttalelsen sa Malik blant annet at den største andelen av dansecrewets fans i Qatar består av migrantarbeidere. Dette vekker en sterk reaksjon hos influenseren.

REAGERER: Influenser Halvor Harsem er en av de som reagerer på Quick Styles innlegg fra Qatar. Foto: Cornelius Poppe

– Da er det jo merkelig at de ikke har brukt turen sin til å danse i slummen der de faktisk bor, under kummerlige forhold. Turen deres og alt de har postet har vært hundre prosent glam, sier Harsem om Quick Styles uttalelse.

Nekter for glamorisering

God Kveld Norge har selv tatt kontakt med talsperson Ibrar Malik for videre tilsvar på Quick Style-kritikken. På vegne av dansecrewet sier Malik at de forstår den sterke reaksjonen fra nordmenn, men mener at det bunner i kulturforskjeller og hvordan VM blir fremstilt i media.

– Når VM, fotball og Qatar blir representert på den måten forstår vi at det kommer en reaksjon her hjemme. Vi reiser en del til andre deler av verden som Emiratene, Qatar, Japan og Sør-Korea. Under reisen møter vi på mennesker og kulturer som har et annet bilde av verden, sier Malik til God Kveld Norge.

Til tross for Harsem og flere profilers reaksjon på Quick Styles fremstilling av Qatar, og deres mangel på uttalelser om brudd på menneskerettigheter i landet, står Malik fast på at dansecrewet ikke har skapt et glansbilde av det omstridte landet.

– Vi føler ikke vi har satt Qatar i et glansbilde utover det vi også har gjort under besøk til andre steder i verden, som for eksempel USA. Vi står jo ikke bak politikken til alle land vi besøker, sier Malik.

- Fikk billetter av «bekjente»

Til VG sa Malik at gruppen fløy til Qatar på egen regning og at VM-billettene ble anskaffet via en bekjent. Malik utdyper til God kveld Norge at det er et indisk-pakistansk vennepar av gruppen, som har bodd i Qatar i mange år, som har invitert dem.

– De hadde VIP lounge billetter til åpningskampen som vi takket ja til, men vi betalte for våre egne flybilletter og hotell, forteller han.

På spørsmål om deres tanker rundt den nåværende situasjonen i Qatar velger Malik kun å svare at Quick Style ble møtt med kjærlighet fra fans under deres siste opphold i diasporaen.

Spørsmål om deres tanker rundt menneskerettighetsbrudd og diskriminering av kvinner og homofile står foreløpig åpnet, men usvart.

– Noen betaler for dette

Harsem stiller spørsmål til Maliks uttalelser om at dansecrewets tur til VM i Qatar foregikk uten støtte fra sponsorer.

– De sier dette samtidig som de bor på eksklusive hoteller, har tilgang og dyre billetter. Postene tagges med «visitdubai» og «visitqatar». I min bransje, som Quick Style også er en del av, skal promotering merkes med reklame samma om den kommer i form av penger, hotellrom eller andre goder, sier Harsem.

Avslutningsvis sier influenseren at han mener det er svært kritikkverdig at Quick Style har gjort opptredener på arrangementer i regi av myndighetene i Dubai og Abu Dhabi, i tillegg til Qatar.

– De viser kun de fancy og glamorøse sidene av disse stedene. «Vi er ikke sponset» krever faktisk en rekke oppfølgingsspørsmål.

– Jeg tror ikke noe på det. Noen betaler for dette, avslutter Harsem.

Amnesty er i dialog med Quick Style

Frode Conde Tangberg, politisk rådgiver i Amnesty International, sier til God kveld Norge at de ikke prinsipielt er imot å besøke Qatar, og oppfordrer verken til å boikotte landet eller fotball-VM.

– Det er likevel viktig at artister, influensere og andre er bevisste på at Qatar gjør en stor innsats for å vaske sitt omdømme, blant annet gjennom å invitere kjente personer til å legge ut lekre innlegg på sosiale medier. Dette er selvfølgelig for å fremstille et glansbilde av Qatar.

Videre forklarer han at det som da ikke vil komme frem, er det Amnesty og andre jobber hardt for å belyse - nemlig at det er en veldig alvorlig menneskerettighetssituasjon i Qatar.

– Menneskerettighetsbruddene kan også knyttes direkte til fotball-VM. Quick Style må selv vurdere hvilket bilde av Qatar de ønsker å gjengi, sier Tangberg.

Han forteller også at de nå er i dialog med Quick Style om å få til et møte når de er tilbake fra turné.

– Quick Style må få reise hvor de vil, og poste hva de vil. De bør likevel bare være klar over at Qatar aktivt legge til rette for å få hjelp til å vaske sitt eget omdømme, og at influensere, artister og idretten er nyttige brikker i dette arbeidet.

– Vi oppfordrer Quick Style til å bruke stemmen sin for migrantarbeiderne som muligens utgjør så mye som 90 % av befolkningen i Qatar. De kunne f.eks. stilt seg bak vårt krav om å kompensere migrantarbeiderne som har opplevd menneskerettighetsbrudd i opprullingen til VM, forklarer Tangberg.

Videre sier han at de noterer seg at Quick Style sier at de ikke har vært på sponsede oppdrag, men at de på sine reiser til Qatar har reklamert for Visit Qatar.

– Effekten blir i stor grad veldig lik, selv om det kan være flere vurderinger en bør gjøre før man inngår et betalt samarbeid.