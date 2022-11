Quentin Tarantino skal lage TV-serie

Quentin Tarantino (59) avslørte fremtidsplaner under lanseringen av hans nye bok «Cinema Speculation» onsdag i New York.

Den anerkjente regissøren fikk gode kritikker for «Once Upon a Time... in Hollywood» som ble utgitt i 2019. I den forbindelse har han uttalt i en podkast at det kanskje nettopp derfor bør bli hans siste film.

Siden den gang har folk undret seg om det vil komme en ny spillefilm fra amerikaneren, men fansen må nok smøre seg med tålmodighet for å få svaret på det.

Onsdag delte han planen for 2023 - nemlig å spille inn en TV-serie bestående av åtte episoder. Det melder Variety og en rekke andre filmnettsteder.

Tarantino skal ha vært sparsommelig på detaljene knyttet til det fremtidige prosjektet, og har heller ikke delt hva serien skal handle om.

«Pulp Fiction»-skaperen er mest kjent for filmene, men har en fortid i TV-bransjen.

I 2015 regisserte han to episoder av dramaserien «CSI: Crime Scene Investigation». Før det var det kjent at Tarantino var en stor fan av programmet, og hadde sett alle episodene, melder La Times.