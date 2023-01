«Puppe-debatt» i Kringkastingsrådet: – Ubehagelig

NRKs publikumsservice fikk inn 34 klager etter at influenser Øyunn Krogh (27) viste puppene og spurte om noen ville ha melk i kaffen under en oppgave hvor man skulle få en familie til å le.

Tre klager om «24-stjerners julekalender»-episoden, som var den tolvte, ble behandlet av Kringkastinsrådet torsdag.

Les hva Krogh mener om oppstyret rundt stuntet:

K-rådets leder, Snorre Serigstad Valen, åpnet møtet med å si at 25 minutter kanskje ikke var nok for å behandle klagene på humorprogrammet.

– Dette var ikke en hvilken som helst vanlig julekalender, kommenterer Valen.

Seersuksess

– Jeg kan begynne med å si at dette var en serie som slo veldig godt an hos publikum, og var NRKs mest strømmede i høst, kun slått av «Side om Side», opplyste statskanalens redaktør for eksterninnhold, Petter Wallace.

Klagene om 12. episode dreide seg om reaksjoner på nakenhet og språkbruk.

Den ene klageren poengterer at det er ni års aldersgrense på programmet, og sier det var ubehagelig å se på med barn.

Wallace bemerket at årets julekalender ikke er «Snøfall», som er NRKs julekalender fra 2016 - tillatt for alle aldre.

Om reaksjonene på Kroghs puppe-stunt for å få en familie til å le, sier Wallace:

– Klageren mente det gikk for langt. Det må være brede rammer for hva vi kan gjøre og ikke.

Han poengterte også at Krogh fikk mest poeng fra familien under konkurransen.

– Det var mange overkropper i denne serien, ganske mange, men vi fikk én klage og det var på den kvinnelige som ble vist.

Åpenbart utradisjonelt

Programmets seertall er et bevis på at programmet har klart å bli en fellesarena for familien, mener nestleder Vilde Schanke Sundet.

– Banning er en generell klage som vi får ofte, men det betyr jo ikke at alltid de strengeste familiene skal bestemme hva som er lov til å gjøre.

Kringkastingsrådet nestleder mener mye av dette handler om seerforventning, og støtter NRK:

Programleder Markus Neby, sammen med de 24 kjendisdeltakerne. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

– Dette er episode 12, så jeg tenker at om du har kommet deg så langt bør det jo ringe en bjelle om hva slags program dette er. Jeg synes det er åpenbart at dette ikke er en tradisjonell julekalender.

Alle medlemmene som ba om ordet under klagebehandlingen var kvinner. De mener stuntet er innafor.

Ett av medlemmene poengterte at dette var et satireprogram og at det er naturlig at noen blir støtt når man når ut til mange.

– Ubehagelig

Men K-rådet-medlem Stine Håheim, ytret bekymring knyttet til klagene om puppe-stuntet.

– Jeg må bare få lov til å si at jeg synes jo det er et eller annet med det at når menn kler av seg på overkroppen så kommer det ingen klager, sa Håheim og utdypte:

– Så fort en kvinne gjør det blir det mediaoppstuss, klager og debatt. Dette var jo ikke seksualisert engang. Det var to nakne kvinnebryst og en spøk om melk i kaffen. Det er noe her jeg synes er ubehagelig i forhold til de klagene.

Det sa medlem Tove Karoline Knutsen seg enig i:

– Å eksponere nakne kvinnebryster synes jeg ikke bør være noe sak, jeg synes det var morsomt.

Trude Drevland var det siste medlemmet som kommenterte klagene.

Hun sa det er viktig å ivareta humor og satire i NRK, men poengterte at seerne må fortsette å dele sine synspunkter hvis de føler seg berørt.

– Jeg er en av dem som er redd for at vi noen gang skal regulere den humoren vi har utfra sterke kritiske røster som er for sårbare. Det finnes en av-knapp. Det finnes også et valg, og det må man også benytte seg av, sa Drevland.