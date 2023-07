Psykolog mener krimelskere bør tenke seg om

«Hvis din måte å slappe av på i senga er å se noen få episoder av «Law & Order» (eller et true crime-show), bør du høre etter».

Slik starter TV-personlighet Mel Robins sin TikTok-video som for lengst har passert 900.000 visninger. Videoen er filmet i studioet til «The Mel Robbins Podcast», og et av temaene i podkastepisoden er hvorfor noen slapper av ved å se på blodige og voldelige TV-serier.

– Hvorfor er traumer avslappende?



Da psykolog Thema Bryant gjestet den velkjente podkasten, sa hun noe som virker å ha truffet en nerve hos flere.

– Hvis du slapper av ved å se tre episoder av «Law & Order» før du legger deg, så vil jeg oppfordre deg til å tenke: «Hvorfor er traumer avslappende for meg?», sier Bryant i «The Mel Robbins Podcast». Hun fortsetter:

– Noen av oss vokste opp i svært stressende miljøer, og derfor forveksler folk at noe er rolig med at noe er kjedelig.

Bryant er professor i psykologi ved Pepperdine University. Der leder hun en avdeling kalt Culture and Trauma Research Laboratory.

Utspillet hennes har skapt mange overskrifter i utenlandske aviser, og flere tidsskrifter har tolket det dit hen at det å slappe av med true crimes og krimserier er et såkalt «rødt flagg». Dette til tross for at psykologen selv aldri brukte rødt flagg-beskrivelsen, ei heller spesifiserte at dette særlig gjaldt true crime. Bryant snakket om voldelige krimserier, som dog ofte passer med sjangeren true crime.

Røde flagg, eller «red flags», er begrep som brukes for å beskrive noe som er faretruende. De siste årene har røde flagg blitt brukt for å beskrive oppførsel man bør se opp for hos mennesker.

Raser mot psykologen

Flere TV-seere benytter ulike kommentarfelt for å uttrykke bekymring om det er noe galt med dem, siden de nettopp gjør som psykologen sier: Slapper av med en god krim- eller true crime-serie. Andre går i forsvarsposisjon, og viser sterk misnøye med teorien psykologen lanserer.



Artiklene hvor rødt flagg-terminologien blir knyttet med true crime sprer seg som en farsott på internett, og har nådd flere millioner på sosiale medier. Noen internettbrukere skriver eksempelvis:

«Psykologer prøver å diagnostisere mennesker de aldri har møtt, eller gi folk uspesifikke diagnoser? Uetisk».



«Hva faen sier hun? Jeg mener, hvordan i all verden blir man ekspert på dette temaet uten å være interessert i temaet? Dette er alvorlig bullshit».



TV 2 har kontaktet Thema Bryant som mener avisoverskriftene som har gått viralt gir et feilaktig inntrykk av hva hun mente å uttrykke.

– Lytt til selve podkasten. Jeg kalte det aldri et «rødt flagg» og sa aldri at folk var «alvorlig forstyrret». Jeg tror de ordene som journalistene har brukt som «click bait» er det som opprører folk. Jeg sa ganske enkelt at folk burde tenke på hvorfor de blir tiltrukket av traumer og hvorfor de synes det er avslappende, sier Bryant til TV 2, og fortsetter:

– Det er viktig å vurdere hvor grafisk det voldelige innholdet i programmene er, og hvor mye grafisk innhold vi ser, som betyr antall episoder. Mediebruken vår er ikke tilfeldig. Det vi tiltrekkes av gir oss informasjon om oss selv. Jeg vil overlate det til den enkelte og deres nivå av selvbevissthet å bestemme hva tiltrekningen er for dem. Jeg vil ganske enkelt oppmuntre til selvrefleksjon og utvikle avslapningsmetoder som ikke involverer voldelig innhold.

Ingen grunn til bekymring

Helsesykepleier Maria Teigland når ut til tusenvis av barn og unge via hennes sosiale medier-plattformer. True crime er en populær sjanger blant ungdommen, og hun har fått med seg den store debatten som pågår i kjølvannet av Bryants kommentar.

HJELPER UNGDOM: Maria C. Teigland ønsker å hjelpe barn og unge via Instagram og TikTok. Hun heter @helsesykepleier.maria begge steder. Foto: Privat

– Det er ikke noe galt med deg dersom du foretrekker å se på krimserier når du skal slappe av. Vi har alle ulike preferanser for hva vi liker å se på, og aktiviteter vi foretrekker å gjøre når vi skal slappe av. Å se på krim før leggetid kan imidlertid føre til stress og engstelse hos noen, mens andre blir tilnærmet upåvirket av det, sier hun til TV 2, og fortsetter:

– Her mener jeg det viktigste er at du kjenner på at du får til å hvile. Det kan det generelt sett være hensiktsmessig å øve seg på uten noen form for stimuli fra en skjerm. Jeg vil også påpeke at det er anbefalt å unngå skjerm den siste timen før leggetid, uavhengig av hva du ser på.

Hun får støtte av helsesykepleierkollega Helene Trengereid Tempero, som sier hun forstår hvorfor mange blir bekymret når man blir satt i en slik bås av en psykolog.

– Unge mennesker klarer fint å skille mellom hva som er ekte og hva som er fiction i filmer og serier. Det å like slike serier er ikke et tegn på at du kan ha psykiske lidelser. Det er også helt OK å ikke like slike serier. Slapp derfor helt av, og nyt å se på alle mulige filmer og serier i sommer.

FORSTÅR BEKYMRINGEN: Helene Trengereid Tempero jobber også med kognitiv terapi. – Jeg kan forstå at unge mennesker blir bekymret når de hører slike uttalelser fra en psykolog. Spesielt slik videoen er klippet og publisert på TikTok, sier hun til TV 2. Foto: Instagram/@helsesykepleierhelene

Jeffrey Dahmer-effekten

TV 2s filmekspert Camilla Laache tror heller ikke true crime-fans trenger å bli bekymret.

– Det er klart at true crime er fascinerende, for ofte er virkeligheten mer utrolig enn fiksjonen, og det gir et ekstra element at det faktisk har skjedd. Noen true crime-serier gir også seeren opplevelsen av å «være med» på etterforskningen.

– Jeg tenker at man overhodet ikke trenger å vaie noe rødt flagg. Vi har alltid vært opptatt av krim, død og spenning. Bare sjekk ut de gamle eventyrene – de er stappfulle av voldelige hendelser. Selv om man synes det er ekstra spennende med virkelighetens krimgåter, så kan det da ikke være noe som helst grunn til bekymring, selv om jeg ikke er psykolog.

FILMEKSPERT: Camilla Laache har vært TV 2s film- og TV-ekspert i en årrekke. Hun ser ingen grunn til bekymring dersom du liker true crimes. Foto: Erik Edland / TV 2

De siste årene har det vært en stor økning i true crime-serier, og publikum virker å sluke de virkelighetsnære seriene rått. Dette fikk vi se sist da «The Jeffrey Dahmer Story», filmatiseringen om seriemorderen med samme navn, fikk over en milliard Netflix-visninger på under 60 dager.



Laache ber true crime-elskere huske på én viktig ting:

– Det er jo bare naturlig at det gir en ekstra spenning rundt at det faktisk har skjedd. Noen true crime-serier kan imidlertid bli i overkant spekulative og dramatiserende, og det er greit for seeren å ha en bevissthet rundt at selv om det er en dokumentarserie man ser på, så er det langt fra nødvendigvis sannheten. True crime-serier er ofte veldig vinklet for å bevise deres «sannhet».

Nordmenn + true crime = sant

Film- og TV-eksperter har flere ganger poengtert at det norske folk er eksepsjonelt opptatt av de makabre TV-sjangerne. At nordmenn er veldig glad i krim, tydeliggjøres også med at vi har det særnorske fenomenet påskekrim.

– At nordmenn er spesielt opptatt av true crime kan være fordi vi lever i et fredelig land, der disse hendelsene er langt fra vår hverdag. Jeg tror flere av true crime-seriene heller kan gi en lettelse over at «det gjelder ikke meg», framfor å fremkalle frykt, sier Laache.

Dersom du ikke ble skremt bort fra true crime-sjangeren, ønsker Laache å komme med noen tips:

– Sjekk ut «The Staircase» på Netflix, som da den kom i 2004 var en av de aller første true crime-seriene, og med på å starte den enorme interessen for true crime. Så kan man etterpå se fiksjonsserien «The Staircase» på HBO Max. Min absolutte true crime-favoritt er «The Jinx» på HBO Max. Det finnes også veldig mye bra krim basert på virkeligheten, og to store anbefalinger her er «When they see us» (Netflix) og «Mindhunter» (Netflix).