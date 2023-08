Psykolog advarer mot kontroversielt TikTok-filter: – Store konsekvenser

Har du noen gang lurt på hvordan du kommer til å se ut når du passerer 60 år?

Nå har svaret kanskje kommet. Et TikTok-filter med navnet «Aged», eller «eldet» på norsk, har nå gått viralt på sosiale medier. Filteret skal vise en eldre versjon av deg selv.

Nå har emneknaggen #oldagefilter samlet opp hele ti milliarder visninger – med tusenvis av videoer av barn og unge som får panikk over sitt «eldre» utseende.

Mange sier at filteret er realistisk og at du faktisk kommer til å se slik ut i fremtiden – men er det sant?

Resultatet sjokkerer

«Jeg liker det ikke. Jeg liker det ikke i det hele tatt».



«Kommenter deres favorittleger så jeg kan forhåndsbestille timer».



«Dette gjorde meg mer opprørt enn forventet. Botox er livet».



Se filteret i aksjon i eksemplet under.

Dette er kun få av kommentarene man finner blant TikTok-videoene som er laget av flere millioner unge brukere på appen.

Når man trykker seg inn på «Aged»-filteret, kommer det opp et bilde av personen før og etter filteret – og der starter hysteriet.

«POV: Dette filteret ydmyket deg og fikk deg til å innse at Botox er veien å gå», skrev en bruker da hun viste frem resultatene sine.

Nå har flere brukere kastet seg på sjargongen.

Noen er opprørte over hvordan de potensielt kommer til å se ut i fremtiden og viser handlekurver med solkrem – mens andre ler av det og tar det med en god klype salt.

«Der ser ut som at du har tatt ditt siste åndedrag», skriver en TikTok-bruker.



«Gleder meg til å se deg i «Oppenheimer», skriver en annen.



Prøver å snu trenden

Men om noen poster resultatene sine og sier at de faktisk er fornøyde med hvordan de kan se ut om vi spoler 50 år inn i fremtiden, får man mildt sagt høre det.

PRØVER Å SNU: Flere prøver å snu trenden om til noe positivt – og være glad for at man kan bli eldre. Foto: Skjermdump

«Jeg tror jeg liker henne, hun ser ut som at hun skal fortelle deg groviser og gi deg en ekstra kjeks når moren din ikke følger med», skriver en kvinne som har prøvd å snu trenden om til noe positivt.

Videoen har nå samlet opp nesten 20 millioner visninger, og kommentarene hagler mot henne:

FRUSTRERTE: Kommentarer som dette finner du på hver video. Foto: Skjermdump

«Hvorfor ser ikke dere gamle ut med dette filteret? Jeg ser urgammel ut», skriver en frustrert bruker.



«Hvorfor ser noen av dere ut som mødre, og vi andre ser ut som vi hører hjemme på sykehjem?»



CAMILLA BOTILSRUD SAGEN: «God morgen Norge»-programleder Camilla Botilsrud Sagen testet filteret for TV 2. Foto: Privat

– Det var en ærlig og spontan reaksjon i hvert fall…, skriver «God morgen Norge»-programleder Camilla Botilsrud Sagen til TV 2 etter å ha testet filteret.

ELDRE VERSJON: TV-profilen og skuespilleren Aslak Maurstad testet filteret for TV 2. Foto: Privat

– Jeg lurer på om jeg får måne med dette filteret her … Litt, faktisk, sier TV-profilen Aslak Maurstad når han ser en eldre versjon av seg selv.

– Overraskende realistisk

Men kan et filter faktisk spå hvordan du kommer til å se ut i fremtiden?

Når filteret blir presentert for hudlege Torbjørg Dahle, som jobber ved Aleris, skriver hun til TV 2 at resultatene vi får av filteret virker realistiske:

OVERRASKENDE REALISTISK: Hudlege Torbjørg Dahle mener at TikTok-filteret «Aged» er «overraskende realistisk». Foto: Aleris

– TikToks «Aged»-filter fremstår overraskende realistisk. Rynkene i filteret fremstår troverdige – både med tanke på hvordan de ser ut og hvor i ansiktet de kommer. Huden ser også ut til å «henge» litt løsere i filteret. Dette er vanlig ved økende alder, blant annet grunnet tap av kollagen og underhudsfett.

Videre skriver hun at ved bruk av filteret ser man at folden mellom nesen og kinnene blir mer tydelig – i tillegg til at pigmentflekker som også vises er svært vanlige aldersforandringer.

ELDRE VERSJON: «God morgen Norge»-programleder Desta Marie Beeder testet filteret for TV 2. Foto: Privat

Flere TikTok-brukere har uttrykt frykt for å bli eldre når de har prøvd «Aged»-filteret på seg selv. Hudlegen kommer imidlertid med en klar oppfordring:

– Selv om det kan være litt ubehagelig å se noe som kan ligne på en eldre versjon av seg selv, er det viktig å huske at aldring er helt normalt og noe som skjer hos alle. Det viktigste vi selv kan gjøre for å begrense endringene så mye det lar seg gjøre, er å være nøye med solbeskyttelse.

– Kan føre til frykt

Psykolog Vidar Kristiansen, også som @psykolog.pappa på sosiale medier, har registrert at dette er en trend. I tillegg har han sett at en stor andel unge reagerer med frykt for å skulle bli og se eldre ut.

– Et slikt filter kan åpenbart ha en negativ påvirkning på unge mennesker. Barn og unge eksponeres fra før av for store mengder informasjon om hvordan en skal se ut og hva en kan gjøre for å oppnå dette «skjønnhetsidealet», sier psykologen.

ADVARER: Psykolog Vidar Kristiansen mener filteret kan forsterke det anstrengte forholdet som mange barn og unge har til eget utseende. Foto: Ina Therese Vistung Knutsen

– Mange barn og unge har allerede et anstrengt forhold til eget utseende. Jeg frykter at filtre som «Aged» kan føre til frykt for å bli og se eldre ut, samt at det kan styrke tanker en har om at det å se eldre ut i seg selv er problematisk eller stygt, noe som igjen leder til et overdrevent fokus på eget, nåværende utseende.

Det er heller ikke første gang et TikTok-filter skaper reaksjoner. Tidligere i 2023 gikk skjønnhetsfilteret «Bold Glamour» viralt – som skulle vise en sminket, retusjert og «perfekt» versjon av deg selv.

– I ytterste konsekvens kan det lede til en sterk misnøye med eget utseende, som kan ha store konsekvenser for den psykiske helsa.



Slik begrenser man endringene

Kristiansen understreker at det er normalt å være nysgjerrig på hvordan man kommer til å se ut som eldre, men at man bør styre unna slike filtre hvis man opplever å få dårlige følelser.

– Disse filtrene har nok kommet for å bli, så om man opplever at bruken av disse leder til dårlige følelser og negative tanker, kan det være klokt å ta det som et tegn på at man bør forsøke å styre unna dem i fremtiden. Det er det dessverre ingen andre som kan gjøre for deg.

«AGED»: TikToker Mia Khalifa med det filteret. Foto: Skjermdump

– Med «Aged»-filteret blir dessverre ikke frykten knyttet til utseende begrenset til her-og-nå – det får en til å også uroe seg for hvordan en vil se ut langt frem i tid, samt en fiksering på hvordan aldring kan bremses, avslutter han.



Hudlege Dahle informerer også om at det er noen tiltak man kan ta for å begrense endringene.

– Solskade er årsaken til størstedelen av hudendringene vi ser ved økende alder – som rynker, pigmentflekker, synlige blodkar, tap av elastisitet og tørrhet i huden. Overdreven soleksponering er også den viktigste risikofaktoren for hudkreft.

SOLSKADER: Solskader er årsaken til størstedelen av hudendringene vi ser ved økende alder, forteller hudlege Torbjørg Dahle. Foto: Krister Sørbø/NTB

– Andre årsaker til rynker kan være røyking, høyt alkoholinntak og luftforurensning, sier Torbjørg Dahle.