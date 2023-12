Prøvde omstridt slankemetode: Slik har det gått

Da «Farmen» begynte på skjermen tidligere i høst, kom programleder Niklas Silseth Baarli (34) med en erkjennelse i egen podkast, «Baarli og Silseth går i terapi».

Han hadde nettopp begynt med den kontroversielle slankemetoden gastrisk ballong.

Dette er rett og slett en svelgbar ballong, som skal bidra til vektreduksjon.

Ballongen fylles med væske nede i magesekken og skal dermed sørge for mindre apetitt. Etter fire måneders tid løses den opp og forsvinner.

God apetitt

I forbindelse «Farmen»-finalen kom Silseth Baarli med en oppdatering på eksperimentet og hvordan det har påvirket vekten hans.

– Nå har ballongen sprukket, så nå er jeg tilbake på vanlig magesekk og spiser som en hest, sier Niklas Silseth Baarli.

«Farmen»-programlederen har tidligere vært omtalt som kongen av slankemetoder, etter å ha prøvd ulike dietter og eksperimenter for å gå ned i vekt.

Dette tilskriver han sin gode apetitt.

– Jeg har ingen superkrefter, bortsett fra at jeg kan spise helt enormt store mengder mat. Men det satte ballongen en stopper for, forteller Baarli.

– Jeg har prøvd å dytte på med mat, men så har jeg blitt veldig fort mett. Tidligere har jeg ikke hatt metthetsfølelse, forteller han.



Har gått ned 10-15 kg

Dette har nå resultert i et vekttap på rundt 10-15 kg, anslår programlederen.

– Jeg opplever at jeg holder meg der, så foreløpig synes jeg ballongen var en suksess, sier programlederen.

Han har underveis fått veiledning av ernæringsfysiolog og leder for «Helsa som val», Samantha Lerviken.

Hun påpekte at ballongen kun var et hjelpemiddel på veien mot varig vekttap.

– Du må jobbe videre med den forandringen. Ballongen er bare et hjelpemiddel i 16 uker. Ballongen er ingen diett. Når den er ute av kroppen, kan du ikke gå tilbake til gamle uvaner. Du må tenke på hva du spiser, og du bør bevege deg mer, uttalte Lerviken den gang.



Kritisk

En av de som var kritiske til metoden, er professor og overlege Jøran Hjelmesæth.

Han er seksjonsoverlege ved Hormon, overvekts- og ernæringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, professor ved Universitetet i Oslo, og leder for Nasjonalt råd for ernæring.

Til TV 2 uttalte han i høst:

– Det er ikke dokumentert at en slik ballongbehandling er like bra eller bedre på sikt enn en rekke andre mindre inngripende vektreduksjonsprogrammer, men det er en liten fare for alvorlige bivirkninger som tarmslyng eller at magesekken sprekker, sier han og henviser til forskning publisert hos Springer Link og ClinicalKey.



Hjelmesæth har holdt betalte foredrag for Novo Nordisk, produsenten av slankemedisinen Ozempic. Novo Nordisk har også støttet studier utført av Senteret for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, hvor Hjelmesæth er leder.

Forventer å gå opp igjen

Da TV 2 intervjuet Baarli tidligere i høst var han usikker på hva slags innvirkning metoden ville ha i det lange løp.



Om dette blir den varige endringen for Baarli, er programlederen fortsatt ganske usikker på. At kalenderen viser desember har stor innvirkning, skal vi tro 34-åringen.

– Det er veldig bra ballongen sprakk, jeg kunne ikke gått inn i jula med ballong, er du gal. Jeg skal spise pinnekjøtt, ribbe, surkål og drikke øl, sier Baarli.

– Jula er jo skapt for å gå opp ti kg, derfor måtte jeg gå ned ti kg først. Du må gå ned for å ha rom til jula.

– Du er ikke bekymret for gå å opp igjen?



– Jeg har aldri vært redd for det. Jeg går opp og ned i vekt med et smil, sier programlederen.

Han fortsetter:

– Det er slik jeg har lagt opp livet. Jeg går opp 10-15 kg til jeg synes det er tungt å gå opp av senga og gå tur, så går jeg ned 10-15 kg så jeg kan spise meg opp igjen. Sånn går «no dagan».