Programlederens exit skaper heftig spekulasjoner blant fansen

Laura Withmore annonserte denne uken at hun er ferdig som programleder for Love Island UK. Nå spekulerer fansen i om en tidligere deltaker vil ta over rollen.

SLUTTER: Laura Withmore (t.v.) er ferdig som programleder for Love Island UK etter tre sesonger. Fansen har en soleklar kandidat for hvem de ønsker skal ta over. Foto: AP/Pa Photos

Love Island UK er et av verdens mest populære realityprogrammer, og den åttende sesongen, som gikk på TV i sommer, har blitt sett over 250 millioner ganger, ifølge ITV.

I juli annonserte ITV at seerne kunne glede seg til både en vinter- og sommersesong av programmet i 2023.

Etter sesongens avslutning har det vært spekulasjoner om Laura Withmore (37) vil vende tilbake i rollen som programleder.

Heftig kritikk

Withmore har nemlig fått kritikk i sosiale medier for hennes håndtering av programlederrollen denne sommeren.

Fansen har blant annet anklaget 37-åringen for å «ydmyke» deltakeren Remi Lambert (22) og «slut-shame» den populære vinneren Ekin-Su Cülcüloğlu (28).

ITV viste full støtte til programlederen i kjølvannet av kritikken som utspilte seg i sosiale medier.

Til tross for ITVs tillit til programlederen, kunngjorde Withmore selv på hennes private Instagram at hun er ferdig med Love Island UK:

Etter Love Island-profilen delte nyheten har fansen vært tydelig på hvem de ønsker skal ta over stafettpinnen etter 37-åringen.

Soleklar favoritt

Vinneren av 2022-sesongen Ekin-Su Cülcüloğlu (28) blir ofte nevnt i kommentarfeltet av fansen, sammen med den tidligere deltakeren Maura Higgins (31). Cülcüloğlu er derimot den soleklare favoritten.

FAVORITT: Årets vinner av Love Island Ekin-Su Cülcüloğlu er storfavoritt blant fansen. Foto: Skjermbilde fra Love Islands Instagram

Withmore trekker frem at hennes intensjon med programlederrollen kun var å fylle inn for Caroline Flack én sesong, og avslutter Instagram-innlegget med å si at hun håper hun gjorde Flack stolt.

Flack gikk på tragisk vis bort i februar 2020.

Verken Cülcüloğlu eller Higgins har svart på kommentarene fra fansen om å ta over som programleder for Love Island. ITV har heller ikke kommentert hvem som vil ta over etter Withmore.

Flere av programmets fans spekulerer nå også om Withmores ektemann, Iain Stirling (34), vil forlate programmet sammen med kona.

Han har vært fortellerstemmen i episodene siden programmet kom på skjermen i Storbritannia i 2015, og er høyt elsket av fansen. I år ble det offentliggjort at han også ville være fortellerstemmen på Love Island US.

