– Problematisk om trenden fortsetter

De har vært i offentligheten i en årrekke og stått for både suksesser og kontroverser. Nå loves seerne et «unikt» innblikk i realityserien «Girls of Oslo» – men eksperter er kritiske til resultatet.

Realityserien med fire av landets mest omtalte influenserne har skapt engasjement og debatt.

De involverte har stolt frontet at serien nådde seertoppen innenriks, men Andreas Hjertø, Prime Video-sjefen for Nordenvil ikke gå ut med tall.

– Jeg kan fortelle at vi er ekstremt fornøyde, og at dette er en av de beste lokale lanseringene vi har hatt så langt, sier Hjertø.



Dette er «Girls of Oslo»-profilene Anniken Englund Jørgensen (27) startet å blogge som 15-åring.

Hun har medvirket i en rekke TV-produksjoner som «Teenage Boss», Aftenpostens «Sweatshop», seks sesonger av «Bloggerne», «Skal vi danse» og «Farmen kjendis». Hun har også gitt ut to romaner. Hun har snakket åpent om angst, og stilte til debatt hos Trygdekontoret om romantisering av lidelsen. I 2019 ble hun og flere andre influensere kritisert for å ha reist på sponset tur til Dubai. I dag er hun er prisbelønnet moteinfluenser med 278.000 Instagram-følgere, og hun driver egne selskaper som selger klær og smykker. Isabel Shirog Raad (29) ble kjent gjennom «Paradise Hotel» i 2015, og deltok i «Skal vi danse» i 2019. Siden har hun hatt sin egen realityserie «Isabel» på TV 2. Hun har skrevet to bøker. Har fått mye oppmerksomhet for sin forkjærlighet for Dubai, hvor hun er bosatt i dag. Fikk i 2021 kritikk for å reise til byen under koronapandemien. Driver sitt eget klesmerke og er ansiktet utad til et skjønnhetsmerke. Følges av 342.000 på Instagram. Sofie Steen Isachsen (28) begynte å blogge som 16-åring og har medvirket i flere sesonger av «Bloggerne». Fikk senere sin egen serie «Sophie Elises verden». Hun har vært programleder i TV 2-programmene «Sophie tester Norge» og «God kveld Norge», og deltatt i «Skal vi danse» og «Farmen kjendis». Ble i 2022 tilknyttet NRK med podkasten «Sophie og Fetisha». Samarbeidet ble avsluttet i mars etter klagestorm mot NRK og debatt om rus, som følge av et Instagram-bilde hvor man så en liten pose med hvitt innhold. Isachsen har sagt at bildet ble publisert ved en feil. Har vunnet en rekke bransjepriser, blant annet årets mektigste mediekvinne i 2015, og Gullbarbie i 2021, omtalt som «verstingprisen». Har skrevet tre bøker og gitt ut musikk. Driver i dag eget solbrilleselskap og selger selvbruningsprodukter. Har over 600.000 følgere på Instagram. Nora Haukland (26) vant i 2020 «Love Island» – stemt frem av norske seere. Har tidligere jobbet som modell og eiendomsmegler i Australia. Etter TV-debuten har hun jobbet seg opp til å bli influenser, og har stadig dukket opp i offentligheten gjennom sitt vennskap med Isachsen og sitt tidligere forhold med kronprinsesse Mette-Marits sønn, Marius Borg Høiby. Var avbildet på pose-bildet, men ble anonymisert av flere medier, og uttalte seg ikke da debatten sto på. Har i ettertid kommentert sin opplevelse av mediestormen. Som influenser er hun kjent for å fronte klær, hud- og skjønnhetsprodukter. Haukland har på rundt ett år vokst fra 60.000 til 93.000 følgere på Instagram.

– Reklame-reality

Før lanseringen skrev strømmeselskapet at seerne ville få en «unik innsikt» i influensernes liv, samt at kvinnene ville møte «tøffe utfordringer» underveis. Det ville også bli fokus på netthets og personlige forhold.

– De episodene jeg har sett var lite preget av ekte utfordringer, siden det meste fremstår nøye regissert, mener Annette Kallevig, lektor i digital markedskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.



Hun får støtte av journalist Ingeborg Senneset:

– Her er det lite virkelighet og mye reklame. TV-anmelder Ingrid Åbergsjord kaller serien «en avansert reklamefilm». Det er godt sagt, mener Senneset, som understreker at hun synes programmet er morsomt.

GOD UNDERHOLDNING: Senneset synes serien er morsom, og sier hun «ikke klarer» å se bort. Foto: Salto Film og Fjernsyn

Senneset er selv influenser, utdannet sykepleier og journalist i Aftenposten, hvor hun har kommentert influenserbransjens utvikling over flere år.

– Med noen unntak har serien endt som ekstremversjonen av overfladisk, noe som til dels også er forretningsmodellen til mange influensere, mener hun.

Flere av profilenes største kontroverser blir nevnt i «Girls of Oslo»:

Plastiske operasjoner, pose-bildet, og det som skal ha vært et Instagram-feiltrinn fra Raad, hvor hun delte et bilde av vekten sin, noe som angivelig førte til utestengelse fra appen.

Drømmer om svar

Når hendelsene blir tatt opp, er det gjennomgående at de involverte influenserne kommenterer at det var «dumt» gjort av dem.

FØLGER MED: Forfatter og kommentator Ingeborg Senneset. Hun har flere ganger ytret seg kritisk om influenserbransjen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Du får jo ikke litt inntrykk av at det er ektefølt. Øvelsen «legge seg paddeflat og senere hoppe i akkurat samme dam» har vi sett mange ganger tidligere, kommenterer Senneset.

Hun mener det er flere ting i serien som er verdt å diskutere og stille spørsmål ved.

– Jeg skulle gjerne sett flere kritiske innvendinger mot å reise til utlandet for kosmetiske operasjoner. Ikke minst at de kritiske spørsmålene deretter faktisk blir besvart.

Isabel Raad forteller at hun skal ta en kostbar korrigerende rumpeoperasjon, etter å opprinnelig ha dratt til en klinikk i Tyrkia. I sosiale medier har hun også uttalt å ville vise frem baksiden ved å operere.

Senneset berømmer Raad for å vise et mer nyansert bilde av operasjonene, men synes viktige poenger forsvinner.

– Faktum er at operasjoner i utlandet alltid kommer med en risiko. Samfunnet kan potensielt måtte betale dyrt ved at det bringes hjem uønskede mikroorganismer eller resistente bakterier. Antibiotikaresistens er et av feltene som totalt ignoreres, men må for guds skyld diskuteres, mener hun.

Samtidig sier hun at man må ta serien for hva den er.

– Dette er ikke «Dagsnytt 18», og sånn sett er nesten aktørene overraskende mye konfrontert, ler Senneset, og legger til:

– Man kan ikke forvente at noen skal sette seg i en glossy jentemiddag og ha revolverintervju på hverandre, selv om man sitter på utsiden og tenker: «Men faen, hvem skal være den kritiske stemmen?»

Isabel Raad har ikke besvart God kveld Norges henvendelse om denne saken.

Elefant i rommet

Markedsføringslektor Kallevig sier serien kan oppleves som hardt klippet. Hun synes særlig middagen hvor influenserne prater om pose-hendelsen er pussig fremstilt, og beskriver det som en «sminket» elefant som vokste i rommet.

TANNLØST: Kallevig er kritisk til hvordan serien fremstiller de ulike kontroversene. Foto: Haakon Dueland

– Det er et ensidig fokus på hvem som tok støyten. Det fremstår som en avledningsmanøver fra det som faktisk skjedde på bildet.

– Hver av de fire har jo sin merkevare å ivareta, poengterer hun, og utdyper:

– Det kan oppleves som om noe er fjernet og man står igjen med halve sannheter og nøye utvalgte, men ganske tannløse, diskusjoner.

Anniken Jørgensen, som stiller spørsmål til pose-hendelsen i serien, kan skjønne kritikken om at det fremstår glattpolert.

– Jeg er litt enig, for jeg føler jeg selv hadde mange bra punkter som jeg skulle ønske kom fram, sier Jørgensen til God kveld Norge.

Hun legger til at dette er underholdnings-TV, hvor ting må vike for noe annet, men føler at essensen ble foreviget.

LITT ENIG: Jørgensen skjønner at det blir stilt spørsmål, men synes serien har gitt det «unike» innblikket som var lovet. Foto: Caroline Jensen Dahle /God kveld Norge

– Jeg skulle gjerne hatt hele den middagen i en egen episode, men sånn er det, sier hun.

Også Sofie Steen Isachsen, bedre kjent som Sophie Elise, viser til at episodenes lengde kan ha innvirkning på hvem som uttaler seg.

– Man svarer jo på det, men det er episoder på 30 minutter der masse skal med. Jeg har aldri sagt i den serien at det er ting jeg ikke vil snakke om, sier Isachsen til God kveld Norge, og legger til:

– Serien er utrolig bra laget. Den er det den skulle være, og jeg er veldig stolt av den.

Profilene har fått sett episoder i forkant av publisering. De har tidligere uttalt at ingenting er skuespill eller manusbasert.

Det er Salto Film og fjernsyn som står bak «Girls of Oslo», samme produksjonsselskap som har laget dokusåper som «Sophie Elises verden» og «Bloggerne».



Selskapet opplyser at de generelt ikke kommenterer produksjoner, men uttaler at de er veldig fornøyde med resultatet.

Haukland har ikke besvart God kveld Norges henvendelse om denne saken.



Unngår pressen

I serien sier Isachsen at hun ikke vil gå på en rød løper på grunn av pressen og deres spørsmål.



TRIGGENDE: Isachsen unngikk å gå på løperen fordi hun ikke vil ha kritiske spørsmål og mente det var triggende for pressen å se henne og Haukland sammen. Foto: Prime Video Norge

Flere ganger nevner «Girls of Oslo»-profilene at det ikke er noe vits å uttale seg til media, fordi ting blir feil, eller tatt ut av kontekst.

Sistnevnte uttalelse kommer fra Jørgensen under en samtale med Haukland som gjennomgår et brudd.

– Det var et råd til en venninne om at man ikke må kommentere brudd offentlig, og ikke en generell oppfordring om å ikke svare media, klargjør Jørgensen.

Da det stormet rundt Isachsens NRK-samarbeid etter deling av pose-bildet i februar, besvarte ikke Isachsen pressens henvendelser. Hun uttalte seg etter hvert i egen podkast og sendte i mars ut en pressemelding.

Haukland, som var anonymisert av flere medier, uttalte seg ikke i perioden, men har i ettertid fortalt at det var en svært belastende tid.

– En misoppfatning

Senneset synes tendensen om å ikke svare pressen er uheldig:

– Det er problematisk dersom influensere fortsetter trenden med å ikke forholde seg til kritikk. Å unnlate å svare på spørsmål er mest behagelig, men er man et offentlig menneske med mange følgere, har man både makt og ansvar, påpeker hun, og legger til på generelt grunnlag:

– Når det er gjennomgående, er det å unnlate å svare i pressen et tegn på arroganse overfor offentligheten, og dermed dine egne følgere – som jo er levebrødet ditt.

STOLT: Isachsen er initiativtaker bak prosjektet og er fornøyd med sluttresultatet av Prime-suksessen. Foto: Caroline Jensen Dahle /God kveld Norge

Isachsen blir forelagt Sennets utsagn, og svarer at hun ikke føler på noe ansvar for å svare på henvendelser fra pressen:

– Jeg mener at det noen ganger er bedre å være stille, for det er ikke alt som skal kommenteres der og da. Ved de tilfellene er jeg også stille på mine egne kanaler, sier Isachsen.

– Senneset retter kritikk mot trenden om å ikke svare pressen på kritiske spørsmål, særlig når følgere er levebrødet. Er du enig i det?

– Når det gjelder pressen ja, men følgerne mine er noe annet. Jeg er på ingen måte arrogant ovenfor dem, de to må skilles, sier Isachsen, og legger til at dette ikke bare gjelder hennes bransje, for så å dra linjer til store artister:

– De lever av å gjøre konserter og må ikke svare på alt pressen spør om, det betyr ikke at de ikke bryr seg om fansen, sier Isachsen,