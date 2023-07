Prinsessen bekrefter relasjonen med danske prins Christian (17)

– Det virkelig spennende her, er om det blir et forhold mellom to personer som er kongelige, noe som er blitt litt av en sjeldenhet!

Spekulasjonene rundt danske prins Christians (17) kjærlighetsliv har svirret, etter at han ble observert tett omslynget med den italienske prinsessen Maria Chiara av Bourbon-To-Sicilier (18), under et Formel 1-løp i Monaco i mai.

Det var 18-åringens to år eldre søster, prinsesse Maria Carolina (20), som delte bilde av den danske prinsen og søsteren, i en bildekarusell på Instagram.

Nå, én måned senere, snakker prinsesse Maria Chiara for første gang ut om vennskapsrelasjonen med den danske prinsen. Dette gjør hun til den italienske avisen Corriere Della Sera.

I DE ROJALE KRETSER: Prinsesse Maria Chiara (t.v.) med foreldrene prins Carlo og prinsesse Camilla under et kongelig bryllup i Paris i 2019. Til høyre er den ett år eldre storesøsteren prinsesse Maria Carolina. Foto: NTB

Til avisen forteller 18-åringen at hun har kjent den danske prinsen siden hun var liten, og at deres foreldre har vært venner i mange år.

– Familien Bourbon er i slekt med nesten alle kongefamilier eller tidligere herskere i Europa, og det er en slags storklubb, forklarer prinsesse Maria Chiara.



– Var i Danmark senest for to uker siden



Prinsessens far, prins Carlo (60) av Bourbon-To-Sicilier, hertugen av Castro, er også gudfaren til Christians lillesøster, prinsesse Josephine (12).

Hun har vært i Danmark flere ganger, og kunne avsløre til den italienske avisen at det ikke er lenger enn 14 dager siden hun var i landet.

18-åringen beskriver relasjonen med den ett år yngre prinsen av Danmark som «et vakkert vennskap».

– Med Christian finnes en god forståelse, et vakkert vennskap og vi har det veldig gøy sammen. Han er jo også veldig sporty. Han elsker løping og tennis, men kan samtidig være veldig disiplinert. Han og hans familie er veldig åpne, avslørte prinsessen.



SPORTY: Prins Christian er, i likhet med sine foreldre, en sporty type. Her fra Royal Run i København i mai. Foto: NTB

Har lagt seg på samme linje som det norske kongehuset

I sommer kunngjorde det danske kongehuset på Instagram at prinsen, som fyller 18 år 15. oktober, vil fortsette videregående-utdannelsen ved Ordrup Gymniasium i Gentofte.

Han kommer derfor ikke til å få apanasje når han blir myndig, og skal gjøre ferdig skolegangen før han med tiden trolig blir å se i flere offisielle rojale tilstelninger.

ROJALE SØSTRE: Prinsesse Maria Chiara og storesøster prinsesse Maria Carolina under filmfestivalen i Cannes i mai i år. Foto: NTB

Dette er ikke ulikt det vårt eget kronprinspar har bestemt overfor prinsesse Ingrid Alexandra, som selv ble myndig i januar 2022.

TV 2s kongehusekspert og historiker Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen trekker paralleller til det norske kongehuset.

– Er dette eventuelle forholdet noe som kommer til å bli offentliggjort den dagen han fyller 18 år?



– Om de er kjærester eller ikke, har jeg ingen formening om. Hvis det danske kongehus legger seg på samme linje som det norske, vil det ikke komme noen offentliggjøring av hvem prinsen i så fall skulle være i et forhold med, sier Schulsrud-Hansen til TV 2.

Gjenstår å se

Det norske kongehuset har heller aldri bekreftet – eller avkreftet – prinsesse Ingrid Alexandras (19) forhold med advokatsønnen Magnus Heien Haugstad (23).

Men han har deltatt på flere kongelige tilstelninger, deriblant prinsessens myndighetsfeiring med galla på Slottet i juni 2022.

KJÆRESTEN VAR MED: Prinsesse Ingrid Alexandra med pappa kronprins Haakon og kjæresten Magnus under vitnemålsfeiringen i Oslo Konserthus i juni. Foto: Rodrigo Freitas / TB

Magnus Heien Haugstad var også senest med på kjærestens vitnemålsfeiring, etter 13 års skolegang, i Oslo Konserthus i juni i år.

Det gjenstår å se om prins Christian av Danmark kommer til å ha med seg sin gode venninne, prinsesse Maria Chiara av Bourbon-To-Sicilier, på offisielle tilstelninger fra høsten av – når han har nådd myndighetsalder.

– Det virkelig spennende her, er om det blir et forhold mellom to personer som er kongelige, noe som har blitt litt av en sjeldenhet, sier kongehuseksperten.



For ja, det har de siste årene vært stadig flere med blått blod som forelsker seg i en person av folket.

– Kan du forklare oss hvordan slektskap den danske prinsen og den italienske prinsessen har?



– Bourbon-To-Sicilier er en sidegren av det spanske kongehuset, slik som Bourbon-Parma er. For de kongehusinteresserte trekker nok dette tankene mot det franske kongehuset Bourbon, noe som er helt rett.

EKSPERTEN: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er historiker og TV 2s kongehusekspert. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Napoleonskrig gjorde at kongedømmet ble avsatt

Schulsrud-Hansen forklarer videre at Ludvig XIVs barnebarn ble konge av Spania, som Filip V.

– Kong Filips barnebarn Ferdinand ble konge av Napoli og Sicilia. Under Napoleonskrigen ble Bourbon-To-Sicilier-familien avsatt, og Napoleons svoger, Joachim Murat, ble konge.

Fra 1816 ble det opprinnelige kongehuset gjeninnsatt og kongedømmet fikk navnet De To Sicilier – som jo er den slekten som prinsesse Maria Chiara tilhører.

– Og fra 1861 ble kongedømmet innlemmet i Italia, som tilsier at kongehuset Bourbon-To-Sicilier ikke har vært et regjerende kongehus på ganske lenge, avslutter Schulsrud-Hansen.