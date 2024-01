Prinsesse Märtha Louise rørt i intervju om barndommen

I Solveig Kloppen-podkasten «Min barneoppdragelse» forteller prinsesse Märtha Louise om egen oppvekst og hva hun har lært sine tre døtre, som hun beskriver som veldig ulike.

En av tingene hun har vært tydelig på, er å opptre med forsiktighet i sosiale medier.

Tydelig rørt

Prinsessen deler også flere opplevelser fra oppveksten på Skaugum, hvor hun forteller om en aktiv mor som blant annet tok henne og lillebror kronprins Haakon med på telttur.

– De var veldig åpne som foreldre da vi stilte spørsmål, og spurte oss alltid tilbake: «Ja, hva tenker du?»

Om Kong Harald sier hun at han var forståelsesfull, bortsett fra da de befant seg i båt. Hans majestet har en karriere som proff seiler bak seg.

– Han er vant til å gi ordre på en båt. Vi fikk jo helt sjokk – han er ikke sånn i det hele tatt ellers. Men det var veldig gøy, minnes hun.

I BÅT: Her er kongefamilien samlet på landstedet Berget på Tjøme i 1991. Foto: Morten Holm

Prinsessen er også rask til å rose folka som tok vare på dem, da kongen og dronningen var mye ute på reise.

Særlig Berit.

– Hun var jo den som var klippen i livet mitt. En veldig varm dame, sier Märtha Louise.



Hun blir tydelig rørt da hun prater om kvinnen, og ber om en pause for å hente seg inn.

– Hun har vært en veldig stor støtte i livet mitt og vært et hjerte som har gitt så mye trygghet og tilstedeværelse, men også mye visdom.



På spørsmål om hvorfor Berit rører ved henne så mye, svarer prinsessen:

– I livet mitt så var det veldig mye staffasje, eller sånn: «du må være ordentlig, kle deg sånn og oppføre deg», mens Berit så meg – og det tror jeg er kjempeviktig at vi som foreldre gjør. At vi ser barna våre, at vi ikke vil at de skal bli en kopi av oss selv, men at de skal få lov til å bli sine egne personer.

Prinsessen sier at dette har vært viktig for henne som mor at hennes døtre skal få lov til å vise hvem de er.

– At de på en måte blir som en blomst som åpner seg kronblad fra kronblad, og at jeg er like nysgjerrig på hvem de er.



Tar avstand

Klassiske tema som rus og mobbing blir tema.



52-åringen er klar på at rus er noe hun alltid har vært redd for.

Hun sier at som ung på eget initiativ dro for å snakke med prostituerte.

– Det gjorde et uutslettelig inntrykk på meg. Hvordan tilfeldigheten med rus – hvem man henger med på skolen – på en måte bidrar til at hele livet ditt blir så preget av det man gjør i tenårene.

– Jeg er veldig sensitiv, og når folk blir helt borte fra å være til stede i seg selv, blir jeg veldig redd. Jeg tror det også har hjulpet meg til å holde helt avstand fra det selv også.

– Ble helt ødelagt

Når Kloppen spør om mobbing, går samtalen raskt inn på prinsessens offentlige liv. Programlederen spør hvordan det er å ha blitt kommentert hele veien «på godt og vondt».

Martha svarer at det har gjort henne mer robust, særlig i løpet av 40-årene.

– Da skjønte jeg at: «Dette går ikke over», og jeg kan ikke reparere eller rette opp, fordi det kommer bare til å komme mer uansett.

Det hun omtaler som negative saker om henne i tenårene, fikk prinsessen til å tro at det var «alles» mening om hennes person.

– Og da gikk jeg jo helt i kjelleren, jeg ble helt ødelagt.

Videre sier hun at det var «forferdelig» da pressen «begynte å henge ut» venninner eller kjærester.

– Det synes jeg nesten var verre. At de fikk vondt, og på en måte ble litt skadet inni seg av at de hang med meg.

Kritiserte pressen

I fjor tok prinsessen et oppgjør med pressen.

Til SVT hevdet hun å være den mest kritiserte personen i landet, og stilte seg kritisk til søkelyset på Ari Behn og Durek Verrett.

Hun møtte opp med et hvitt flagg og en powerpoint-presentasjon på journalistkonferansen SKUP, hvor hun ville kommunisere hvordan mediepress oppleves.

Kort tid senere sa hun på mediekonferansen i Bergen at rampelyset hadde preget henne negativt i oppveksten, og at hun i 20-årene led av en dyp depresjon.

– Jeg er sterk

I «Min barneoppdragelse» forteller prinsessen at det tok mange år å finne ut hvordan hun «ikke skulle være et offer», og finne kraft til å stå gjennom press.

Märtha Louise sier at hun nå skjønner mer av «taktikken».



– Det er jo ofte sånn at negativitet selger. Det er bare masse «clickbait» liksom.

Igjen sier hun at hun er blant de i landet som har fått gjennomgå mest i offentlighetens søkelys.

– Og så har jeg også skjønt at jeg er ganske sterk i å stå i det, det er ikke så mange andre som har stått så lenge i så mye negativitet som jeg har gjort i landet her, sier prinsessen, og utdyper:

– De som på en måte burde kunne stå i det som er ganske kjent, og som blir utsatt for samme press som jeg blir, holder kanskje i tre dager, mens jeg har holdt i mange år.