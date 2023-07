Prinsesse Märtha Louise med rørende hyllest til lillebror Haakon

NÆRT SØSKENPAR: Kronprins Haakon og prinsesse Märtha er vokst opp som erteris, og har et nært forhold. Her fotografert på pappas fang hjemme på Skaugum, i forbindelse med hans 40-årsdag i 1977. Foto: Svein Hammerstad / NTB

For 50 år siden ble det født en liten prins i Norge. Skjebnen ville ha det til at han skulle bli tronarving etter sin far kongen, til tross for at han hadde en storesøster, fordi Grunnloven på den tiden ikke tillot kvinner arverett til tronen.

Denne loven ble endret i 1990, og i dag kan også jenter arve tronen i Norge. Slik prinsesse Ingrid Alexandra (19) gjorde, da hun kom til verden som kronprinsparets førstefødte i 2004.

Kronprins Haakon vokste opp med storesøster prinsesse Märtha Louise (51) på Skaugum i Asker, og det kongelige søskenparet utviklet en nær og tett relasjon i oppveksten, som de også har bevart i voksen alder.

ANNO 1979: Kronprinsparet på Skaugum med barna prinsesse Märtha og prins Haakon i 1979. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

I anledning lillebrorens fødselsdag har prinsesse Märtha Louise publisert en rørende hyllest til jubilanten, der hun roser lillebroren, og forteller hvor heldig hun er som er søsteren hans:

– Jeg er så glad for at jeg har vært så heldig å være søsteren din i disse årene. Du har så mye dybde, varme, raushet, noe fjernet, humor, treninings-utholdenhet, glede og så mye nysgjerrighet i deg på det du er interessert i, skriver hun i innlegget postet på Instagram.

– Du er rett og slett rå på så mange felt og jeg er uendelig stolt av deg. Så glad i deg, avslutter den stolte søsteren bursdagshilsenen.

Var i tvil om han ville bli konge



I ferske intervjuer med NTB og Aftenposten, gjort i anledning kronprinsens 50-årsdag, åpner jubilanten seg opp om barndommen, bursdagsfeiring og fremtiden som konge.

– Jeg hadde en stor runde om hva jeg ville, og hva som var viktig for meg, sier kronprinsen i Aftenposten-intervjuet.

Denne perioden varte fra ungdomsskolealder og gjennom videregående.

– Jeg tenkte: «Skal jeg la dette skje meg, eller skal jeg velge det selv?». Jeg kom fram til at jeg tror resultatet blir bedre hvis jeg bare velger det.

Og nå har han altså vært kronprins i 32 av sine 50 leveår.

AKTIV FAMILIE: Kronprins Haakon med storesøster prinsesse Märtha Louise og foreldrene på en snøfylt dag på slettene utenfor Skaugum i 1978. Foto: Erik Thorberg / NTB

Spiser hjemmelaget brownie til frokost

I NTB-intervjuet avslører tobarnsfaren, som også er bonusfar til konas sønn Marius Borg Høiby (26), hvordan bursdagsfeiringene settes i gang hjemme hos kronprinsfamilien på Skaugum.

– Det er vel ganske likt de fleste andre, vil jeg tro. Vi pleier å vekke den som har bursdag. Da har vi gjerne laget litt skiver og frokost, og vi pleier å bake en brownie og putte noen lys på. Vi synger bursdagssangen og har med noen gaver. Og så har vi gjerne en bursdagsfest på kvelden med litt flere fra familien og venner.



TETTE BÅND: Kronprins Haakon med kona kronprinsesse Mette-Marit og storesøster prinsesse Märtha Louise på landsstedet Mågerøy. Foto: Lise Åserud / NTB

Både kronprinsen og kronprinsessen fyller 50 år i år, og begge jubileumene skal feires med brask og bram med stor fest i Dronningparken, i Slottsparken, på kronprinsessens bursdag 25. august.

