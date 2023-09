Prinsesse Märtha delte private familiebilder

Den første søndagen i september var en stor milepæl for prinsesse Märtha Louise (51), da hun holdt konfirmasjon for sin yngste datter Emma Tallulah Behn (14).

Konfirmasjonen ble holdt i Jar kirke i Bærum, ikke langt unna familiens hus i Lommedalen.

Storesøster Leah Isadora Behn (18) har allerede delt private bilder fra konfirmasjonen på sosiale medier, men nå er det en tydelig stolt mamma Märthas tur.

Hyller datteren

På sin åpne Instagram-konto har hun delt flere private familiebilder av seg selv sammen med konfirmasjonsbarnet, samboeren Durek Verrett (48) og sine to andre døtre.

Til bildeserien holder prinsessen en slags digital tale til sin yngste datter, der hun trekker frem Emmas stå-på-vilje, humor og mot.

«Kjære vakre, skjønne Emma. Du er en kraft å regne med med ditt klare blikk som gjennomskuer det meste, din gå-på-vilje, ditt mot, din følsomhet, din rå humor, din faste bestemthet, din stå-opp-for-deg-selv-og-andre-holdning, din utrettelighet på det du elsker å holde på med og din vinnerskalle. Jeg er så uendelig stolt av deg og hvem du er når du nå trår inn i de «voksnes rekker». Gratulerer med konfirmasjon, skjønne jenta mi. Elsker deg overalt.».

De tre døtrene har prinsesse Märtha Louise med den avdøde forfatteren Ari Behn, som tok livet sitt i romjulen 2019. Han ble 47 år.

FORLOVET: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett forlovet seg sommeren 2022. Bryllupet skal avholdes i august 2024. Foto: Babak Golkar/elevateYOU

I dag er prinsessen forlovet med amerikaneren Durek Verrett, som har utviklet et nært forhold til kjærestens døtre. Også han hyller konfirmanten på den store dagen.

«Gratulerer med dagen sweet Emma I'm so happy to celebrate you,» skriver han i kommentarfeltet på forlovedens profil.



I midten av september ble det kjent at paret skal gifte seg i Geiranger i august 2024.

Aldri skjedd før

Emma, Leah og Maud (20) har alle tre vist at de på hver sin måte har arvet Ari Behns kreative og standhaftige personlighet. Maud som kunstner, Leah som influenser og beauty-profil og Emma på hesteryggen.

I forbindelse med kommunevalget, som ble avholdt én uke etter konfirmasjonen, delte Leah et bilde av seg selv fra avlukket i valglokalet.

Det er første gang vi ser en kongelig med stemmeseddel i hånden, for det er nemlig en kjensgjerning at kongefamilien ikke skal ytre seg politisk – til tross for at kongeparet og de øvrige medlemmene faktisk ved lov har mulighet til å avgi stemme ved valg.

«Jeg er voksen», skrev Leah Behn tydelig stolt til bildet fra valgavlukket – og det er ingen tvil om at prinsesse Märtha Louises tre døtre alle tre har trådd inn i de voksnes rekker.