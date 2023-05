Prinsesse Charlotte med søt gest da faren holdt tale

FABELAKTIG STEMNING: Både små og store, kongelige og statsoverhoder, hygget seg under kroningskonserten i hagen ved Windsor slott søndag kveld. Her lager prinsesse Charlotte og storebroren prins George ablegøyer, mens prinsesse Catherine danser med til underholdningen. Foto: NTB

Kroningsseremonien av kong Charles (74) og dronning Camilla (75) er vel gjennomført, men det var ikke det eneste høydepunktet på plakaten under den historiske begivenheten i London.

Etter endt seremoni var det duket for festligheter, og søndagen var det planlagt et litt mindre pompøst og stivt festarrangement for kongeparet, de rojale gjestene, statsoverhodene og ikke minst for det britiske folket.

Prins Harry (38) på sin side dro direkte hjem fra kroningen til 4-årsfeiring for sønnen Archie i USA.

Ellevill jubel fra publikum

På formiddagen søndag ble det arrangert gatefester i hele landet, og på kvelden var kongefamilien, de øvrige gjestene og publikum samlet for konsert i hagen på Windsor slott.

Her holdt prins William (40), kongens eldste sønn og arving til tronen, en rørende tale – som ikke bare fikk publikum til å juble, men også datteren prinsesse Charlotte (8). Se den søte reaksjonen i videooen under!

Prinsesse Charlotte klarte nemlig ikke å dy seg, og pekte entusiastisk på faren i det han entret scenen.

Allerede fra sekund én fenget han publikum og ikke minst familien som satt på tribunen, og talen brakte frem både latter og tårer.

– Jeg skal si noen få ord om min far, og hvorfor jeg synes at denne helgen er så viktig. Men ikke bekymre dere, i motsetning til Lionel skal jeg ikke holde på all night long, sa prinsen til ellevill jubel fra publikum.

I forkant hadde den amerikanske artisten Lionel Richie (73) underholdt med to låter, og stikket var nettopp myntet på den ikoniske 80-tallsklassikerne hans.

ABLEGØYER: Prins William tøyset og tullet med datteren prinsesse Charlotte under kroningskonserten. Det var tydelig at prinsefamilien av Wales koste seg under festlighetene. Foto: NTB

Spøken fikk også kona prinsesse Catherine (41), dronning Camilla og kong Charles til å bryte ut i latter.

Hyllet sin avdøde farmor

Prins William benyttet også anledningen til å hylle sin avdøde farmor, dronning Elizabeth som gikk bort 8. september 2022, og fortalte at han var overbevist om at hun hadde vært stolt av kong Charles.

– Som min bestemor sa da hun ble kronet; en kroning er en bekreftelse på vårt håp for fremtiden. Jeg vet at hun er der oppe, og passer på oss. Hun hadde vært en stolt mor i dag.

Det var tydelig at prinsens ord både ble satt pris på av kongen, og også dronningen som nikket bekreftende til Williams tale.

Mor og datter matchet

Dagen i forveien hadde prinsefamilien av Wales hver på sin måte hedret det ferske kongeparet.

Prins William og prinsesse Catherine ankom kroningen med to av sine tre barn, prins Louis (5) og prinsesse Charlotte – og alle var staselig antrukket i spesialdesignede kroningsklær. Parets eldste sønn, prins George (9), var nemlig allerede på plass i Westminster Abbey fordi han skulle bære bestefarens kroningskappe.

GOD STEMNING: Prinsesse Charlotte og prins Louis koste seg på balkongen etter kroningsseremonien. Foto: Leon Neal / NTB

Mor og datter matchet hverandre i elfenbenfargede kjoler og hodepryd signert Jess Collett x Alexander McQueen.

Avdøde prinsesse Diana, prins Williams mor som i sin tid var gift med kong Charles, var med deler av den britiske kongefamilien på kroningsdagen. Prinsesse Catherine markerte dette ved å bære et par perle- og diamantøredobber som tilhørte nettopp Diana.



Kronprins Haakon vakte oppsikt

Vårt eget kronprinspar, Haakon (49) og Mette-Marit (49), var begge til stede under festlighetene som ble arrangert kvelden før kvelden på Buckingham Palace og under kroningen i Westminster Abbey.

Kronprinsessen valgte en kombinasjon av både norsk og britisk design under festen på Buckingham Palace, mens hun var ikledd en pudderrosa drakt fra den norske designeren Peter Dundas under kroningen.

MOTESKRYT: Kronprinsesse Mette-Marit stilte i nok et spesialdesignet Peter Dundas-antrekk – og den pudderrosa drakten har fått skryt verden over. Foto: HENRY NICHOLLS / NTB

Den sporty kronprinsen vakte oppsikt med en spenstig detalj under festen kvelden før kvelden – nemlig at han matchet dressen med en kraftig pulsklokke.

Dette fikk klokkeentusiast Sigmund Sagberg Andersen til å trekke på smilebåndet.

– Jeg synes det er ganske kult at tronarvingen vår bruker en ujålete pulsklokke på slike store anledninger! sa han entusiastisk til TV 2, og la til:

– Det er jo nok av jåleri og staffasje i monarkiske rundt omkring, så jeg synes det er kult at kronprisen vår går egne veier på den fronten. Vil tro han er den eneste kronprinsen i det selskapet med en pulsklokke.