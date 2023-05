Prinseparet Gustav (54) og Carina (54) fikk barn ved hjelp av surrogati

19 lange år tok det før prins Gustav (54) av Sayn-Wittgenstein-Berleburg endelig fikk lov til å gifte seg med sin store kjærlighet - den amerikanske forfatteren og tidligere modellen Carina Axelsson (54).

Bryllupet fant sted sommeren 2022, både i en religiøs og en borgerlig seremoni.

Nå, ett år senere, er lykken komplett. De er nemlig blitt foreldre ved hjelp av surrogati i USA. Det er det danske kongehuset som avslører den gledelige nyheten i en post på Instagram.

Prins Gustav er nemlig nevøen til danske dronning Margrethe (83). Han er sønn av dronningens lillesøster prinsesse Benedikte (79).

Kongehuset opplyser at prinseparet var til stede under fødselen, og at den lille, nyfødte prinsen er prinsesse Benediktes femte barnebarn.

Prinsen kom til verden fredag 26. mai.

Krav gjorde at de ikke fikk gifte seg

Det er et gammelt testamente, som prins Gustavs farfar Gustav Albrecht av Sayn-Wittgenstein-Berleburg nedtegnet i 1939, som er grunnen til at Gustav og Carina måtte vente i nesten to tiår for å få hverandre.

Som den nazi-soldaten han var, hadde han sørget for at familiemedlemmenes fremtidige ektefeller både skulle være av arisk, protestantisk og adelig herkomst. Dette kravet ble først opphevet våren 2022, da Gustav endelig fikk lov til å gifte seg med Carina.

MED SIN DANSKE FAMILIE: Prins Gustav og prinsesse Carina med den danske kongefamilien i 2011. Foto: NTB

Carina var nemlig datter av den svenskættede ingeniøren Bertil Axelsson og meksikanske Alicia, og var oppdratt i den katolske tro.

Men nå er lykken endelig komplett – og i en alder av 54 år er de nå endelig blitt foreldre.