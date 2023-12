Prins Sverre Magnus fyller 18 år – særlig én ting skaper spekulasjoner

Søndag 3. desember er det 18 år siden prins Sverre Magnus ble født på Rikshospitalet i Oslo, som det andre felles barnet til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.



Myndighetsdagen vil imidlertid ikke endre hverdagen til prinsen.

– Det å bli myndig var ingen stor endring for prinsesse Ingrid Alexandra, og det blir det ikke for prins Sverre Magnus heller. Prinsessens hverdag har ikke endret seg stort enn at hun ble eldre, og slik blir det for prins Sverre Magnus også, sier Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen (25), lektor i historie og TV 2s kongehusekspert.

Mindre feiring enn storesøsteren

Fødselsdagen markeres med en offentlig lunsj på Slottet fredag 1. desember. På gjestelisten står familien, representanter fra det offisielle Norge, ungdomsorganisasjoner og faddere.

Prinsen feires derfor ikke med like mye pomp og prakt som da storesøsteren prinsesse Ingrid Alexandra (19) feiret 18-årsdagen for halvannet år siden.

– Feiringen til prinsen blir litt annerledes. Prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag ble feiret både på Deichman og Slottet, der med gallamiddag, mens prinsen får en lunsj på Slottet, forteller Schulsrud-Hansen.



MED MAMMA OG PAPPA: Prins Sverre Magnus med foreldrene under årets 17. mai-feiring. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Kongehuseksperten tør ikke spekulere på hva slags presanger prinsen vil motta.



– Det er alltid spennende med hva slags gaver kongelige får ved slike store anledninger. Jeg har dessverre intet grunnlag å spekulere på hva prinsen får, men jeg vil tro at prins Sverre Magnus kanskje får St. Olavsorden av sin bestefar kong Harald. Prinsens faddere er invitert, og av kongelige så er det dronning Maxima av Nederland, ekskronprins Pavlos av Hellas og prinsesse Rosario av Bulgaria. Kanskje disse også har med seg en orden?



DØPT: Prins Sverre Magnus med prinsesse Ingrid Alexandra og Marius Borg Høiby under fotograferingen på Skaugum i forbindelse med prinsens dåp i mars 2006. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Skøyerprinsen

Prins Sverre Magnus er nummer tre i arverekken til den norske tronen, etter kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra.

Samme år prinsen ble født, bestemte kongefamilien at han ikke skulle bære tittelen «Hans Kongelige Høyhet». Fødselsdagen hans er derfor ikke flaggdag.

Han ble døpt i Slottskapellet i mars 2006, og året etter begynte han i barnehage i Asker. Høsten 2011 startet han skolegangen på Jansløkka skole i Asker. I august 2014 byttet han til Montessoriskolen i Oslo, hvor han var ferdig i 2020 – samme året han konfirmerte seg.

I dag er han elev ved Elvebakken videregående skole i Oslo, hvor han siden høsten 2021 har gått på informasjonsteknologi- og medieproduksjon-linja.

Tidligere har prinsen fått oppmerksomhet ved å drive ablegøyer og skøyerstreker, blant annet i 2017 da han gjorde en såkalt «dab» på slottsbalkongen under kongeparets 80-årsfeiring.

Ifølge prinsens biografi på kongehusets nettsider, liker han å fylle fritiden med ski – særlig alpint – og sykkel. I tillegg er han glad i å surfe.

Prinsen vil fra og med søndag være gammel nok til å stemme ved norske valg, men sannsynligvis vil han aldri benytte seg av stemmeretten.