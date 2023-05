Dette er de åtte «page boys»-guttene som har fått ærefullt oppdrag under kroningen.

De åtte guttene, som har vært med på å bære kroningskappene til kong Charles (74) og dronning Camilla (75) under den storslåtte kroningen i Westminster Abbey i London 6. mai, har alle en helt spesiell plass i kongeparets hjerter.

BAR KRONINGSKAPPEN: Kong Charles i kappe båret av de såkalte «page boys»-guttene. Prins George bakerst til høyre. Foto: Jonathan Brady

Prins George (9) har vært et naturlig valg, til tross for hans unge alder. Vanligvis er de såkalte «page boys»-guttene mellom 12 og 15 år.

Men ikke bare er han nummer to i rekken til den britiske tronen, etter sin far prins William (40) av Wales, men han er også kongens eldste barnebarn – og ifølge kilder nær kongeparet er han også svært moden for alderen.

TRONARVING: En gang i fremtiden skal 9-åringen prins George selv bli konge, og krones i Westminster Abbey. Han hadde en betydingfull rolle under sin farfars kroning. Foto: Aaron Chown NTB

– Nyter ikke akkurat oppmerksomheten

Prinsesse Catherine (41) og prins William skal nemlig ha tatt flere runder med sin eldste sønn i forkant av kroningen, for å forsikre seg om at dette var et oppdrag han virkelig kunne tenke seg å være med på – og ikke noe han følte seg presset til.

Til den britiske avisen Mirror beskriver kongehusekspert Ingrid Seward (75) 9-åringen prins George som en litt blyg gutt, spesielt under offentlige tilstelninger – akkurat slik faren prins William var i samme alder.

– Man kan se det på kroppsspråket og holdningen hans, at han tydelig ikke akkurat nyter oppmerksomheten hans rojale rolle gir ham.

Den britiske kongehuseksperten Seward var derfor overrasket over at prins George ble tildelt denne svært offentlige rollen under kroningen. Men hun er overbevist om at foreldrene Catherine og William har tatt sine forholdsregler i forkant av oppdraget.

TREDJE RAD: Prins Harry har fått plass blant familiemedlemmene på tredje rad. Foto: Yui Mok / NTB

– Både William og Catherine har tenkt svært nøye over å eksponere George på denne måten, men etter mange diskusjoner med ham, må de ha kommet frem til at han hadde angret om han ikke hadde gjort det.

STERKT ØYEBLIKK: Prins George med farfar kong Charles under kroningen. Prinsen er den andre i rekken til den britiske tronen, etter sin far prins William. Foto: Jamie Lorriman / NTB

I ulykke kort tid før page boys-oppdraget

Sammen med prins George var også de unge guttene Lord Oliver Cholmondeley (13), Master Nicholas Barclay (13) og Master Ralph Tollemache (12).

De er alle tre barn og barnebarn av kongeparets nære venner, og er en naturlig del av deres omgangskrets.

Dronning Camillas kappe, som er den samme som dronning Elizabeth bar da hun ble kronet i Westminster Abbey 2. juni 1953, ble båret av de to tvillingbarnebarna Master Gus og Master Louis Lopes (13), barnebarnet Master Freddy Parker Bowles (13) og grandnevø Master Arthur Elliot (11).

IKKE FØRSTE GANG: Prins George fotografert under prinsesse Eugenie og Jack Brookbanks bryllup i 2018. Han var én av brudesvennnene, mens lillesøsteren prinsesse Charlotte (nederst til venstre) var brudepike. Foto: Yui Mok /NTB

Førstnevnte 13-åring, Gus, ankom kroningen med den ene armen i fatle etter at han kort tid før den historiske begivenheten klarte å brekke armen i en sykkelulykke.

Men barnebarnet Gus tok oppgaven på strak arm (den ene, vel å merke), og utførte det ærefulleoppdraget med glans.

Øvrige kilder: Hello Magazine og Express