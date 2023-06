Prepple skadet – Dumdum Boys avlyser konserter

Et ribbeinsbrudd gjør det vanskelig for Dumdum Boys å gjennomføre konserter.

Sommer er ensbetydende med konserter for mange artister og for Dumdum Boys er dette en travel tid på året.

I dag ble det kjent at de må avlyse de to neste konsertene i Kongsberg og Refvik i juli. Dette skyldes en skade som vokalist Prepple Houmb har fått.

– Prepples skadede ribbein varer dessverre lenger enn vi skulle ønske. Dette gjør det umulig å gjennomføre konserter på ordentlig vis, skriver bandet på deres hjemmeside på Facebook.

AVLYSER: Uten vokalist er det umulig for Dumdum Boys å gjennomføre konserter. Her er de før en konsert i Horten, mars, 2022. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2

To konserter til avlyses

Fredag ble det meldt at bandet måtte avlyse to konserter i Elverum og Langesund. Og i dag avlyste bandet ytterligere to konserter til og det blir rekonvalesens for vokalist Prepple Houmb.

– Vi må derfor beklageligvis avlyse konsertene i Kongsberg og Refvik. Men det går over, og vi håper vi sees ved neste korsvei, avslutter Dumdum Boys til sine fans.

Ribbeinsskade

Prepple Houmb skal ha slått opp en gammel ribbeinsskade, men det skal ikke være alvorlig. Allikevel blir det umulig for artisten å gjennomføre konserter en stund fremover.

– Ulykken skjedde hjemme hos Prepple. Det er synd å måtte avlyse for alle parter, både bandet og ikke minst fansen. Men vi håper det ikke blir langvarig, sier manager Steinar Vikan til TV 2.