Premierefest på Jakten på kjærligheten: – Det blir kleint

Mandag kveld er det premiere på den 19. sesongen av Jakten på kjærligheten. Da TV 2 møtte deltakerne på premierefesten på Månefisken i Oslo var de både spente og nervøse for å se seg selv på skjermen.

Også programleder Gunhild Dahlberg kunne fortelle at hun var spent på å se den første episoden.

– Jeg bare gleder meg til å se det. Jeg har ikke sett så veldig mye ennå. Jeg liker best å se det når det går på TV på mandager klokken åtte, og nå også på onsdager.

Det er nemlig flere endringer i årets Jakten på kjærligheten. Programmet har nå gått fra en episode i uken til to, i tillegg til noe som heter «friernes dag» som var Dahlbergs egen idé.

– Vi har ofte fått tilbakemelding om at noen av frierne følte det var vanskelig på gruppedate. Bøndene har også vært usikre og følte at de ikke har fått snakket med alle. Så i år tenkte vi at nå skal alle få god tid, og frierne får bestemme selv hva de vil på daten med bonden, utdyper programlederen.

– De sa de var forelsket i meg alle sammen

En av bøndene, Tormod Bakke (61), har allerede litt TV-erfaring. Han forsøkte å finne kjærligheten med Jan Thomas i «Jan Thomas søker drømmeprinsen» på TVNorge. Det skremte han derimot ikke fra å forsøke å finne kjærligheten igjen på TV.

– Jeg kan love masse kjærlighet i alle slags former, så det er bare å se på, sier bonden og presiserer han ikke kan røpe for mye.

Til tross for at det var mye kjærlighet, kjente Bakke denne gangen på at det var han som skulle sende noen hjem. Dette syns han var både emosjonelt og vanskelig – spesielt etter han fikk vite at de var forelsket i ham.

- At jeg var den som skulle avslutte noen andres drømmer var litt rart. Det var sårt og mye følelser. De sa det var forelsket i meg alle sammen, sier 61-åringen og ler.

– De hadde jo alle et ønske om å være der helt til slutt, sa dem. Så det var tøft å si til dem at det går ikke.

Anbefaler å date åtte damer samtidig

En av dem som syns opplevelsen med å date flere damer samtidig har vært både gøy og spennende var bonden Jørgen Heen Brovold (29).

– Jeg syns den emosjonelle reisen har vært veldig lærerikt. Både det at du skal sette ord på alle følelser, og at du har åtte jenter du kan sammenligne. Jeg opplevde at jeg måtte så slå på følelsene til hver enkelt, sier den 29 år gamle bonden.

Programleder Dahlberg skyter inn at alle damene til Brovold var pene, så han ble tvunget til å se forbi utseende og virkelig bli kjent med alle frierne.

– Det er helt sant. Da jeg så brevene, så jeg at jeg hadde plukket med meg ganske mange like jenter som Gunhild sier. Og da var det småting, da. De følelsene, små blikk, små smil som jeg lette etter.

Det å date åtte damer samtidig var derimot ikke noe problem for bonden.

– Det er ikke hverdagskost, men jeg vil anbefale å ta denne reisen her altså, sier 29-åringen og smiler.

– Det blir kjempe kleint

En ting de fleste av deltakerne er enig om er at det blir kleint å se seg selv flørte på TV.

– Jeg har vært på Sparkjøp og kjøpt hotellpute, jeg, som jeg kan gjemme meg bak resten av høsten, sier bonden Frank Sigvaldsen (35) og ler.

Det å date syv damer på samme tid mener Sigvaldsen var en spesiell opplevelse.

– Det er noe jeg ikke har gjort før, og kommer nok heller ikke gjøre det igjen.

Da han får spørsmål om hvordan det blir å se seg selv på premieren i kveld, har han et enkelt svar:

– Det blir sikkert kjempekleint, sier han og smiler.

Årets eneste kvinnelige bonde, Janne Bull Bakk (31), gruer seg også til å se seg selv på skjermen.

– Det blir helt forferdelig, faktisk. Jeg gruer meg skikkelig, og tror det blir kjempekleint. Men jeg må bare få det overstått, og så er det litt godt at det har kommet i gang også, sier hun og ler nervøst.

– Jeg skal se alt, og jeg gleder meg veldig til å se de tre andre. Det tror jeg blir kjempebra, de er jo så bra mennesker. Og så skal vi kose oss masse, ha litt selvironi - og litt drikke i glasset, avslutter hun.

Jakten på kjærligheten har premiere i kveld kl. 20 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.