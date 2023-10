Premieredato for «Girls of Oslo» er klar

KOMMER MED SERIE: Dokuserien «Girls of Oslo» kommer på Prime Video til høsten. Nå er premieredatoen klar. Foto: Espen Solli

I juni ble det bekreftet at influenserne Sophie Elise Isachsen (28), Isabel Raad (29), Anniken Englund Jørgensen (27), bedre kjent som «Annijor», og Nora Haukland (26) kommer med egen dokureality-serie.



PÅ INNSIDEN: I serien blir seerne tatt med på innsiden av livene til noen av Norges største influensere. Foto: Espen Solli

I serien «Girls of Oslo», som produseres av Salto film, får seerne bli med på eventer, daglige rutiner og følge med på oppturer og nedturer.

Nå er premieredato for serien klar.



I en pressemelding kommer det fram at serien går av stabelen 3. november på Prime Video.



«Debutsesongen består av seks episoder, hver med en varighet på rundt 30 minutter. Tre episoder vil bli lansert på premieredatoen, etterfulgt av én ny episode hver påfølgende fredag», heter det i pressemeldingen.



NEDTURER OG OPPTURER: I realityprogrammet får seerne bli med på både oppturer og nedturer. Foto: © Salto Film og Fjernsyn

Videre står det at seerne får bli med jentene på tøffe utfordringer underveis i serien.

«Fra å håndtere netthat til å balansere personlige forhold i offentligheten. På tross av at de kommer fra ulike bakgrunner og har ulike tilnærminger til arbeidet sitt, deler de en sterk lojalitet til hverandre og et ønske om å bruke plattformen sin til det gode – i hvert fall mesteparten av tiden».

I august møtte God kveld Norge Jørgensen i forbindelse med avskjedsfesten til venninne og kollega, influenser Isabel Raad, da sistnevnte den gang skulle pakke koffertene og flytte fra Norge.

Den gang kunne 27-åringen røpe at seerne vil få et innblikk i livet til hun og forloveden, Theo, i «Girls of Oslo».

MED KJÆRESTEN: Anniken Jørgensen viser fram kjæresten i ny serie. Foto: © Salto Film og Fjernsyn

Paret la ut leiligheten sin for salg på starten av året i 2023, og i serien får seerne være med på blant annet ny boligjakt.

– Jeg og Theo ser på leiligheter og vi er i Spania. Det blir gøy, avslørte Jørgensen.