Premien kuttet med 600.000: – Vi visste det ikke

ÅRETS GJENG: Denne gjengen kjemper om å eie en hytte på svenskekysten. Her med «Sommerhytta»-programleder Cathrine Fossum. Foto: Espen Solli / TV 2

De fire parene i årets sesong kjemper om en hytte til langt lavere verdi enn i foregående sesonger. Siden 2020 er premien kuttet med over en million.

Helt siden 2017 har venner, familiemedlemmer og kjærestepar snekret seg til topps i realityserien «Sommerhytta».

Fra mandag 8. april er det klart for en ny sesong av TV 2-programmet, der fire deltaker-par legger ned hundrevis av arbeidstimer med blod, svette og tårer på å pusse opp hyttene.

Etter ti intense uker vil tre av parene reise hjem uten hytte, mens to deltakere vinner sommerstedet i Kungsvik utenfor Strömstad i Sverige til odel og eie.

Premien i årets «Sommerhytta» blir den åttende i rekken som deles ut til jublende eiere, men med årene har verdien på hytta skrumpet kraftig inn.

KLARE FOR HARDKJØRET: Ekteparet Jamina Heggedal og Stine Gabrielsen inne i hytta i Kungsvik i Sverige. Foto: TV 2

Betydelig kutt

I 2020-sesongen vant Øyunn Krogh (29) og Levi Try (26) en hytte ved Lyseren til en verdi av 3,5 millioner kroner.

Da Eli Rebekka Haugen (25) og Benjamin Martinsen (26) gikk til topps under fjorårets «Sommerhytta» på Myllatunet i Lunner kommune på Hadeland, hadde verdien sunket til tre millioner.

Vinnerne av årets «Sommerhytta» står igjen med enda mindre, nemlig en premie til en verdi av 2,4 millioner.

På fire år har premien dermed blitt redusert med 1.100.000 kroner, og 600.000 siden i fjor.

Når TV 2 møter årets deltakere på visning av «Sommerhytta»-episodene i produksjonsselskapet Strix sine lokaler i Oslo uka før premieren, er dette første gangen flere av dem ble presentert med verdien av årets hytter.

– Vi visste det ikke da vi holdt på. Alt vi visste var at det var en bra hytte, og det holdt. Verdien tenkte vi ikke på. Det er første gang vi får vite hva den er verdt nå i dag, sier Mina Bonful (29) og Isabel Mikkelsen Sowe (29).



VENNER: Mina Bonful og Isabel Mikkelsen Sowe er med og snekre om seieren i årets sesong av «Sommerhytta». Foto: Erik Edland / TV 2

Lokasjon over penger

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer hvorfor årets hytte er verdt langt mindre enn i de foregående sesongene.

– De viktigste faktorene når en ny lokasjon for «Sommerhytta» velges – er sted, egnethet for konkurransen og hva som er tilgjengelig i markedet. De siste årene har verdien på hyttene variert, noe som kan settes i sammenheng med størrelse på hyttene, lokasjon og ikke minst markedet.

Deltakerne mener også at verdien av lokasjonen er viktigere enn den økonomiske verdien av hytta.

FORNØYDE: Jamina Heggedal og Stine Gabrielsen roser årets hytter. Foto: Erik Edland / TV 2

– Området er helt nydelig. Det hytta er mindre verdt i kroner, tar den igjen i solforhold og nærhet til stranden. Verdien spiller ingen rolle. Å vinne en hytte er uansett helt fantastisk, sier ekteparet Jamina Heggedal (45) og Stine Gabrielsen (47).



Vennene Reidar Hammer (40) og Linn Veronika Breivik (36) sier til TV 2 at de har tenkt lite på verdien av hytta.

– Vi var bare veldig positivt overrasket over at de lå ved sjøen, noe hyttene ikke har gjort i de siste sesongene av «Sommerhytta». Det var litt små hytter, men vi var mye mer opptatt av beliggenheten enn størrelsen, sier de.



VED SJØEN: Vennene Reidar Hammer og Linn Veronika Breivik liker at hyttene ligger like ved svenskekysten. Foto: Espen Solli / TV 2

Fortsatt størst

Kjæresteparet Henrik Heika Wiik (29) og Helene Svaland Johansen (31) forteller at de aldri hadde behov for å vite hva hytta var verdt underveis i TV-innspillingen.

– Vi kom inn på «Sommerhytta» uten forventninger og med lave ambisjoner. Vi tenkte at vi ikke hadde noen hytte da vi kom, og sannsynligvis ikke ville ha en hytte når vi skulle dra. Og uansett om hytta var verdt tre millioner eller 2,4 millioner, så er det uansett mye. Vi tenkte aldri at det var kjipt at den var verdt mindre enn i tidligere sesonger, sier Wiik og Johansen.

MYE PENGER: Kjæresteparet Henrik Wiik og Helene Johansen har ikke reagert på årets premiekutt. Foto: Erik Edland / TV 2

«Sommerhytta»-vinnerne er ikke de eneste som må ta til takke med en lavere premiesum enn tidligere. I fjor høst var flere «Farmen»-deltakere rasende over at de ikke hadde blitt informert om at premien hadde en verdi på 900.000 kroner mindre enn året før.



Jan-Petter Dahl understreker at verdien på «Sommerhytta»-premien fortsatt er av en betydelig størrelse.



– Verdien av «Sommerhytta»-premien er den største du kan vinne i et TV-program i Norge, selv om verdien er noe lavere denne sesongen, sier Dahl.

«Sommerhytta» sendes på TV 2 og TV 2 Play mandag til torsdag klokken 20.