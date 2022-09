Post Malone skadd etter stygt fall på scenen

FALT STYGT: Post Malone tråkket ned i et hull midt på scenen og skadet seg under en konsert lørdag. Foto: Ben Hider / AP

Artisten holdt konsert i St. Louis i USA lørdag kveld, da han falt i et utildekket hull på scenen, som blir brukt til å senke utstyr og instrumenter.

Publikum kunne se Post Malone ligge flere minutter på scenen etter fallet, mens helsepersonell hjalp ham. Flere videoer i sosiale medier viser fallet.

Post Malone falls hard at St. Louis show😳 Video courtesy of Zachary Bukhshtaber pic.twitter.com/jsLUTJJ6iD — Kevin C. Johnson (@kevincjohnson) September 18, 2022

Etter hvert reiste han seg og gikk av scenen, med beskjed til publikum om at han ville komme tilbake.

– Beklager

Søndag deler Post Malone en oppdatering på sosiale medier, der han forklarer hva som skjedde.

– Når vi gjør den akustiske delen av showet, går gitaren ned, og det er et stort hull. Jeg gikk rundt og slo meg, forteller artisten.

I videoen har han akkurat fått klargjort at de neste konsertene kan fortsette som planlagt.

– Jeg kom akkurat tilbake fra sykehuset, og alt går bra. Jeg fikk smertestillende og vi kan fortsette turneen.

love you guys so much 💕 pic.twitter.com/eneJWf30fM — Post Malone (@PostMalone) September 18, 2022

Post Malone lover å gjøre opp for at deler av konserten måtte utgå.

– Jeg vil bare beklage til alle i St. Louis og takke dere for at dere kom. Neste gang skal jeg ha et totimers-show for dere, for å gjøre opp for sangene vi gikk glipp av, sier han.