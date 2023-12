Populær trend blant artister: – Det er solide pengemaskiner

– Slike sanger er hele industrier i seg selv, solide pengemaskiner ikke bare for artister, men også for låtskrivere og plateselskaper, mener musikkviter Audun Molde om julemusikk.



Desember og juletiden har endelig ankommet, og i den forbindelse kommer flere artister med julemusikk.

De siste årene har det blitt populært å slippe låter om julen, og hvert år ser man at de populære juleklassikerne sniker seg opp på Spotifys toppliste.

DOMINERER: Julelåtene har sneket seg opp på Spotifys toppliste i Norge. Foto: Skjermdump / Spotify

I Norge har låter som «Home for Christmas» av Maria Mena (37) og «Himmel På Jord» av Kurt Nilsen (45) blitt store hitlåter.

Også en rekke andre artister har gitt ut julelåt de siste årene, blant andre Emma Steinbakken (20), Isah (24) og Victoria Nadine (24).

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt Emma Steinbakken, Isah, Kurt Nilsen og Victoria Nadine, uten hell.

– Må bruke den så mye jeg kan

Da God Kveld Norge møtte Maria Mena i forbindelse med premieren på familiemusikalen «Annie», kunne artisten fortelle at hun kun får lov til å framføre «Home for Christmas» fra november til siste dag i desember.

– Så jeg må jo bruke den så mye jeg kan. Så jeg er på turné nå og gjør alle andre låter på plata, også avslutter jeg med den, fortalte Mena.



Artisten vet imidlertid ikke hvor mye hun tjener på julehiten.

– Det har jeg lurt på ganske lenge – om det er spesifikt mye penger jeg får av den. Det har jeg egentlig ikke funnet ut av, sikkert på grunn av strømmeavtaler, jeg vet ikke helt, sa hun avslutningsvis.

– Det er så klart smart

Forfatter og musikkviter, Audun Molde, skriver i en e-post til God Kveld Norge at å slippe julelåt kan komme med både fordeler og ulemper.



– STOR FALLHØYDE: Forfatter og musikkviter, Audun Molde, forteller at det kan være en stor fallhøyde ved å slippe julemusikk. Foto: Jonatan A. Quintero

– Det er så klart smart å slippe julelåt, med tanke på alle julespillelistene på Spotify og julemusikk på radiokanaler, og i butikker som spilles døgnet rundt i hele desember:

– Men det er stor fallhøyde også. For det er mengder av dårlig julemusikk der ute, som folk ikke bryr seg om og som blir fort glemt.

Han forklarer at det også er stor risiko, da alle nye låter konkurrerer med klassikerne og de folkekjære sangene.

– Så det er vanskelig å få folk til å like en ny sang, mener Molde.

Selv peker han ut én artist.

– En av de som har greid dette kjempebra de siste årene i Norge, er Maria Mena med «Home for Christmas».

Eksperten sier at strømmetjenestene gjør musikk lett tilgjengelig, og dermed spilles gamle sanger på nytt hver jul.

– Sanger som «Last Christmas» eller «All I want for Christmas is you» er mye større hits idag enn da de først ble utgitt.

– Slike sanger er hele industrier i seg selv, solide pengemaskiner ikke bare for artister, men også for låtskrivere og plateselskaper, legger han til.

– Kan være et løft for artisters salg

PR-ekspert Peggy Simcic Brønn skriver i en e-post at det tilsynelatende er blitt en tradisjon for artister å gi ut julemusikk.

– For eksempel kan det se ut til at Amazon bruker denne taktikken som en måte å drive lyttere til deres strømmetjeneste Amazon Music. Og det er noen bevis på at å gi ut musikk rundt høytidene kan være et løft for artisters salg generelt.

– Kan det være smart å slippe julelåt?



– Det er penger å tjene på julemusikk. Folk elsker dem, spesielt hvis den riktige kombinasjonen av elementer er der. «Jingle bells» er en fengende melodi, men noen ganger er triste sanger også populære.



Også hun påpeker at det også kommer an på produktet, artisten og tidspunkt.

– Selv med så mange nye låter som kommer ut, er det fortsatt de gamle som dominerer hitlistene på denne tiden av året.