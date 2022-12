Pølse-bortføring på Farmen førte til rykteflom: – Jeg skammer meg

Det er neppe en hemmelighet at årets sesong av Farmen har ført til elleville seer-reaksjoner og rabalder.

Sesong 18 av serien bydde på flere sabotasjer, intriger og mer gårds-dramatikk enn du kan tenke deg, og endte heller ikke når sesongen var over på TV.

Etter elleve uker inne på Li gård var det derimot ingen overraskelse at flere av deltakerne satt igjen med anger, og tenkte: «Skulle jeg egentlig gjort det der?», mens de så seg selv på skjermen.

Og hva de angrer på, er situasjoner vi ikke har sett på TV, knuste glassflasker, språkbruk – og å gjemme bort pølser, selvfølgelig.

Seerstorm etter sabotasje

VANT: Til slutt var det Henrik Eijsink (26) som kunne smile bredest. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Henrik Eijsink (26) viste seg til slutt å være vinneren av årets sesong, men det er derimot én ting han angrer på i etterkant.

Det han reagerer på er nemlig sabotasjen av et ukesoppdrag, som førte til at flaskene ble kastet i naturen:

– Det er ikke så mye jeg angrer på, men én ting som jeg har tenkt en del på, er at jeg kasta glassflaskene da vi saboterte, forteller han til TV 2.

Det er ingen hemmelighet at denne sabotasjen utløste en ellevill seerstorm, hvor flere seere reagerte på at de ødela flasker i naturen. Flere av de poengterte at dyr kunne blitt skadet på grunn av glasskår i gresset, men gjerningspersonene bekreftet i etterkant at de ryddet opp alt.

Gjemte bort pølse

NESTEN: Andrea Marie Rosli (24) kom seg helt til finalen, men tapte i den nervepirrende finalen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Årets sesong har bydd på flere fantestreker og påfunn, noe som i tillegg har ført til at andreplassinnehaver Andrea Marie Rosli (24) angrer på én ting:

– Jeg angrer egentlig ikke på noe, men om jeg må svare noe, så kunne jeg vært foruten at Bente, Stine og jeg gjemte unna en halv pølse i uke 6. Det kommer ikke frem på TV at vi gjemte den unna for å overraske fellesskapet med den uka etter, så det irriterer meg, forteller 24-åringen. før hun understreker:

– Jeg fikk absolutt ikke noe mer pølse enn de andre på gården!

Pølse-problemer

ANGRER: Bente Rabba (54) angrer ikke på mye, men en ting skulle hun vært foruten. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Den samme historien understreker Bente Rabba (54), men hun legger ikke skjul på at bortføringen av pølsa førte til større konsekvenser i det lange løp:

– Jeg har egentlig ikke så mye jeg angrer på, men den historien der ... Det er noe annet jeg angrer på, som Andrea ikke var med på, forteller hun og fortsetter:

– Da vi satt vakt for kuene, sa jeg til Stine: «Du, skal vi ta en liten bit av den pølsa?», og det satt så langt inne. Men vi skar av en liten bit, for at ingen skulle se det. Da koste vi oss med den lille pølsebiten, også glemte vi å fjerne pølseskinnet, så det ble liggende igjen!

Det førte til at folk fant ut av at noen hadde forsynt seg av pølsa, og i tillegg begynte små basisvarer å mangle. Det var mindre sukker, mel og sitroner – noe som førte til at ryktene begynte å svirre inne på Li gård. Noen andre enn Bente hadde begynt å stjele.

Dette kom aldri på TV:

– Jeg husker at jeg gikk bort til produksjonen, og sa: «Fy f**n, som jeg angrer på at jeg tok den lille biten». Jeg angrer som en hund, dette er skamfullt og det er ikke noe jeg står for. Det var felleskapet sitt, forteller hun lattermildt.

– Det er et pinlig øyeblikk, fordi det kun var én centimeter av pølsa! Det er langt fra slik jeg ønsker å være som person, jeg vil ikke ta fra felleskapet.

– Planlagt det bedre

SEERFAVORITT: Hanna Mathea Friis (22) ble en seerfavoritt. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Hanna Mathea Friis (22) avslører også at hun angrer på sabotasjen av ukesoppdraget, og at det var dårlig håndtert:

– Det som kommer helt umiddelbart er nok sabotasjen i uke 8, og hvordan den ble håndtert. Jeg hadde absolutt ønsket at vi hadde planlagt det bedre, og tenkt gjennom hva vi skulle gjøre med flaskene, forteller 22-åringen og fortsetter:

– Jeg skulle ønske vi bare tok med så mange flasker som mulig, og gjemte de - selv om vi ikke ante hvor «god tid» vi egentlig hadde.

I tillegg angrer 21-åringen på at flaskene ble kastet i løse luften, og understreker at til tross for at det ikke var et aktivt valg de tok – angrer hun på den korttenkte håndteringen av det hele.

– Når jeg tenker meg om, så er det egentlig svært få ting jeg angrer på. Kanskje at jeg ikke trente noe som helst der inne, for nå er kroppen helt kaputt, haha!

– Tok noen uker

Foto: Anton Soggiu/TV 2

Da Hanne og Ivana Miric (28) røk ut i semifinalen, brukte sistnevnte lang tid på å komme over valgene under gårdsløypa. Dette angret hun nemlig på lenge:

– Jeg angrer sjeldent på noe, men jeg angrer faktisk på at jeg løp to ganger for å hente egg under løypa, forteller hun og fortsetter:

– Jeg følte at hele gårdsløypa gikk bra, men under den første posten skulle vi hente 20 egg. Da jeg kom til buret klarte jeg å få med meg 16 egg i T-skjorta, og hadde masse plass til fire egg til, men jeg ble litt stressa. Jeg tenkte: «Ja ja, jeg rekker fint to runder».

Videre forteller hun at hun umiddelbart fikk en dårlig magefølelse på at det ikke var et lurt valg.

– Det sier litt om hvor fjern man blir under press og at hodet ikke fungerer optimalt, og om jeg hadde hatt et nytt forsøk hadde jeg stolt på den magefølelsen. Da hadde kanskje utfallet vært annerledes, men det vil vi aldri få svar på, forteller 28-åringen.

– Jeg har så å si kommet meg over det nå. Men jeg husker at det tok noen uker for få de dumme eggene ut av hodet. Scenarioet gikk på «repeat» i hodet mitt.

Aggressivt språkbruk

Foto: Anton Soggiu/TV 2

Til tross for at tiden til Lyngen-ordføreren Dan-Håvard Johansen (55) inne på gården ikke varte lenge, er det ingen hemmelighet at hans ettermæle levde lenge. I etterkant har det vært flere overskrifter om ordføreren, men han forteller bare at han angrer på én ting:

– Jeg var kanskje vel aggressiv med uttalelsene mine vedrørende hestene, da jeg forsøkte å bli valgt til førstekjempe av Bente, forteller han og understreker:

I videoen under forteller Dan-Håvard mer om den skjulte krangelen med storbonden.

– Ellers angrer jeg ikke på noen ting.

Skulle takket ja

Foto: Anton Soggiu/TV 2

Det er flere uker siden innspillingen av Farmen, og siden da har Tore Haraldset (62) fortsatt angret på et valg han tok mot slutten av oppholdet. Da han fikk tilbud om en avtale med Benjamin Lien (32), valgte han å takke nei.

I etterkant av innspillingen mener Tore derimot at dette kunne fått han inn i finaleuken:

– Det har jeg angret på mer og mer etter at jeg kom ut, og det er at jeg ikke inngikk avtalen med Benjamin om at vi skulle velge hverandre til storbonde. Jeg skjønner ikke at jeg ikke gikk med på det, for da jeg så finaleuken – så angret jeg enda mer, forteller han og preiserer:

– Jeg så jo at jeg hadde klart å være med på den, til tross for skaden jeg hadde. Jeg så jo for meg den hinderløypa som har vært med tidligere, og det hadde jo vært helt uoppnåelig. Det har ingenting med det at jeg valgte Ivana å gjøre, men jeg tror nok at jeg kunne vært med en god del inn i finaleuka.

