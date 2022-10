Politiet vet han er drapsmann – men de kan ikke bevise det

DRAPSMANN: Sykepleieren Malcolm Webster var en svært godt likt person, men under fasaden skjulte det seg et monster. Foto: Married to a Psychopath

Sykepleieren Malcolm Webster var i 2006 et respektert medlem av det lille lokalsamfunnet i den skotske feriebyen Oban, hvor han hadde bodd siden starten av 2000-tallet.

Av lokalbefolkningen beskrives han som en vennlig, veltalende, troverdig og omgjengelig mann med upåklagelig motesans. Når han vandret gatelangs, gikk han sjelden alene; det var alltid noen som ville slå av en prat med ham.

Ingenting tilsa at Malcolm var et utspekulert monster.

Men i november 2006 ble politiet i Oban kontaktet av en politistasjon i New Zealand om at en mann bosatt i Oban var i søkelyset deres etter å ha rømt fra New Zealand.

Mannen de snakket om var Malcolm Webster.

– Tre dager etter hverandre fikk vi opplysninger om at det var en person av interesse i området vårt, som man trodde hadde begått en rekke lovbrudd i New Zealand. Disse opplysningene skulle bli starten på den mest minneverdige delen av karrieren min, sier politibetjent Charles Henry i den nye krimdokumentarserien Married to a Psychopath, som nå er tilgjengelig på TV 2 Play.

Charles Henry ledet Malcolm Webster-etterforskningen med politiførstebetjent Neil Thomson.

Dopet ned kona

Informasjonen fra New Zealand-politiet handlet først og fremst om Malcolms ekteskap med Felicity Drumm.

Malcolm hadde møtt Felicity under en reise til Saudi-Arabia i 1996. De giftet seg i 1997, flyttet til New Zealand, og kort tid etter ble Felicity gravid.

BRYLLUPSDAGEN: Malcolm Webster og hans andre kone Felicity Drumm. Foto: Married to a Psychopath

Allerede på bryllupsreisen merket Felicity at noe skurret. Maten Malcolm serverte henne hadde nemlig en uvanlig smak.

– Jeg la merke til en bitter, skarp smak i maten min. Det var som om noen hadde knust tabletter og hatt dem i maten. Det var en kjemisk, skarp, ekkel smak, sier Felicity Drumm i dokumentarserien.

Felicity følte seg ofte svimmel og var nærmest kronisk trøtt, og kunne sove i alt fra 18 til 36 timer av gangen. Et legebesøk kunne bekrefte at det ble funnet spor av sovemedisin i systemet hennes – sovemedisin hun aldri hadde tatt av egen vilje eller viten – og hun begynte å mistenke at ektemannen jevnlig dopet henne ned.

Krasjet bilen på vei til banken

Ekteparet hadde lenge planlagt å kjøpe et stort hus i New Zealand, men etter to års ekteskap hadde Malcolm fortsatt ikke bidratt med sin del av depositumet som var nødvendig for å gjennomføre kjøpet. Han forsikret både Felicity og banken om at pengene var på vei.

På vei til banken for å fullføre huskjøpet i februar 1999, begynte Malcolm å kjøre veldig ustabilt og påstod overfor kona at han var i ferd med å få et hjerteinfarkt. Han svingte bilen ut av veien og krasjet i grøfta. Han ble hastet til sykehus og bankmøtet ble avlyst.

Etter timevis med medisinske undersøkelser og tester, ble Malcolm skrevet ut samme dag. Det var ingen indikasjoner på at han har hatt – eller var i ferd med å ha – et hjerteinfarkt.

Felicity mistenkte at Malcolm hadde iscenesatt ulykken for å dekke over at han ikke hadde penger til husdepositumet.

Drapsforsøket

Noen få dager etter «hjerteinfarkt»-episoden, tok Malcolm med kona og sønnen Edward på en lang biltur. Rett etter avreise, insisterte han at kona skulle drikke en drink han hadde laget til henne. Felicity drakk den mens han kjørte, og kort tid etter sovnet hun.

Felicity våknet først da hennes far ringte henne. Da var bilen parkert i skogen. Faren var opprørt og fortalte at sparekontoen hennes var tømt, og ba henne komme seg hjem umiddelbart.

Mens hun pratet i telefonen, så hun Malcolm på utsiden av bilen. Han gikk med deres lille sønn på armen, på vei innover i skogen. Hun begynte å rope på ham. Malcolm snudde seg brått, skrek til henne at hun skulle bli sittende i bilen, og løp deretter mot bilens bagasjerom.

Felicity følte fare på ferde og gikk ut av bilen, tross Malcolms høylytte protester. Hun nektet å sette seg i bilen igjen før han sa ja til å kjøre henne hjem til faren. Det gjorde han.

– Jeg tror planen til Malcolm var å føre sønnen vår i trygghet, og at han skulle komme tilbake for å sette fyr på bilen jeg satt i. For da vi omsider kjørte tilbake for å møte faren min, åpnet pappa bagasjerommet og oppdaget en kanne med ti liter bensin, sier Felicity.

LYKKELIGERE DAGER: Felicity Drumm og Malcolm Webster fotografert på bryllupsdagen. Foto: Married to a Psychopath

Fant livsforsikringer verdt millioner

Felicity og hennes far ble naturligvis skremt av hendelsen. De begynte å lete gjennom dokumenter som tilhørte Malcolm. De fant blant annet ni livsforsikringer – på en total verdi av drøyt ti millioner norske kroner – i Felicitys navn. Felicity hadde aldri sett eller hørt om disse forsikringene, så hun og faren konkluderte med at Malcolm hadde opprettet dem og forfalsket signaturen hennes.

– Det virket åpenbart at Malcolm tok ut polisene uten at hun visste det, noe som antydet at han ville forårsake alvorlig skade på Felicity, sier politibetjent Charles Henry.

Felicity og faren kontaktet politiet, men Malcolm klarte å flykte fra New Zealand før politiet rakk å avhøre ham. Han stjal med seg nesten 850.000 norske kroner av Felicitys sparepenger.

– Jeg har brukt mye tid på å gruble over hva som var ekte og hva som ikke var ekte, sier Felicity om ekteskapet med Malcolm.

– Betydde jeg noe som helst for ham? Var jeg bare en økonomisk trygghet for ham?

Første kone drept i bilbrann

Politiet i Oban tok New Zealand-varslene på alvor, og begynte å etterforske Malcolm i det skjulte. De fryktet at hvis Malcolm fikk høre at han ble etterforsket, ville han rømme igjen.

Etterforskerne gravde seg bakover i livet hans, og kom over en oppsiktsvekkende hendelse som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen deres.

DØDE I BILBRANN: Malcolm Websters første kone døde i en bilbrann i 1994. Foto: Married to a Psychopath

De oppdaget nemlig at Malcolm var involvert i en bilulykke i Skottland i mai 1994, hvor hans første kone, Claire Morris, omkom. Ifølge Malcolms politiforklaring den gang, hadde en motorsykkel kjørt mot dem i samme kjørefelt, som gjorde at han måtte svinge bilen ut av veien for å unngå kollisjon. Bilen endte ut i grøfta, ned en skråning og inn i et tre.

Malcolm forklarte videre at bilen raskt ble overtent, og at han klarte å redde seg selv ut av bilen, mens kona Claire døde i flammene, bare 32 år gammel.

Innen brannvesenet fikk slukket brannen, var bilen helt utbrent – men den hadde ingen bulker, som gjorde at det ble stilt spørsmål rundt forklaringen til Malcolm. Hvordan kunne en bil kjøre i stor fart ned en skråning og inn i et tre uten at det var en eneste bulk i bilen?

REKONSTRUKSJON: Slik sto bilen da Malcolms første kone Felicity døde. Bildet er tatt i 2011 da «ulykken» ble rekonstruert. Foto: Married to a Psychopath

Det var også vitner som hadde observert bilen deres foran treet, uten at det var noen flammer eller indikasjoner på at en ulykke hadde funnet sted.

Politiet konkluderte allikevel med at det måtte ha vært en feil i bilen som gjorde at bensintanken begynte å brenne da den traff treet, og Claires dødsfall ble fastslått til å være en ulykke.

Innkasserte livsforsikring på to millioner

I Claires begravelse satt Malcolm i rullestol, iført nakkestøtte og bandasjer, og var tilsynelatende i dyp sorg. Han ropte og gråt i fortvilelse, og forlot begravelsen såpass tidlig at ingen av de oppmøtte fikk anledning til å trøste ham.

Claires livsforsikringsutbetaling på drøyt to millioner norske kroner ble utbetalt til Malcolm.

Bare en uke etter begravelsen var rullestolen, bandasjene og nakkestøtten borte, og Malcolm viste ingen tegn til å ha vært i en bilulykke. Han var blid og glad, og skrøt overfor venner at han hadde kjøpt seg en helt ny bil, en kostbar Range Rover, og fortalte videre at han planla å kjøpe en yacht.

Venner av Malcolm begynte gradvis å lure på om Claires dødsfall faktisk var en ulykke.

Fryktet for livet til Malcolms nye forlovede

Politiet i Oban ble imidlertid mer og mer sikre i sin sak om at Malcolm hadde drept kona Claire, og at han hadde forsøkt å drepe sin andre kone Felicity, for å innkassere forsikringspengene.

Dette gjorde at Oban-etterforskerne ble svært bekymret over at Malcolms nye forlovede, sykepleieren Simone Banarjee, kunne være i livsfare. Bekymringene økte da de fant ut at Simone kom fra en velstående familie som hadde etablert et verdifullt fond i hennes navn – et fond Malcolm ville arve ved Simones dødsfall.

I POTENSIELL LIVSFARE: Malcolm Webster med forloveden Simone Banarjee. Foto: Married to a Psychopath

Men bevismangel gjorde at de ikke kunne gjøre noe.

– For å arrestere noen for drap, må du bevise at de ble myrdet. Dødsattesten til Claire Morris sier at hun døde som følge av en bilulykke. En ulykke er ikke et drap, sier politiførstebetjent Neil Thomson i Married to a Psychopath-serien.

Politiet håpet at indisiene var sterke nok til å få tillatelse av politiadvokaten til å advare Simone via et brev, men politiadvokaten nektet dem å gjøre det på grunn av bevismangel.

Var kjent som pyroman i barndommen

Politietterforskerne Charles Henry og Neil Thomson grublet over hva neste steg i etterforskningen skulle være. Løsningen kom da en rettsmedisinsk psykolog foreslo at de burde grave enda lenger bakover i fortiden, tilbake til Malcolms barndom og oppvekst.

Politiet satte i gang, og fant blant annet ut at Malcolm hadde en god oppvekst i Surrey utenfor London. Moren var sykepleier og faren var kriminalsjef i bedrageriavsnittet i London-politiet.

– At hans far jobbet i politiet, betyr at Malcolm hadde blitt eksponert for mange politidiskusjoner i barndommen. Han visste hvordan man unngikk å bli oppdaget, og hvordan man kunne slippe unna med lovbrudd, spekulerer Neil Thomson.

Politiet fikk enda et lite gjennombrudd da de snakket med speidervennene til Malcolm. De beskrev ham som en snill gutt, men at han var i overkant opptatt av flammer og ild. Når Malcolm var på utflukter med speideren, var det alltid han som startet leirbålet. Og når bålet var tent, satt han stille og stirret på flammene og så fullstendig tilfreds ut.

Speidervennene ga ham til og med kallenavnet «Pyro», en forkortelse av pyroman.

PÅ 80-TALLET: Et privatfoto av Malcolm Webster da han var i starten av 20-årene. Foto: Married to a Psychopath

Politiet så klare paralleller mellom Malcolms interesse for brann, og at hans første kone Claire døde i en bilbrann, og at det ble funnet en kanne med bensin i bilen hvor Felicity var blitt dopet ned.

På toppen av dette viste det seg at Malcolm hadde «tilfeldigvis» vært til stede under flere branner i Skottland og New Zealand.

Uventet gjennombrudd i saken

Innen sommeren 2007 hadde politiet etterforsket Malcolm i mer enn et halvt år, men de hadde fremdeles ikke ett eneste bevis på at han hadde begått noen lovbrudd. Alt de hadde var en rekke indisier.

Men mot slutten av 2007 kom et uventet gjennombrudd i saken.

På sykehuset i Oban hvor Malcolm jobbet, oppstod en brann i en søppelkasse på rommet til en eldre, dement pasient. Malcolm var en av de få sykepleierne som jobbet i den avdelingen, og fikk nærmest heltestatus da han slukket brannen.

Kollegene ved sykehuset hadde dog lurt på hvordan den eldre, demente pasienten i det hele tatt hadde klart å sette fyr på en søppelkasse.

Fikk tillatelse til å advare forloveden

Den mistenkelige sykehusbrannen, i tillegg til de øvrige indisiene, gjorde at politiadvokaten omsider ga etterforskerne tillatelse til å advare Simone.

Da etterforskerne møtte Simone, leste de et brev som informerte henne om Malcolms mistenkelige hendelser i Skottland og New Zealand, og at han fremdeles var gift med Felicity. Til slutt kom det viktigste: Livet hennes kunne stå i fare.

Simone var først fiendtlig innstilt til politiets informasjon.

– Jeg syntes det var helt tullete. Jeg hadde aldri hørt på maken! Dette kunne ikke være den Malcolm jeg kjente og elsket, sier Simone i dokumentarserien.

Malcolm hadde i tillegg fortalt henne at han hadde blodkreft og snart skulle dø, men dette kunne politiet avkrefte.

– Kanskje jeg var litt naiv, men det var ikke bare meg. Alle kollegene våre på sykehuset, hvor vi begge jobbet, trodde på at han var kreftsyk, sier Simone.

Simone sa seg enig i å konfrontere Malcolm med påstandene, og ble forsikret om at politiet oppholdt seg – bokstavelig talt – bare noen meter unna hjemmet deres, i tilfelle konfrontasjonen skulle ta en stygg vending.

Konfrontasjonen gjorde at Malcolm flyttet fra Oban, men mangelen på bevis gjorde at de verken kunne stanse eller arrestere ham.

Obduksjonsprøven som endret alt

Politiets beste mulighet til å sikte og arrestere Malcolm, var å gjenåpne Claire Morris-saken. I 2008 kontaktet de sykehuset i New Zealand som hadde gjennomført obduksjonen av Claire Morris i 1994.

Håpet var å finne leverprøver som kunne si om Claire var dopet ned på sovemedisin da hun døde i bilbrannen.

Heldigvis klarte sykehuset å finne en leverprøve, og det viste seg at Claire hadde Temazepam i systemet – en kraftig sovemedisin som brukes på insomnia-pasienter, noe Claire verken hadde resept på eller behov for.

Leverprøven og de øvrige indisiene gjorde at politiet fikk gjenåpne Claire Morris-saken. Den nye etterforskningen konkluderte med at Malcolm hadde dopet ned Claire med sovemedisin som han hadde stjålet fra sykehuset han jobbet for. Deretter satt han fyr på bilen hun satt i, og drepte henne for å innkassere forsikringspengene.

Skottlands lengste rettssak mot en enkeltperson

I 2009 ble Malcolm Webster siktet for blant annet drap og drapsforsøk.

I februar 2011 startet rettssaken i Glasgows lagmannsrett. Malcolm var til stede og oppførte seg rolig og behersket hele tiden.

PÅ VEI TIL RETTSSALEN: Malcolm Webster fotografert på vei inn i Glasgows lagmannsrett i 2011. Foto: Danny Lawson

Aktoratet brukte 50 dager på å argumentere – den lengste straffesaken i Skottlands historie mot en enkeltperson – og malte et bilde av ham som en narsissistisk psykopat.

Det tok juryen under fire timer å finne ham skyldig.

To måneder senere, 19. mai 2011, kom straffeutmålingen. Malcolm ble dømt til livstid i fengsel, med minimum soningstid på 30 år. Han sitter fortsatt i fengsel.

Malcolm Webster, som i dag er 63 år gammel, påstår til dags dato at han er uskyldig.

