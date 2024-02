Politiet brøt seg inn for å redde «baby» – var dukke

DUKKE: En såkalt «reborn baby»-dukke ser ut som en ekte baby og veier cirka like mye. Dette er ikke dukken som er omtalt i saken. Foto: Yves Herman / Reuters

Politiet fra West Mercia i England brøt seg nylig inn i hjemmet til en kvinne på grunn av det de trodde var en forlatt baby.

Det viste seg å være noe helt annet, skriver Sky News.

Brøt seg inn

Eieren av huset i Worcestershire var på besøk hos en venn mens hennes mor prøvde å nå henne. Ettersom kvinnens telefon var avskrudd, ble moren bekymret for at noe hadde skjedd og kontaktet politiet.

Da politiet kom frem til huset, så de det de trodde var en ekte baby i en bæreveske som var forlatt inne i huset.

Politiet brøt seg derfor inn gjennom en bakdør for å komme seg inn til «babyen».

Først da de var inne, skjønte de at det ikke var en ekte baby, men en såkalt «reborn baby»-dukke som både ser og føles som en ekte baby.

Politiet i West Mercia har bekreftet hendelsen.

Har hengt opp klistremerke

Kvinnen som bor i huset har nemlig som hobby å lage realistiske dukker som hun selger på nettet for opp mot 2500 kroner.

Før hun dro på besøk, hadde den britiske kvinnen tatt bilder av en dukke som hun skulle selge på nett. Kvinnen rakk ikke å rydde før hun dro, og derfor lå dukken fortsatt i bærevesken.

Politiet fikk etter hvert tak i kvinnen for å gi beskjed om hendelsen.

– Jeg fortalte dem at jeg malte realistiske dukker, og de sa: «Vel, du er veldig flink til det, fordi vi har nettopp brutt oss inn i huset ditt,» forteller kvinnen ifølge Sky News.

Skadene etter innbruddet havnet på cirka 5000 norske kroner, men kvinnen klarer å se humoren i det hele nå.

Nå har hun også hengt opp et klistremerke på vinduet for å hindre at en lignende hendelse skal skje igjen. På klistremerket står det:

«Reborn-dukker i lokalet. Ingen babyer er alene i huset – vennligst ikke få panikk eller knus dører/vinduer. Mange takk.»