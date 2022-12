Plate skulle forandre livet: – Ganske uvanlig

Som 19-åring ble ei London-jente invitert til å opptre i det legendariske musikkprogrammet Later with Jools Holland.

Showet har gjennom en årrekke vært med på å skape mange karrierer.

– Jeg hadde prøvd å få henne til å opptre tidligere, uten hell. Hun hadde fått mye oppmerksomhet og gode kritikker. Hun er ekte og forteller historier, forteller programleder Jools Holland.

Kun med gitaren entrer hun scenen for sin aller første TV-opptreden. Verden ser på henne. Roter hun det til, kan artistdrømmen være over.

Ønsket ikke å stå fremst

5. mai 1988 ble Adele Adkins født i Tottenham, nord i London. Hun vokste opp i en liten leilighet med sin mor, Penny Adkins. Hun og faren skilte lag kun ni måneder gammel.

Elleve år gammel startet hun på ungdomsskolen i Balham. Adele var glad i realfag og naturligvis musikk. Hun ble med i skolekoret, ledet av Anna Clark.

ØRE FOR MUSIKK: Korlederen beskriver den unge Adele som ei stille jente, men med et helt spesielt øre for musikk. Foto: Matt Sayles

– Hun var allsidig, og sang og spilte klarinett i koret. Jeg liker å tro at jeg var delaktig i å inspirere henne, forteller hun i dokumentaren 30 Greatest Moments: Adele som ligger på TV 2 Play.

Dokumentaren tar for seg 30 av de største øyeblikkene i løpet av livet til den britiske artisten.

I løpet av årene kan Adele se tilbake på en imponerende karriere, men som barn var hun ikke den som ønsket å stå fremst. Hun foretrakk heller å synge sammen med andre.

– I dag virker hun veldig selvsikker, men jeg tror det er langt unna den 11-12 år gamle jenta som fant seg selv, medgir Clark.

SCENESKREKK: Fra Adele var barn har hun alltid kjent på sceneskrekken. Hun brøt en barriere da hun opptrådte under festivalen Glastonbury i 2016. Foto: Yui Mok

Platen som forandret livet

På fritiden brukte Adele mye tid på musikk. På 90-tallet frem til tidlig 2000 var det CD-er som gjaldt. Adele brukte timevis på å lete seg frem til ny album i platebutikkene.

En dag bladde hun seg frem til en spesielt én plate som skulle forandre livet hennes.

I hennes favorittplatebutikk i Oxford Street gjorde hun som hun pleide, og bladde seg gjennom CD-ene. Da kom hun over Etta James – en soulsanger fra 50-tallet.

– Jeg tror det er ganske uvanlig at 15-åringer hører på noen som Etta James. Det viser hvor moden hun var, og hva slags musikk hun ville lage, forteller Georgie Rogers, DJ og musikkjournalist.

SOULSANGER: Adele Adkins ble inspirert av soulsangeren Etta James. Foto: Vidar Ruud

50-talls soulsangerinnen inspirerte 16 år gamle Adele til å skrive en låt som ble hennes første, store hitsingel – Hometown Glory.

Svaret til moren ble gigasuksess

Adele var 16 år og bodde sammen med sin mor da hun skrev låten.

– Penny Adkins hadde åpenbart ikke mye penger. Hun hadde flere jobber og var alenemor. Hun var veldig kunstnerisk. Jeg tror Adele ble oppmuntret av moren sin, sier musikkjournalist i The Times, Will Hodgkinson.

Penny foreslo nemlig for datteren om hun skulle begynne på universitetet i Liverpool. Hometown Glory ble et svar på hennes forslag.

– Jeg hadde et møte med skolen. Min mor syntes jeg burde dra til Liverpool, men jeg ville bli i London. Da løp jeg opp og skrev den. Jeg skulle dra til Liverpool, men jeg fikk platekontrakt, fortalte Adele i et intervju.

Inngikk kontrakt på britisk vis

Richard Russell, eier av XL Recordings som ga henne platekontrakten, ble en viktig spiller for å hjelpe Adele opp og frem. Det ble også manager Jonathan Dickins.

SIGNERT: I 2006 signerte Adele med plateselskapet XL Recordings. Foto: Jeff Christensen

Det første møtet ble på et noe utradisjonelt sted.

– De møttes utenfor en bensinstasjon. Der tok de en kopp med te. Hun sa at det som var avgjørende var at han lagde en veldig god kopp te, og at han fikk henne til å le, forteller Rogers.

AUTENTISK: Adele lot seg ikke forvandle til den stereotypiske kvinnelige artisten som ble ansett som idealet på den tiden. Her under hennes første Brit Awards. Foto: Joel Ryan

Et av valgene hun tidlig besluttet var å endre artistnavnet sitt.

Adele Adkins ble til Adele.

– Liker ikke å skrive når jeg er glad

Hun var fremdeles tenåring da hun ga ut sitt første album, bare 19 år. Det suste opp på topp 10-listene i Storbritannia, og solgte over 6,5 millioner eksemplarer.

Albumet, i likhet med de kommende platene, handlet om følelseslivet hennes.

– Sangene handler om kjærlighetssorg. Jeg liker ikke å skrive sanger når jeg er glad. Da vil jeg bare være glad. Jeg skriver heller sanger når jeg sitter hjemme og synes synd på meg selv. Gjør deg klar til å gråte, uttalte hun og lo med sin smittende latter.

Fra Slipknot-hettegenser til anerkjent designere

Som barn startet hun å utvikle sin teft innenfor mote. Ifølge lærere på skolen hennes var yndlingsgenseren en Slipknot-hettegenser, håret var rotete, og hun brukte sjelden sminke.

KARAKTERISTISK: Skulderbrede kjoler og håret til den ene siden er karakteristisk for Adele. Under den 51. Grammy-utdelingen stakk hun av med to priser. Foto: VALERIE MACON

Til den 51. Grammy-utdelingen fikk hun muligheten å bli stylet av designer Anna Wintour – en mektig kvinne innenfor mote.

– Jeg er mer interessert i mote nå. Før var jeg ganske sta og ville ikke gå i kjole. Jeg begynner å føle på stolthet, og det er gøy å pynte seg. Jeg prøver å ha det gøy og føle meg bra, delte Adele under Grammy-utdelingen.

Dronningen av kjærlighetssorg fant kjærligheten

Selv om repertoaret bestod i hovedsak av kjærlighetssorg, hadde lykken snudd på hjemmebane. 23 år gammel forelsket hun seg i veldedighetsgründer Simon Konecki.

PAR: Adele forelsket seg i veldedighetsgründer Simon Konecki. Foto: Yui Mok

I 2012 fikk de sønnen Angelo, og i 2017 avslørte hun at paret hadde giftet seg. Ekteskapet varte dog kun i noen år, før de skilte lag.

Morsrollen ble viktigere enn yrket da hun fikk barn, og hun var ikke redd for å dele stresset som rollen førte med seg.

– Jeg er utslitt. Jeg har eksem etter å ha sterilisert flasker, sa hun lattermildt.

Navnet holdt hun skjult for offentligheten en lang stund. Det føltes for personlig, og hun ønsket å nyte tiden med ham alene.

– Når jeg er med barnet mitt vil jeg ikke at sønnen min skal bli fotografert. Det er tøft nok å være barn til vanlig. Tenk deg ditt første kyss, din første sigarett og slike ting. Hvis det var slik jeg skulle finne ut om min sønns liv kunne jeg aldri tilgitt meg selv, forklarte Adele.

Hun har aldri ønsket å dele sønnen med verden, og i dag finnes det fortsatt ingen offentlige bilder ham.

Kort tid før Adele fikk Angelo slapp hun albumet 21. Det knuste omtrent alle tenkelige rekorder og seilte opp på topplistene. Det ble blant annet århundrets mestselgende album, med over 31 millioner plater. Året før albumet ble utgitt hadde plateselskapet en omsetning på tre millioner pund. Da 21 ble sluppet var den på 32 millioner pund.

– Ikke ment for meg

En håndfull artister, deriblant Adele, ble plukket ut til å skrive en låt for en filmserie som lå særlig det britiske folks hjertet nært – James Bond.

Sammen med produsent Paul Epworth laget de låten Skyfall.

Tidligere år hadde hun vunnet store musikkpriser, men nå vant hun også de største filmprisene – blant annet en Oscar og en Golden Globe.

OSCAR: Adele og produsent Paul Epwhort vant Oscar for James Bond-låten Skyfall. Foto: KEVIN WINTER

– Det er veldig uvirkelig og hysterisk morsomt. Det er ikke mitt felt, som er Grammy. Selv om det er helt vilt å vinne Grammy-priser, er ikke denne ment for meg. Fantastiske skuespillere får disse. Det er veldig rart, men utrolig, sa Adele.

Fikk ærverdig tittel – så forsvant hun

I 2013 ble hun invitert til Buckingham Palace for å ta imot en riddertittel for hennes bidrag til musikken.

RIDDERTITTEL: Adele fikk tildelt ridderprisen fra den britiske kongefamilien. Foto: JOHN STILLWELL

Hun trådde inn i den britiske kultureliten, men kort tid etter forsvant hun fra rampelyset. Tiden gikk og fansen ble mer og mer desperat etter å få henne tilbake.

Det skulle nemlig gå to år før Adele entret scenen igjen. I 2015, under det største britiske programmet som gikk på TV-skjermen, dukket hun plutselig opp.

UVENTET: I en reklamepause uten forklaring, dukket teksten til hennes nye låt opp, «Hello, Its Me». Her fra hennes USA-turne i 2016. Foto: KEVIN WINTER

– Sangen var perfekt. Den handler om å ta kontakt med en gammel elsker, men egentlig handlet det om å ta kontakt med publikummet, forteller Hodgkinson.

– Hello ble til da jeg skrev Hello Misery. Dere kan sikkert tenke dere humøret mitt mens jeg skrev den. Grusomt! Greg Kurstin som jeg skrev med, likte det ikke. Så vi endret den til Hello Its me. Jeg trodde ingen ville skjønne at det var meg, men takk gud for at de gjorde det, har Adele tidligere forklart.

Da musikkvideoen ble sluppet ble den sett over 27 millioner ganger i løpet av det første døgnet. I dag er videoen sett over tre milliarder ganger.

Trakk seg tilbake på ny

Det stoppet ikke med prisene, og under den 59. Grammy-utdelingen, avholdt i Los Angeles i 2017, tok hun storeslem med hele fem priser.

STORESLEM: Adele tok storeslem under den 59. Grammy-utdelingen, men mente Beyoncé fortjente å vinne Årets album, en av prisene hun stakk av med. Foto: Chris Pizzello/ROBYN BECK

Kort tid senere trakk hun seg nok en gang tilbake fra rampelyset. Det skulle ta flere år før hun gjorde et ellevilt comeback.

Foran et stjernespekket publikum, med Los Angeles som beste utsikt, opptrådte Adele på det legendariske Griffith Observatory i november 2021.

Et kjendistungt publikum veide ikke opp for den ene spesielle gjesten hun hadde med seg – sin ni år gamle sønn, Angelo.

– Dette er første gang min sønn har sett meg opptre. Det er mitt livs største ære å ha deg her i kveld, kjære. Du ser så vakker og kjekk ut.

Etter å ha slått omtrent alt som var av rekorder, undret fansen seg over hvordan Adele skulle klare å toppe karrieren. Da slapp hun singelen Easy on me.

SYNGER TIL SØNNEN: I låten Easy on me synger Adele til sønnen Angelo, hvor hun forklarer skilsmissen til faren, og ber han være snill med henne. Foto: TOLGA AKMEN

Singelen ble tidenes mest streamede, og hadde omtrent 24 millioner streams i løpet av det første døgnet. Teksten beskrev sorgen hun følte på, da hun og mannen Konecki hadde skilt seg. I låten synger Adele til sønnen Angelo og forklarer han om skilsmissen, samt at han må være snill med henne.

– Skilsmissen med Simon Konecki var en veldig vanskelig overgang fra å bli alenemor, til å dele foreldreansvaret, sier Rogers.

Easy on me toppet lister verden over. Da hun slapp tilhørende album, 30, ble det årets mestselgende.

Fant kjærligheten på ny – dedikerte gjev pris til eksmann

I 2022 vant hun hele tre Brit Awards, og stakk av med den gjeveste av alle – Årets album.

Prisene dedikerte hun til sønnen Angelo og eksmannen Konecki.

GJEV PRIS: Adele vant Årets album under Brit Awards i 2022. Prisen dedikerte hun til sin sønn og eksmann. Foto: TOLGA AKMEN

– Jeg vil gjerne dedikere denne prisen til min sønn, og til hans far Simon. Albumet var vår reise, ikke bare min. Jeg er stolt over å gi ut et album som omhandler noe så personlig, sa hun gråtkvalt.

Selv om Adele og eksmannen kun var sammen i noen år, preget skilsmissen henne. Tross det har lykken derimot snudd. I 2021 delte hun et bilde av sportsagenten Rich Paul (39).

Snaut et halvt år senere delte hun på sin Instagram et bilde som hintet til samboerskap på kjæresten.

GULL: Tenåringen Adele hadde trolig aldri sett for seg hvilken suksess hun ville oppnå. Foto: TOLGA AKMEN

