Plaget av svulst: – Må oppsøke lege

Inne på «Kompani Lauritzen» ba Turab Awan (25) gjentatte ganger om hjelp etter at han kjente en irriterende dunking i ryggen.

Til tross for en god dose unnasluntring, har Turab Awan klart å hevde seg under flere av de knallharde øvelsene i «Kompani Lauritzen». Samtidig har ikke kroppen spilt helt på lag med artisten underveis.

– Jeg har en svulst i ryggen som jeg har merket blusset litt opp. Den presset på noen nerver, så det har vært litt plagsomt. Hvis jeg bøyde meg, hostet eller tok på meg sekk, merket jeg at den irriterte meg veldig. Det satt meg litt ut.

Etter merkbare plager, ga Awan gjentatte beskjeder til befalet om at han trengte hjelp.

– Jeg sa ifra om at: «Jeg må oppsøke lege, for jeg orker ikke mer». Den var ikke vond, men lå og irriterte og presset på nerver sånn at jeg kjente det dunke i ryggen.

25-åringen fikk til slutt tilsyn av lege.

– Irriterende

– Den er ikke noe farlig, bare veldig irriterende. Det heter lipom, en fettkul-type ting, som regnes som en godartet svulstform. Jeg var klar over den før kompaniet, men kunne ikke operere den ut fordi stingene ville ha falt av slik at operasjonssåret hadde åpnet seg. Det hadde ikke vært bra, så jeg ventet med det, sier han.

Ifølge Awan var legens forklaring på plagene at musklene hadde vokst fort som følge av den fysisk harde belastningen i det militære livet.

– Jeg gikk opp fem kilo der inne. Jeg hadde fått mye mer muskler, og det førte til at svulsten trykket mer på nerver.

«Fuck det»

Awan bestemte seg for å operere ut svulsten etter TV-innspillingen, men også der har han sluntret litt unna.

KJENTE DET: Da Turab Awan hostet, bøyde seg eller tok på seg sekk, irriterte svulsten i ryggen ham. Foto: Matti Bernitz

– Jeg har prokrastinert med å ta den ut, men jeg burde egentlig bare bli kvitt den. Jeg ventet med å dra til lege. Jeg spurte om en time for halvannen uke siden, men så fikk jeg beskjed av legekontoret at han var på ferie. Da jeg ble sånn: «Fuck det», og droppet det. Men nå tenker jeg at jeg skal prøve å ta den ut før sommeren. Jeg kjenner den fortsatt av og på, avhengig av hva jeg gjør.

Kiloene han gikk opp i ren muskelmasse under fjorårets innspilling, forsvant nærmest like raskt som de kom. Med hektiske dager i sitt artistliv, har det nemlig blitt lite tid til trening.

– Det har skjedd så mye. Da jeg kom hjem etter innspillingen, dro jeg rett til Pakistan og skjøt musikkvideoer der. Etter at jeg kom hjem igjen, har det gått i ett. Jeg har gjort ferdig album, det har vært en del konserter og mange TV-opptredener som har tatt mye tid. Det har gjort at jeg ikke helt har hatt muligheten til å ta opp tråden med trening.

– Mange deltakere opplever en psykisk knekk eller tomhetsfølelse etter «Kompani Lauritzen». Hvordan gikk det for deg?

– Jeg har ikke følt noe på at det er tungt i topplokket. Jeg tror jeg fyller den tomheten ganske mye med at jeg er troende og ber. Det har vært et konstant kjør siden jeg kom hjem, så hodet ble okkupert av andre ting. Dét eventuelle problemet bare gikk videre og døde ut.

KLAR FOR MER: Hvis anledningen byr seg, er Turab Awan åpen for å gjøre mer reality. Foto: TV 2

Klar for mer reality

Selv om han kanskje hadde trengt en ferie, mener Awan at han ikke får muligheten til det før nærmere desember.

– Jeg har ikke råd til å ta meg fri, så jeg må jobbe. Jeg har brukt 300.000-400.000 kroner bare på kunsten. Mye av pengene jeg fikk for «Kompani Lauritzen» gikk rett inn i å lage album og musikkvideoer. Alt fram til da blir å bygge videre på karrieren ved å spille konserter og sånne ting, sånn at jeg kan generere inntekter som gjør at jeg kan leve litt friere enn nå.

Hva tenker du om mer reality?

– Det er jeg veldig åpen for. Jeg tror jeg har lyst til å gjøre «71 grader nord». Det er litt seigere. Folk tenker at det er tøft, men da sier jeg: «Prøv kompaniet i en uke, du, så skal du få kjørt deg». Men kanskje ikke «Farmen kjendis», det er jeg usikker på. Jeg har aldri sett det. Men «Forræder» har jeg hørt er gøy.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte hver onsdag og lørdag. Programmet ligger også på TV 2 Play.