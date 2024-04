Pinlig møte med «Spillet»-Steffen: – Hva faen?

Denne uken startet den åttende sesongen av «Sommerhytta» på TV 2.

Venninnene Mina Bonful (29) og Isabel Mikkelsen Sowe (29) er et av deltaker-parene som samarbeider om å vinne ei hytte i Kungsvik i Sverige.

– Jeg føler at vi er flinke til å få hverandre opp. Når vi begge er nede, så er den ene flink til å være sånn: «Nå er det min tur til å løfte det litt». Neste gang er det den andres tur. Vi har en veldig bra balanse, sier Sowe.

I ti lange og intense uker har Oslo-jentene blitt fulgt av TV-kameraer mens de snekrer og innreder. Med fire episoder i uken, blir seerne godt kjent med deltakerne – som dermed blir realitykjendiser.

– Det er vanskelig å tro på at vi skal bli TV-kjendiser. Det er skikkelig rart, sier Bonful.



GODT TEAM: Isabel Mikkelsen Sowe (t.v.) og venninnen Mina Bonful kjemper om å vinne en hytte i den nye sesongen av «Sommerhytta». Foto: Erik Edland / TV 2

– Skikkelig pinlig

Isabel Sowe sier at hun ikke kan se for seg at den nye tilværelsen som kjendis blir spesielt plagsom.

– Men det er fordi at jeg ikke går bort til folk jeg ser på gata som jeg har sett på TV, sier hun.



Hun tenker seg om.

– Eller, jo jeg gikk faktisk bort til en. Jeg så faktisk Steffen fra «Spillet» på Gardermoen.

29-åringen hadde lastet ned episoder av «Spillet» som hun så på flyet. Der fikk hun sansen for deltakeren Steffen Eriksen (60), som først ble kjent gjennom fire sesonger av dokusåpen «Toll».

– Da jeg gikk av flyet, sto han plutselig der. Jeg ble så stresset, for jeg tenkte: «Å, gøy!». Så gikk jeg bort til ham og sa: «Jeg så på deg nå». Det var det eneste jeg klarte å si, sier hun og ler godt.

– Etter at jeg hadde gått forbi ham, tenkte jeg: «Hva faen?». Hva skulle han tenke om kommentaren: «Jeg så på deg nå»? Det var skikkelig pinlig.

JOBBER HARDT: Isabel Mikkelsen Sowe i aksjon på «Sommerhytta». Foto: TV 2

Skjer ofte

TV 2 ringer Steffen Eriksen for å høre om han husker kommentaren fra Sowe.

– Jeg husker ikke henne spesielt, for hun er ikke alene om å reagere sånn. Vi har gate-kontroller hvor vi står og venter ved spesifikke flyvninger. Da har jeg flere ganger opplevd at folk sier: «Nei, er du her? Jeg har nettopp sittet og sett på deg på flyet, og så står du her». Da er de helt satt ut. Det er litt pussig å oppleve, sier han og humrer.

– Folk er bare så hyggelige, og det var sikkert hun også. Hils Isabel og si at det bare var hyggelig at hun henvendte seg til meg.



60-åringen sier at han har fått mye oppmerksomhet etter «Toll»-serien, men at det har blitt enda mer etter deltakelsen i «Spillet».

– Jeg merker det, for jeg er på Gardermoen. Der er det en del reisende, kan du si. Det rart når folk kommer bort til meg og sier: «Steffen, vet du hvor stor stjerne du egentlig er?». Jeg klarer ikke å se meg selv som en kjendis. Men jeg blir fortalt at det er det jeg er nå.



STOPPET I TOLLEN: Steffen Eriksen opplever ofte at fansen stopper for å slå av en prat med ham i tollen på Gardermoen. Foto: Hannah Oseid / TV 2

Unngår ett sted

– Er oppmerksomheten belastende for deg i jobben som toller?

– Det forstyrrer meg ikke. Folk er respektfulle. Det er innsyn inn til kontrollområdet vårt. Så når jeg står og jobber, er det ingen som kommer bort og forstyrrer meg. De har respekt for jobben vår, så det går helt fint.

Likevel forklarer han at han styret unna filteret, altså der reisende må velge å gå på enten rødt eller grønt, om sommeren når det er flest turister på arbeidsplassen hans.

GØY: Steffen Eriksen ante ikke hva han gikk til i «Spillet», og er strålende fornøyd med deltakelsen. – Det har virkelig blitt en suksess, sier han. Foto: Pinakkel Studio / TV 2

– Til sommeren tror jeg ikke at jeg tør å sette beina mine der engang, men jeg kan jobbe fra mange andre steder.



– Har du selv stoppet noen kjendiser før?

– Jeg har sett en god del kjendiser på Gardermoen, selvfølgelig. Og ja, jeg har gått bort til Liverpool-spillere når de kom. Det er klart. Dette var for mange år siden, da de spilte treningskamp i Norge. Da hadde jeg med meg noen drakter jeg skulle ha signert til de minste barna mine.

– Men da snakker vi jo om store kjendiser.