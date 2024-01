«Pilotfrue» røper: – Flytter til varmere strøk

RØPER FLYTTEPLANER: Julianne Nygård og Ulrik Nygård har bestemt seg for å flytte ut av Norge. Foto: Terje Pedersen

I september avslørte Julianne Nygård (32), kjent som «Pilotfrue», og mannen Ulrik Nygård (43) at de hadde lagt ut Asker-boligen for salg.

– Nye eventyr venter og derfor kommer huset vårt til salg. Vi gleder oss alle fire og firebeinte til neste kapittel i ny by, skrev influenseren på Instagram.

Hvor veien går videre for familien, har paret holdt tett til brystet.

Nå kan 32-åringen røpe at familien skal flytte ut av Norge. Det er på Snapchats historiefunksjon at influenseren røper nyheten.

Fram til nå har Fredrikstad, Juliannes hjemsted, stått på planen for familien.

– Det ville vært veldig naturlig å flytte dit, og jeg brukte flere år på overtale Ulrik, sier hun innledningsvis i videoen.



Videre forteller hun at de til og med vært på visning og vurderte å legge inn bud på en bolig i byen.

– Men, et stort men. Vi har ombestemt oss. Vi har rett og slett lagt en ny plan, og denne planen har vi også hintet en del om, sier hun og røper:

– Det blir ikke Fredrikstad på oss likevel, vi har lagt en ny plan og den nye planen er ikke en gang i Norge.

Videre forteller influenseren at hun og familien har sett seg lei av klimaet i Norge, og har derfor valgt å flytte til et varmere strøk.

– Det blir jo et nytt liv på en måte. Jeg er dritt lei av klimaet her i Norge, det er kanskje litt kleint å si når det er skikkelig vinter nå. Vi bestemte oss ikke i går for å ha det klart, selv om man kanskje skulle tro det.

Hun nevner imidlertid ikke noe om hvilket land familien skal bosette seg i.

God kveld Norge har vært i kontakt med Julianne Nygård, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.