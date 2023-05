I år feiret Gullruten 25 år, noe som ble markert på spektakulært vis i Grieghallen i Bergen.

Programleder Niklas Baarli (33) hadde tidligere lovet tilbakeblikk på velkjente og kjære TV-øyeblikk.

Etter at kjendisene hadde vist seg frem på rød løper, var det flere spente som satt i salen da sendingen startet kl. 19:30.

Se de nominerte i oversikten under. Vinneren i hver kategori er uthevet.

– Vi var skikkelig overrasket. Jeg trodde ikke vi kom til å vinne, sier en ydmyk Janne Amble på bakrommet etter å ha mottatt pris.

Makkeren sier seg enig.

– Utrolig kult! Litt sånn uvirkelig. Veldig glad for at TV 2 spleiset meg med Janne og November Film, sier TV 2-profil Kadafi Zaman.



– Jeg var ikke forberedt på tale. Takker mamma og pappa for at de lagde meg. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er veldig hyggelig.

TV-major Kristian Ødegård og oberst Dag Otto Lauritzen stakk av med pris for fjerde gang for programmet. Sammen med flere av deltakerne og befalet troppet de opp på scenen.

Thorbjørn Harr fra «Etterglød» (NRK)

Kristian Repshus fra «Kids in Crime» (TV 2)

Pia Tjelta fra «Made in Oslo» (Viaplay)

Maria Austgulen fra «Nede» (Viaplay)

Nina Ellen Ødegård fra «Etterglød» (NRK)

Henriette Steenstrup fra «Pørni» (Viaplay)

– Det er veldig stas. Stas å være nominert synes jeg. Glad for at Made in Oslo har hele fire nominasjoner i kveld. Jeg gleder meg til kvelden, sa Tjelta til TV 2 før seieren var et faktum.

Hun trodde ikke at hun skulle hanke inn pris igjen – to år på rad.

– Nei, nei. Jeg får ikke den. Det er helt greit. Glad for å være nominert. Jeg har ikke forberedt noe. Jeg er helt bombesikker faktisk. Kjenner det på gikta. Da må jeg improvisere.

I fjor opplevde hun å få Gullruten-statuetten frastjålet på etterfesten.

– Det var en fyr som jeg hadde en del kontakt med etterpå. Han var veldig lei seg for at han synes det var en så morsom ide der og da. Så han sendte meg Gullruten tilbake i posten. Med en vin, men den er ganske herpa da. Du kan se at den har vært på fest for å si det sånn. Den har fått litt hard medfart. Den har masse hakk i. Jeg ble ikke lei meg. Jeg tenkte at det var en dårlig spøk som noen synes var en god ide der og da. Han er 100 prosent tilgitt.

Hun er klar på at kveldens premiefangst ikke havner på festen denne gangen.

– Den skal rett opp på hotellrommet. Den får ikke bli med på fest en gang til.