Petter Stordalen får drøm oppfylt: – Klart det gir nerver

Det er ikke hvem som helst som dukker opp når det skal arrangeres eksamensfest hos «Fredde» i komiserien «Solsidan».

Petter Stordalen (60) har nemlig kapret en gjesterolle hvor han spiller seg selv som skal gjøre forretninger med «Fredde» og «Ludde», spilt av henholdsvis Johan Rehborg (60) og André Wickström (47).

At dette er en oppgave Stordalen synes er meget stas, er det liten tvil om.

– Helt konge! Jeg er jo skikkelig fan av serien, så det var artig å få en liten rolle der, forteller Stordalen til TV 2.

Her får du en smakebit på Stordalens «Solsidan»-opptreden:

Stordalen trengte ikke å tenke seg om to ganger før han svarte.

– Jeg elsker serien, så det var lett.

Som enhver «Solsidan»-fan har hotellkongen gjort seg opp en mening om hvem av karakterene i serien han er mest lik.

– Jeg tror jeg er en fin miks av Fredde, Ludde og Alex.

«Starstruck»

Den svorskende forretningsmannen er med i episoden «Eksamensfest», som er den nest siste episoden i seriens sesong åtte.

Der dukker Stordalen til Freddes store skrekk uanmeldt opp, midt under eksamensfesten til sønnen Victor. Dette sørger selvsagt for at forhandlingene ikke går helt etter planen.

– Vi synes det var gøy å ha med Petter på grunn av hans unike personlighet og hva han har utrettet, forteller produsent i «Solsidan», Sandra Sohlman.



Hun fortsetter:

– Det passet historien i «Solsidan» at Fredde ville gjøre en stor avtale med ham, og i tillegg var «starstruck» av Petter som forretningsmann.

– Hvem ble mest «starstruck» i virkeligheten, Petter eller skuespillerne?

– Hvem tror dere?, smiler produsenten.

HELT KONGE: Petter Stordalen gliser litt ekstra bredt når han gestalter livets første skuespillerrolle mot to av sine «Solsidan»-favoritter, nemlig Johan «Fredde» Rehnborg og André «Ludde» Wickström. Foto: TV 2 /C More

Stordalen er ikke i tvil da TV 2 spør:

– Haha, helt klart jeg.

Han utdyper:

– Jeg var «starstruck» da jeg møtte dem, og ble helt «fortjust» av dem.

Sohlman forteller at de lo og hadde det gøy sammen under innspillingen.

– Hele teamet satte pris på å ha ham på settet, med den energien han har. Petter var veldig interessert i å se hvordan det fungerte, både i stort og smått på sett.

– Totalt amatør

Selv for en kameravant fyr som Stordalen var ikke skuespiller-jobben en oppgave han tok lett på.



– Vi snakker jo her om noen av Sveriges virkelig beste og mest erfarne skuespillere, mens jeg er totalt amatør, så det er klart det gir nerver, forteller han.

Produsenten er full av lovord om Stordalens besøk på settet.

Hun beskriver en førstereis skuespiller som gikk inn i oppgaven med stor respekt.

– Petter var veldig fokusert og begeistret for muligheten til å spille i «Solsidan». Han var i tillegg veldig ydmyk og kanskje litt nervøs for oppgaven, ettersom det var noe han aldri har gjort før, forteller produsent Sohlman.

– Han viste stor respekt for de andre skuespillerne og teamets kunnskap og vaner.

I episoden Stordalen fikk spille i, er hele «Solsidan»-gjengen på plass. Det samme er en rekke statister, og dessuten dukker Sveriges statsminister Ulf Kristersson og familien hans opp.

– TV-innspilling tar jo ofte mye tid, hvordan gikk det for en som er så energisk og travel som Stordalen?

– Det gikk bra til de siste takningene. Da ville nok Petter komme seg videre til alt annet han har på planen. Det tar jo sin tid å spille inn, med flere takninger og omrigging som iblant kan sørge for en viss ventetid, som kanskje Petter ikke er vant med, forteller produsenten.

Dette sier han om skuespiller-fremtiden

Nå som skuespillerdebuten er unnagjort, kan det fort hende det blir flere tilbud på bordet.

Stordalen har likevel ingen planer om å bytte ut sjefsstolen i Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels journ.anm.) for en karriere som skuespiller på heltid.

– Jeg tror de fleste bør være glade for at jeg ikke skal bli skuespiller, det eneste som ville vært verre var om jeg ble sanger, sier Petter Stordalen til TV 2.

Likevel er han ikke snar på spørsmål om han ville stilt opp i «Solsidan» igjen – om han skulle bli spurt.

– Absolutt!

«Solsidan» er tilgjengelig på TV 2 Direkte og TV 2 Play.