Petter Nyquist vinner prestisjefull pris: – En stor ære

Petter Nyquist er ikke fremmed for TV-seerne, og vi har sett han på skjermen i alle slags drakter.

Som uteligger, bak murene i Halden fengsel – og nå følger han overlevere i TV 2-serien «Petter og overleverne».

I dokumentarserien får seerne et innblikk i hvordan fire alminnelige mennesker lever med ettervirkningene av vold og overgrep, og hvordan det følger dem i dagens lys.

På veien blir de fulgt av Nyquist med kamera, som ønsker å spre åpenhet om de vanskelige temaene.

«PETTER OG OVERLEVERNE»: Fra venstre: Lars Skjærvik, Cathrine Trønnes Lie, Petter Nyquist, Kine Pedersen og Angelica Kjos. Foto: TV 2

Håp som viktig element

De fire profilene vi møter i serien er Kine Pedersen (30), Angelica Kjos (32), Cathrine Trønnes Lie (28) og Lars Skjærvik (57). De er nemlig overlevere på hver sine måter, og har opplevd skrekkelige handlinger.

Noen så langt tilbake som til 1970-tallet – og noen nylige.

Pedersen har startet sitt eget lavterskeltilbud, med navnet «Du eier meg ikke». Dette er for de som har vært utsatt for vold og overgrep, men også for pårørende og venner.

Skjærvik er med i organisasjonen «utsattmann», som drives av menn som ble utsatt for vold og seksuelle overgrep i barndommen.

Nå har de to tilbudene opplevd en økt pågang. Dette viser at folk tør å oppsøke hjelp etter å ha sett programmet, og Nyquist understreker at det er bra at folk oppsøker hjelp:

– De har merket at det er større pågang og at flere tar kontakt, og det er kjempebra – til tross for at de henvender seg på grunn av kjipe ting. Det jeg syns har vært overraskende med «Petter og overleverne», er at det har vært mange fagfolk som har kommentert og sendt meldinger, forteller han til TV 2 og legger til:

– Gjennom de menneskene jeg følger i serien, kan folk se at det er håp uansett hvor mørkt ting ser ut. Det er klart at det bringer håp videre, men finnes ikke noe fasit på det. Alle er individer.

Vinner pris

Og nå vinner Nyquist en pris for sitt arbeid.

Mandag tildeles han Åpenhetsprisen 2022, som er en anerkjennelse til en person, organisasjon eller en gruppe som har gjort en ekstra innsats for å øke kunnskapen om psykisk helse.

Prisen blir utdelt av organisasjonen Mental Helse, og dokumentarskaperen legger ikke skjul på at han ble overrasket:

«PETTER OG OVERLEVERNE»: Mental Helse tildeler Nyquist prisen på grunn av arbeidet med å vise frem de bortgjemte, viktige historiene. Her med overlever Angelica Kjos (32). Foto: Magne Sandnes

– Det er klart man blir veldig glad, det er ikke noe å legge skjul på! Det er en stor ære, og er en pris jeg føler jeg deler med flere mennesker. Jeg har vært så heldig som har kunnet formidle viktige historier, om mennesker som havner utenfor samfunnet eller har store utfordringer, fastslår han og fortsetter:

– Det er jo de menneskene som har vært med på å bryte ned tabuer og skape håp. Den andre som får pris i år er jo Abid Raja, og det er veldig stort å få pris sammen med han. Han er jo selv en overlever.

