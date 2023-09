Petter Nyquist: – Det at han døde var et slag i ansiktet

Denne uken hadde programmet «Petter – der ingen vil bo» premiére.

TV 2 møter Petter Nyquist (45) for en prat i Sofienbergparken i Oslo, mellom andre intervjuer. Det er hektisk for TV 2-profilen når han skal lansere et nytt program.

– Det er bra å få mye oppmerksomhet rundt serien min og tematikken. Ønsket mitt er at det kan føre til noe på sikt, til de menneskene som trenger det. Så da må man stå på nå, sier Petter Nyquist til TV 2.

Belastet område

Nyquist har gjort suksess på norske TV-skjermer med sitt sterke sosiale engasjement. I sitt nye program flytter han inn i et belastet kommunalt område på Torshov i Oslo.

LEILIGHETEN: Petter Nyquist titter ut av stuevindu i leiligheten i den kommunale bygården på Torshov der han bodde i 40 dager. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I den kommunale boligen hvor han bor i 40 dager, lever han med begrensede midler for å dokumentere menneskene som har havnet utenfor det gode selskap i verdens rikeste land.

– Jeg ble nysgjerrig på de menneskene som bor her. Hva gjør de for å skape en meningsfylt hverdag, og hva gjør det med dem å bo i et slikt område? De helt elementære tingene for oss i hverdagen er trygghet, stabilitet og forutsigbarhet. Jeg føler at de jeg blir kjent med ikke har det fundamentet, sier Nyquist.

FAMILIEN: Petter må ofte reise vekk fra familien sin gjennom sine TV-serier – da er det godt å ha et fint bilde av dem i nærheten. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Omsorgsperson

Petter Nyquist ble først kjent for det norske folk som «Petter Uteligger», da han bodde 52 dager på gata i Oslo i 2014.

Takket være alle de menneskene han møtte da og det han opplevde, følte og så, har igjen gjort mye med hans holdninger til mennesker i utfordrende situasjoner.

OMSORG: Petter viser stor omsorg for de rundt seg. Her er han på båttur med Sondre i programmet «En ny sjanse». Foto: Thomas Løberg/TV 2

Omsorgen og det å bry seg om mennesker og deres skjebner, har han alltid gjort, men da han tok jobb på et sykehjem i starten av 20-årene forstod han bedre om sin evne til å snakke og hjelpe folk.

– Alt var målt etter hvor effektiv du var, og du så hvor mye alene pasientene satt på rommene sine. Jeg forstod hva som skjedde da jeg satt meg ned og brukte tid med dem. En dag fikk jeg kjeft da jeg satt og pratet med en dement dame, og da gikk det ikke så lang tid før jeg sa opp jobben min, forteller han.

Denne hendelsen fikk ham til å forstå at han var god til å snakke med folk og skape relasjoner.

Bedre hverdagen til folk

Nyquist har gjennom sine programmer på TV 2 vært med på å øke bevisstheten rundt utfordrende spørsmål og inspirert seere til å engasjere seg i samfunnsforbedring.

FØLELSESMENNESKE: Petter Nyquist ønsker å hjelpe folk til en bedre hverdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gjennom å gi en stemme til dem som sjelden blir hørt, har han skapt programmer som utfordrer oss til å se Norge fra ulike perspektiver. Han innrømmer at det ofte preger ham.



– Følelsene mine er utenpå, og når du får en relasjon til et menneske, så gjør det noe med meg. Det er ikke hyggelig å se at folk ikke har det bra, da har jeg lyst til å gjøre en forskjell slik at hverdagen blir bedre, forteller han.

Knakk sammen

Petter forteller til TV 2 at han nylig var med på matutdeling til folk som trengte ekstra hjelp i området der han spilte inn TV-serien på Torshov. Det var organisasjonen Dyrehjelpen som delte ut mat ikke bare til dyr, men også de som bor i området.

KNAKK SAMMEN: Petter Nyquist forteller om sitt nye prosjekt på Torshov. Foto: Frode Sunde/TV 2

Da ble han vitne til den ekstreme gleden de 15 menneskene som stod og ventet fikk, ble det for mye for den rutinerte TV-profilen.

– Da knakk jeg sammen og begynte å gråte. Og det var fordi jeg hadde en relasjon til alle de menneskene. Da ble det veldig sterkt og fint, men samtidig jævlig trist. Sånn bør det ikke være i samfunnet vårt. Vi bør ta bedre vare på de som faller utenom av en eller annen grunn, for de er fortsatt en del av samfunnet, sier Nyquist.

Svein er som familie

Den personen som Petter har knyttet seg mest til gjennom alle menneskemøtene i TV-seriene han har laget, er Svein Stang. De to traff hverandre på gata gata under innspilling av «Petter Uteligger». Relasjonen de to fikk fra den første serien, har ført til at han er som et familiemedlem å regne.

– Jeg snakker med Svein minst en gang i uka. Han sa at han også hadde bodd på Torshov, og der ville han faen meg ikke bo igjen, sier Nyquist og ler.

BESTEVENN: Petter Nyquist mottar «Brosteinprisen» fra Kirkens Bymisjon. Ved hans side står Svein, en av hans viktigste medspillere. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Mistet mange venner

Ved å ha jobbet i utsatte miljøer, har Nyquist mistet mange av de menneskene han har møtt på sin vei gjennom TV-seriene de siste ni årene.

Han har etter hvert skjønt realitetene i det, og at de som lever i miljøene han jobber i dessverre dør altfor tidlig. Det fører ikke til at han vegrer seg for å skape nye relasjoner, men det beveger ham og det er han fullt bevist på.

GIKK BORT: Christer Modin var en god venn av Petter Nyquist. Han ble 49 år gammel. Foto: TV 2

Bagrunnen for at han havnet på Torshov i den nye TV-serien, skyldtes Christer Modin som døde i 2018, 49 år gammel. De traff hverandre første gang mens han jobbet med det første «Uteligger»-prosjektet, og som han knyttet sterke bånd til.

– Det at han døde var et slag i ansiktet uten like. Jeg har vært i mange begravelser og jeg må styre unna hvis det blir for mange, men det kommer jo an på hvem det er. Men det er den brutale virkeligheten, forteller han.

Støtte fra kjæresten

Petter har blitt flinkere til å koble ut av den verdenen han velger å kalle en livsstil. Daglig blir 45-åringen fylt opp med mange utfordringer som folk rundt ham står i.

KOBLE AV: Petter Nyquist treffer mange mennesker som vil snakke om TV-programmene og prosjektene hans i bybildet. Her er han på Grünerløkka i Oslo sentrum. Foto: Frode Sunde/TV 2

Da er det viktig å komme hjem til noen og kanalisere alt han opplever. Kjæresten Mari snakker han mye med, og hun er viktig for ham. En slik støtte er livsviktig når Petter skal bearbeide alt det han opplever gjennom TV-seriene.

– Det er ganske heftig for de som jobber med tungt rusavhengige og psykatri hver eneste dag, og da må du koble av. Men det må jeg også innimellom, og det har jeg blitt flinkere til, sier Nyquist til TV 2.

