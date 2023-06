Petter Nyquist bor der «ingen» vil bo

ET BELASTET OMRÅDE: Petter Nyquist tar tempen på Torshov i Oslo, og har flyttet inn i en av de 600 kommunale leillighetene som området huser. Resultatet er blitt TV-serien «Petter – der ingen vil bo», som har premiere til høsten. Foto: Teddy TV / TV 2

Flyttet inn i et av Oslos mest beryktede områder.

Dokumentarskaper Petter Nyquist (44) er igjen aktuell med ny serie på TV 2. Denne gangen tar han tempen på Torshov i Oslo, og flytter inn i en av de 600 kommunale leilighetene som befinner seg i nabolaget.

Serien har fått tittelen «Petter – der ingen vil bo». En beskrivelse som baserer seg på de grove episodene som har preget området de siste årene – med skyting og andre alvorlige hendelser. Dette har gjort at flere av beboerne på Tordhov har bedt politikerne om hjelp.

ENSOMHET OG ISOLASJON: Mange sitter alene i leilighetene sine i nabolaget. De blir sittende ved kjøkkenbordet, og har kontakt med omverdenen gjennom vinduet. Petter Nyquist bodde 40 dager i den kommunale leiligheten på Torshov fra november 2022. Foto: Teddy TV / TV 2

Nyquist sier til TV 2 at det er viktig å poengtere at det ikke er snakk om Torshov som helhet.

– Men enkelte områder på Torshov.

Der er det en større ansamling av kommunale leiligheter hvor mange av beboerne, ifølge Nyquist, har store utfordringer. Disse utfordringene ønsker dokumentarskaperen nå å rette fokus mot.

– Er du redd for å få reaksjoner med tanke på at du i serien omtaler Torshov som et «belastet område»?

– Jeg ville blitt overrasket om ikke folk har fått med seg at området er belastet. Bare rett før jeg flyttet inn i november i fjor, hadde det vært fire skytinger i nærområdet bare det siste året, forklarer han.

ØKONOMISKE UTFORDRINGER: Anne Kathrine flyttet fra en toroms til en ettroms fordi pengene ikke strakk til. Da måtte senga stå på kjøkkenet. Foto: Teddy TV / TV 2

I de kommunal boligene bor det personer med rus- og psykiatri-utfordringer, lavinntektsfamilier, enslige og uføre. Og fellesnevneren for disse er at de av økonomiske, helsemessige eller sosiale årsaker ikke klarer å skaffe seg et egnet sted å bo.

– Siste skytingen som skjedde i bakgården, skjedde fem dager før jeg flyttet inn. Det er klart jeg hadde bekymringer knyttet til det, og mens jeg bodde der var det en mann som ble knivstukket i gården.

Tøffe utfordringer i hverdagen

For Nyquist er det viktig å få fram hvilke forhold de som bor i det belastede området, lever under.

– Det er en ansamling av mange mennesker med utfordringer i hverdagen, og å se med egne øyne hvilke utfordringer de står i, i det daglige, var ganske tøft. Mange av beboerne jeg traff fortalte at de som skaper problemer i området ikke nødvendigvis er de som bor der, men folk som kommer utenfra, forklarer Nyquist.



Det er ikke tilfeldig at dokumentarskaperen endte opp der han gjorde, og i løpet av de siste årene har han fått høre fra mennesker han har vært tett på, at området er svært beryktet.

– Jeg har vært klar over det i lang tid, og det har gått rykter om det spesifikke nabolaget. Formålet mitt med serien har vært å prøve å bli kjent med de som bor der, og ikke bare hvordan området blir fremstilt i media, forklarer han til TV 2.

BIDRAR I NABOLAGET: Nico er selverklært vaktmester i området, og gjør en stor innsats for at gården han bor i skal være så hyggelig som mulig. Foto: Teddy TV / TV 2

Nyquist har ønsket å gi en stemme til de som kanskje ikke opplever å bli hørt.

– Mange av beboerne lever med enormt mye ensomhet. De sitter i hver sin lille kommunale bolig, og det var noe av det som overrasket meg mest. Mange var redde for å gå ut, og satt i en slags isolasjon. Hva med de barna som vokser opp her, da? Når flere voksne er redde … sier han til TV 2.

Svært aktuelt tidspunkt

Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, uttaler i en pressemelding at han ser på dokumentarserien som et viktig bidrag til samfunnsdebatten, og mener at tidspunktet er svært aktuelt med tanke på høstens kommunevalg.

– Dokumentarserien gir et dyptgående innblikk i en del av samfunnet som sjelden blir synliggjort, og byr på sterke historier som dessverre blir stadig mer relevante i dagens samfunn. Ikke minst utfordrer serien fordommer og tabuer, og byr på varme, fine og rørende øyeblikk i Petters møter med menneskene bak dørene i de kommunale boligene, sier Dahl.

Petter Nyquist har tidligere satt dagsorden med dokumentarserier fra innsiden av Halden fengsel i «Petter i fengsel» og i møte med fire mennesker som har opplevd alvorlige kriminelle handlinger i «Petter og overleverne».

Nyquist ble først kjent for det norske folk i 2015, da som «Petter Uteligger», etter å ha bodd 52 dager på gata i Oslo.



Også denne gangen mener Petter Nyquist at tematikken i dokumentarserien han har belyst, er et viktig bidrag til samfunnsdebatten.

– Det er helt tydelig at politikerne bør ta noen grep, slik at de som har utfordringer i hverdagen får den hjelpen de trenger, sier han til TV 2.



«Petter – der ingen vil bo» kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play til høsten.