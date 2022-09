Petter Nyquist avslører målet bak nysatsingen: – Det er noe som må snakkes om

Sist vi så Petter Nyquist (44) på TV-skjermen var i TV 2-serien «Petter i fengsel», hvor han levde bak lås og slå i Halden fengsel. Bak murene levde han som en vanlig innsatt, og bodde side om side med draps- og voldtektsmenn, ranere og andre notoriske kriminelle.

I høst returnerer han på skjermen. Denne gangen for å dokumentere de som har blitt utsatt for grove kriminelle handlinger. En ny tematikk er sentral her – overlevelse og håp.

Sterke historier

Den første episoden av «Petter og overleverne» har akkurat blitt vist på Vika Kino, hvor både deltakerne, alle deres nære, og pressen har blitt samlet i en liten kinosal.

Når episoden bikker sine siste sekunder og lyset slås på, braser hele salen ut i stående applaus. Ikke bare for Nyquist, men også for de fire menneskene som har turt å stå frem med sine dypt sterke og personlige historier.

– Gjennom det virket og engasjementet jeg har i min hverdag, har jeg jo truffet mange mennesker i utfordrende situasjoner. Uansett om det har vært i fengsel, på gata eller i andre situasjoner, forteller han til TV 2 og legger til:

– Dessverre har jeg møtt mange som har blitt utsatt for grov vold, og da tenker jeg at det er noe som må snakkes om. Denne serien handler først og fremst om å skape håp.

Nå avslører han hva som har vært krevende med reisen.

Ikke «ofre», men «overlevere»

I serien møter vi fire personer som har vært utsatt for grove kriminelle handlinger på hver sine måter – Angelica Kjos, Kine Pedersen, Cathrine Trønnes Lie og Lars Skjærvik. Der følger Nyquist dem tett i deres hverdagsliv, og dokumenterer hvordan hverdagen deres har blitt preget av sine tidligere hendelser.

OVERLEVERE: I den nye serien følger vi hverdagen til overlevere, og hvordan den har blitt preget av hendelse de har gått gjennom. Fra venstre: Lars Skjærvik, Cathrine Trønnes Lie, Petter Nyquist, Kine Pedersen og Angelica Kjos. Foto: Vidar Nordli-Mathisen/TV 2

Nyquist er ikke opptatt av å kategorisere dem som ofre. De har nemlig blitt utsatt for grov vold og overgrep i barndommen, blitt holdt i fangenskap av sin aller nærmeste, og blitt skutt og mistet sin egen søster på Utøya. De er overlevere.

– Det som er viktig å si er at alle disse har vært i media før. De vet litt av hva det innebærer, og det handler jo også om å ivareta de. Det koster helt klart å fortelle om de historiene, og det de faktisk har opplevd. Men de har alle et sterkt ønske om at deres historier kan være med på å hjelpe andre.

Hør hva målet til Nyquist er i intervjuet øverst i saken.

Seerne kan forvente sterke menneskehistorier, følelser og grafiske beskrivninger som dannes i hodet – basert på det lille du hører om hendelsene.

Til tross for det, er det først og fremst håp og hvordan disse menneskene har klart å ta tilbake livet, som er hovedfokuset.

Dype arr

– Hva slags følelse vil du at seeren skal sitte igjen med?

– Seerne må føle det de selv føler på, det er helt klart. Men man ser jo kanskje omfanget av det, og man får et innblikk i hvordan det er å leve med sterke traumer som påvirker hverdagen din i alle slags mulige situasjoner. Det kan være de minste tingene, som å handle i butikken. Det er noe du og jeg ikke tenker over, mens for andre kan det være en kjempeutfordring.

DYPE ARR: Petter Nyquist, her med Kine Pedersen. Foto: Magne Sandnes

Disse fire personene står i forskjellige situasjoner i dag, og Nyquist følger dem i ulike prosesser. Handlingene de har vært utsatt for strekker seg fra 2018 og helt tilbake til 70-tallet.

– Det er lenge siden, og når man fortsatt er preget av det, så er det klart at det er dype arr som ligger der.

Han legger derimot ikke skjul på at det har vært krevende, men at de har vært åpne om prosessen – noe som har hjulpet han på veien:

– Det er jo klart det er mange tunge historier å fordøye. Men jeg har kommet veldig tett på det, og mitt inntrykk av de fire er at det har hjulpet å prate om det. Det er forløsende på en måte. Det har nok vært til hjelp for meg selv også; jeg er åpen, ærlig og forteller hvordan jeg har det hvis ting er vondt og vanskelig, forteller han og legger til:

– Det er situasjoner og historier som er forferdelig å høre om og som ingen mennesker skal oppleve. Det er klart det berører.

Et av menneskene som har vært spesielt viktig for Nyquist, er Skjærvik. Han er den eneste mannen som er med i serien, og ble selv utsatt for seksuelle overgrep i barnealder. Han har båret på denne hemmeligheten i over 40 år – og det var takket en dokumentar han så, som var redningen for han. Det er litt det samme som han håper, at hans historie kan være til hjelp for andre.

Lars Skjærvik

«PETTER OG OVERLEVERNE»: Lars deler åpent om overgrepene han opplevde som barn. Foto: Magne Sandnes

Som barn ble Lars seksuelt misbrukt, noe han holdt for seg selv i 40 år. Seksuelle overgrep mot menn er et svært tabubelagt tema, og han ønsker derfor å inspirere andre menn som har opplevd det samme til å oppsøke hjelp.

– Å dele denne historien har faktisk vært mye lettere enn jeg trodde. Det har ligget langt inne hele veien, men det har blitt viktig for meg å dele historien med andre, slik at andre kanskje kan få litt hjelp, tidligere enn jeg fikk.

– Måtte du tenke deg lenge om før du takket ja?

– Jeg tenkte meg om litt, også spurte jeg jentene mine siden de er unge – om det var greit at jeg stod frem sånn. Da sa de at det måtte jeg, siden det var så viktig. Da var det ikke noe tvil.

Kine Pedersen

«PETTER OG OVERLEVERNE»: Kine opplevde grov vold i eget hjem. Foto: Magne Sandnes

Kine ble selv utsatt for grov vold av sin samboer gjennom halvannet år, før hun endelig oppsøkte hjelp. Nå bruker hun hele fritiden sin på å hjelpe andre til å komme seg ut av voldelige forhold, og har lansert lavterskeltilbudet «Du eier meg ikke».

– Grunnen til at jeg takket ja til å være med i serien, er fordi jeg selv satt og desperat søkte etter hjelp på internett. Jeg fant ingenting positivt, og det var ingenting som gav meg noe til å fortsette. Jeg ønsker å være den stemmen og gi håp, slik at andre ser det og vet de ikke er alene. Samtidig som at politikerne og politi får kunnskap om det, og får et ansikt på temaet, forteller hun etter visningen.

Cathrine Trønnes Lie

«PETTER OG OVERLEVERNE»: Både Cathrine og søsteren Elisabeth dro på sommerleir på Utøya i 2011, men bare Cathrine returnerte hjem igjen. Foto: Magne Sandnes

Cathrine var på Utøya den 22. juli, og ble selv skutt to ganger. Hun overlevde, men mistet søsteren sin til terroren. Nå vil hun hjelpe andre ungdommer ved å dele sine erfaringer, og forteller åpent og personlig om sine egne følelser og opplevelser i serien.

– Det har selvfølgelig vært noe som jeg har sett på som veldig tøft. Jeg tenker også at det er veldig viktig, og selv om mange ikke kan kjenne seg igjen i det jeg har opplevd, så tror jeg at de kan kjenne igjen de følelsene, forteller hun og legger til:

– Jeg var så heldig som hadde folk rundt som ikke ga opp på meg. Jeg ønsker å kunne gi et håp, og drar rundt på foredrag. Vi må lære andre om den historien, fordi det er mange som ikke husker den lenger. Det er en nasjonal sorg.

Angelica Kjos

«PETTER OG OVERLEVERNE»: Angelica lever i dag med skjult adresse, under kode 6. Foto: Magne Sandnes

Som barn ble Angelica utsatt for grove overgrep, og jobber fortsatt med ettervirkningene den dag i dag. Nå klarer hun ikke gå til tannlegen uten at det vekker vonde minner. I dag lever hun under politiets sterkeste beskyttelsestiltak – nemlig kode 6.

– For meg handler dette om å tørre å vise hvem man er, og vise tematikken som tas opp om vold og overgrep. Jeg opplever at hvis jeg ikke hadde delt historien min, hadde jeg kanskje ikke bidratt til at folk kunne fått hjelp.

– Hvordan påvirker det som skjedde med deg under barndommen, hverdagen i dag?

– For meg påvirker det ikke hverdagen min. Jeg har blitt helt «frisk», og når jeg snakker om det så går det ikke inn i følelsene mine. Men når jeg eksponerer meg i situasjoner som jeg vet jeg er redd for, så er jeg bevisst på at jeg gjør det. Jeg tror man kan få et virkelig godt liv og jobbe seg gjennom det, men da må man virkelig tørre å jobbe i dypet.

Se «Petter og overleverne» på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.