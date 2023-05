KLAR FOR HUMOR: Petter Northug og Harald Eia skal lage humor for TV 2. Foto: Salto Film og Fjernsyn/TV 2

Petter Northug og Harald Eia skal lage humorprogram for TV 2

Humorveteran Harald Eia og skilegenden Petter Northug slår seg sammen for å lage et nytt humorprogram for TV 2.