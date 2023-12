Pernilla Wahlgren og Christian Bauer er gift

TV-PROFIL: Artisten avbildet i 2019 under «Allsang på grensen». Foto: Thomas Andersen / TV 2

«So this just happened….!» skriver Pernilla Wahlgren til sine over 800.000 Instagram-følgere.

Hun og Christian Bauer bestemte seg altså for et vinterbryllup, som fant sted i Lidingö, lørdag andre desember.

Det kommer nok som en overraskelse på «Wahlgrens verden»-fans. I TV-serien var paret nemlig på utkikk etter lokasjoner i Spania for å feire kjærlighet.

I mai 2021 røpet Wahlgren at hun hadde møtt en mann, og kort tid senere røpet hun at den utkårede var Bauer. I desember i fjor ble det kjent at paret var forlovet.