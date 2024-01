Pause for «Skal vi danse» – dette skal proffdanserne nå

POPULÆRT: Skal vi danse har i mange år vært et av Norges mest populære program. Nå forteller proffdanserne hva de skal gjøre nå som programmet er satt på vent. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Onsdag ble det kjent at TV 2 setter «Skal vi danse» på vent i 2024.



Flere TV-seere har lenge spekulert i fremtiden for kjendisprogrammet, etter at TV 2 delte at de skulle gjøre store kutt.

Programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2, Trygve Rønningen, kan likevel bekrefte at det kommer en ny sesong av programmet i 2025.

I løpet av dansekonkurransen har seerne fått se kjendiser svinge seg på parketten, hvor også flere har utviklet seg til å bli svært gode dansere.

Man har også blitt kjent med proffdanserne i løpet av årene, spesielt gjennom «dansebobla», som ble lagt ned i fjor.

Men hva skal egentlig proffdanserne gjøre nå som innspillingen er satt på vent?

Jobber som pilot



– Det er litt trist at «Skal vi danse» ikke skal være i høst. Høst er for meg, som for mange andre: «Skal vi danse», forteller proffdanser Jørgen Nilsen (33) til God kveld Norge.



Han deltok i konkurransen for første gang i 2017, og danset seg til topps sammen med tidligere snowboarder og programleder Helene Olafsen (33).

Danseparet ble også kjærester etter innspilling, og senere har de fått to barn sammen.



Nilsen forteller at han allerede visste om «Skal vi danse»-pausen før det ble offentliggjort

– Men, jeg skal ikke henge med nebbet av den grunn – jeg er glad for at det blir jubileumssesong i 2025.



SJETTEPLASS: I 2023 danset Jørgen Nilsen med rapper Myra Tucker, de havnet på en sjetteplass i programmet. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Når Nilsen ikke er å se på skjermen jobber han som pilot i Helitrans, et privateid innenlands helikopterselskap i Norge.

Og det skal han også drive med i høst.

– Så det er jo også fint. Vi får satse på at TV 2 kjører dobbel sesong neste år, altså vinter og høst, legger han til.

– Tid med kjæresten

Proffdanser Tarjei Svalastog (25) er enig med kollega Nilsen.

– Det blir selvfølgelig rart å ikke bruke høsten på dans, samtidig er jeg glad for at «Skal vi danse» ikke blir skrinlagt. Det ville vært meget kjedelig, sier han.

Tarjei var med i programmet for første gang i 2020, og har siden da vært med i fire sesonger.

TREDJEPLASS: Tarjei Svalastog danset sammen med sanger Ulrikke Brandstorp i fjorårets sesong. Danseparet røk ut i semifinalen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Nå har jeg masse tid i høst, og foreløpig vet jeg ikke hva den tiden kommer til å bli brukt på. Men, jeg tipper det blir tid med kjæresten, jobb og frisbeegolf, røper han og fortsetter:

– Så får jeg prøve å holde danseformen i gang.



Proffdanseren er kjæreste med influenser Jennie Sofie Lie Pickl (23). Paret dukket også opp på skjermen i forbindelse med «Forræder» i fjor.

Ble overrasket

Helene Spilling (27) forteller at hun fikk beskjeden om at programmet tar pause samme dag som det ble annonsert for offentligheten.

– Litt overrasket ble jeg. «Skal vi Danse» har hatt bra seertall. Men kanskje ikke rart at kanalen velger å sette det på vent når det har gått i så mange år. Kanskje også fint for å gi programmet en ny, frisk start, sier danseren.

FJERDEPLASS: Helene Spilling og Harlem Alexander kom på fjerdeplass i fjorårets sesong. Foto: Thomas Andersen / TV 2

På spørsmål om hun vil dukke opp på skjermen i år likevel, svarer hun at hun skal bruke tiden på andre prosjekter.

– Jeg koser meg egentlig med litt pause fra TV-skjermen for nå. Jeg tror ikke jeg blir å se på noe annet for øyeblikket. Nå har jeg god tid til å jobbe med mine andre prosjekter som studio og klesmerket mitt.



Spilling har sitt eget klesmerke kalt «DAVAY» og driver dansestudioet «The Zone Dance Studio». Nå ønsker hun å gi enda mer oppmerksomhet til disse prosjektene i 2024.

– For min del har jeg ikke pause fra dansen. Jeg jobber masse med kurs og klasser på «The Zone». Vi har allerede satt opp enda flere klasser nå og fått inn flere nye instruktører som er veldig spennende. Jeg skal gi «Skal vi Danse» til alle som savner det i høst!



– Skuffende

Danser Jone Snilstveit (23) innrømmer også at han ble veldig overrasket over nyheten.

– Selv om jeg var forberedt på muligheten, var det likevel kjipt å høre, sier han til God kveld Norge.



– Det er triste nyheter, da det selv etter 19 sesonger fremdeles klarer å engasjere og underholde folk. Selv om det er skuffende, ser jeg veldig frem til en ny sesong i 2025.

NIENDEPLASS: Hadia Tajik og Jone Snilstveit røk ut som nummer ni i danseprogrammet i 2023. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Snilstveit hadde sin debut som proffdanser i TV-programmet i 2023, og danset sammen med politiker Hadia Tajik (40).



Nå som «Skal vi danse» er satt på pause planlegger danseren å ha en mer tradisjonell studenttilværelse som ingeniørstudent i Bergen.

– Noe som vil gi en mer balansert hverdag sammenlignet med fjoråret, sier han.

– Jeg vil fortsatt fokusere på dansen, både gjennom konkurranser og undervisning, så jeg ser frem til en aktiv høst fylt med dans.



– Frigjør masse tid

Kristiansand-gutten Ole Thomas Hansen (24) gikk helt til topps sammen med artist og influenser Alexandra Joner (33) forrige sesong.

Det er første gang på mange år at en kvinne stikker av med seieren i konkurransen, noe som har skapt flere reaksjoner de siste årene.

VINNERE: Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen vant «Skal vi danse» forrige sesong. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Hansen underviser med et selskap, samtidig startet han «The Proffesionals» rett etter innspilling i fjor.

«The Professionals» er et selskap, opprettet av tidligere «Skal vi danse»-proffdansere, for å gjøre det enklere å leve av dans.

Til høsten er det nettopp det han skal fokusere på.

– Jeg har «The Professionals» å tenke på, så det tror jeg frigjør masse tid som kan investeres i «Dancing Stars» og kommende prosjekter. Den fine danseboblen beholder vi i 2024 gjennom prosjektet «Dancing Stars».

– Fikk bare en smakebit

Kristiansand-jenta Amalie Aune (20) debuterte som proffdanser i fjorårets sesong, og er enig med sine kolleger at det er synd at programmet nå settes på pause.

– Spesielt med tanke på oss nye som bare fikk en smakebit av denne nye «verdenen», men jeg har selvfølgelig full forståelse for det, sier hun.

SISTEPLASS: Amalie Aune danset sammen med Lavrans Solli. Paret røk først ut i forrige sesong. Foto: Jesper Malthus-Andersen / TV 2

– Nå som det ikke er «Skal vi Danse» i år, betyr det at vi som er med i «The professionals» kan fokusere fullt på dette, noe vi gleder oss enormt til.

I tillegg kommer hun til å fortsette å undervise både barn og voksne i dans på The Zone Dance Studio, hvor Helene Spilling (27) er daglig leder.



«Skal vi danse»-gjengen har også brukt lokalene til å øve før hver lørdagssending.

Setter opp show i Sverige

Stockholm-jenta Ida Amy Sund (25) ble også en del av danse-universet i fjor. Hun synes også beskjeden er synd.

– Det er noe av det morsomste jeg har gjort og jeg savner allerede menneskene jeg lærte å kjenne, som nå er en god bit unna, da jeg bor i Sverige, forteller Sund.

VIL TILBAKE: Proffdanser Ida Amy Sund håper hun kommer tilbake til Norge i 2025. Her er hun sammen med Christer Rødset, som hun danset med i fjor. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun jobber for tiden som manager for to danseskoler i Sverige.

– Som jeg synes er så kult. Vi skal til og med sette opp et stort danseshow med Sveriges proffdansere, som jeg trener for fullt akkurat nå, sier hun og legger til:

– Så håper jeg så klart at jeg får sjansen igjen og at «Skal vi danse» er tilbake innen kort tid, og at jeg snart er tilbake i Norge.



Skal teste ut skuespillerbransjen

I Norunn Ringvolls (21) første sesong fikk hun æren av å danse med tidligere bryter Stig André Berge (40), som klatret seg høyt på lista i konkurransen.



– Det er jo utrolig kipt at det ikke blir noen sesong i år, spesielt når man har fått en så fin smakebit av produksjonen og hele dansebobla.

21-åringen er også en del av «The Professionals», og håper at det kan bli mer gøy der i løpet av høsten.

FØRSTE SESONG: Fjorårets sesong av «Skal vi danse» var Norunn Ringvolls første. Hun og Stig André Berge havnet på en femteplass. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Ellers tar jeg de dansejobbene som kommer, mens jeg venter i spenning til neste år, sier hun.

Det er imidlertid ikke bare dans som er på planen for Kristiansand-jenta. Hun skal nemlig teste seg som skuespiller denne sommeren.

– Jeg har alltid syntes det har vært spennende med dans, skuespill og musikk, men har hatt hovedfokus på dansen. Jeg er fremdeles ganske fersk i bransjen, så det er utrolig stas å få prøve seg på nye scener.

– I sommer er planen at skal jeg jobbe i Dyreparken i Kristiansand, og gleder meg masse.

NYE PROSJEKTER: Norunn Ringvoll avslører at hun ønsker å teste skuespillerbransjen denne sommeren. Foto: Fride Sørensen

– Håper jeg er aktuell neste år

Marianne Sandaker (35) entret også «Skal vi danse»-parketten for første gang i fjor, da hun danset sammen med TV-profil Aslak Maurstad (31).

Sandaker gjorde comeback etter å ha vært borte fra sirkuset siden 2019.

– Jeg vil være med igjen fordi det er det morsomste jeg gjør. «Skal vi danse» har vært livet mitt i ti år. Når jeg får muligheten igjen, kan jeg ikke si «nei», sa hun den gang.

GOD NUMMER TO: Aslak Maurstad og Marianne Sandaker kom på andreplass i fjorårets sesong av dansekonkurransen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Hun og Maurstad kjempet seg til finalen, med ble slått på målstreken av Joner og Hansen.

Sandaker forteller til God kveld Norge at hun tror beslutningen er til det beste for programmet.

– Også håper jeg at jeg fortsatt er aktuell neste år. I mellomtiden er jeg med i «The Professionals» med forestillingen «Dancing Stars».



– Så forhåpentligvis får vi enda mer tid til denne forestillingen nå, i tillegg har jeg min vanlige jobb som jeg skal gå til, fortsetter hun,

Sandaker jobber til daglig på salgskontoret i Blåkläder.



Skal fokusere på danseskole

En annen som ønsker å fokusere på «The Professionals» i tiden fremover, er Catalin Mihu (28). I tillegg til det har han sin egen danseskole, som han ønsker å gi mer oppmerksomhet i det nye året.



– Nå kan jeg fokusere hundre prosent på min danseskole «Drammen Dance Company», og på andre danseprosjekter, samt forestillinger, planlegging av workshops og konkurranser.



TRE PROGRAMMER: Catalin Mihu og Trude Vasstrand var med i tre programmer av fjorårets sesong. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Han deltok i fjorårets program med dansepartneren, Trude Vasstrand (58). I tillegg til det har han funnet kjærligheten med tidligere «Skal vi Danse»-partner og sexolog, Iselin Guttormsen (37).



– Trist



Proffdanser Santino Mirenna (29) kommer til å savne danseeventyret i året som kommer.



– Det er litt trist. «Skal vi Danse» er et kjempegøy program å være med på, så jeg kommer til å savne programmet på skjermen, dansebobla og kjendisene, sier han.

DANSEPARTNERE: I 2023-sesongen danset Santino Mirenna sammen med programleder og TV-profil, Selma Ibrahim. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Men dans blir det på ingen måte mindre av i 2024.

– Heldigvis jobber jeg med dans hele året, jeg holder dansekurs og forestillinger.



God kveld Norge har også forsøkt å komme i kontakt med Vyara Klisurska, uten hell.