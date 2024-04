Påtalemyndigheten slår tilbake – anklager Alec Baldwin for å ha «skamløst løyet»

PREGET: Alec Baldwins advokater argumenterer om at draps-tiltalen frafaller, og argumenterer med at saken har hengt over hodet hans i to og et halvt år. Foto: Evan Agostini / AP

Siden det fatale skuddet på «Rust»-innspillingen i New Mexico 2021, har det pågått juridiske prosesser om hvem som kan holdes ansvarlig for det som endte med dødsfall for filmfotograf Halyna Hutchins (42).

I mars ble den våpenansvarlige for filmen kjent skyldig i uaktsomt drap, og risikerer 18 måneders fengsel og en bot på 5000 dollar.

Baldwin, som har fastholdt at han ikke visste at våpenet var ladet, er også tiltalt for uaktsomt drap. Han erkjenner ikke straffskyld.

Kort tid senere kom Baldwin, som avfyrte skuddet, med en henvendelse til retten i Santa Fe, hvor han ber om at tiltalen frafalles.

– Nå er det nok. Dette er misbruk av systemet og mishandling av en uskyldig person hvis rettigheter er blitt trampet på i ekstrem grad, skrev Baldwin.

Nå slår påtalemyndigheten tilbake og kommer med argumenter for å forsvare rettssaken, som etter planen starter i juli.

Der anklages Baldwin for å ikke hatt noe kontroll over følelsene under filminnspillingen og for å ha «skamløst løyet» ved å endre forklaring om hendelsen, gjengir flere medier, deriblant CNN og The Guardian.

Det argumenteres videre med at Baldwin skal ha konstruert et falskt narrativ som skjøv ansvaret over på andre, ved å si at han ikke fyrte av pistolen. Det sa han under et intervju med ABC News. Aktor påpeker at Baldwin ikke skal ha sagt dette i sitt første politiavhør.

Baldwin spilte både hovedrolle og produserte filmen. Påtalemyndigheten mener hans oppførsel, hvor han skal ha krevd folk jobbe fortere, bidro til å svekke den rutinemessige sikkerheten.

En representant for Baldwin ønsket ikke å kommentere saken til CNN.