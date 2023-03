Parodierer Jan Tore Kjær i ny komiserie: – Brautende type som snakker mye piss

Komiker, skuespiller og manusforfatter Espen PA Lervaag (45) både gleder og gruer seg til folket får se hans nye komiserie «Innebandykrigerne».

Serien – som er inspirert av dokusåpeserien «Iskrigerne» – skildrer livene til innebandyspillerne i klubben Sveiva Wild Boys.

– Vi har sittet lenge inne i et mørkt rom og skrudd på det, klippet det, og finstilt i alle bauger og kanter. Nå skal det ut, og vi håper at folk liker det, sier han.

FORENER KREFTER I NY SERIE: Espen PA Lervaag, Nicolai Cleve Broch, Iben Akerlie og Erik Follestad på førpremieren til «Innebandykrigerne». Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Fikk ideen fra profesjonell innebandyspiller

Serieideen kommer opprinnelig fra innebandyspilleren Sindre Bjerknes, som spiller i eliteserien og på landslaget. Bjerknes mente at det lå en komiserie i innebandymiljøet – noe Lervaag var utvetydig enig i.

– De trener seks-sju ganger i uka, like mye som toppidrettsutøvere. De tjener ikke penger på det, de må jobbe ved siden av. I alt det der – at man tror man driver med en kjempeseriøs idrett, men så blir man ikke tatt seriøst – er det veldig mye sårt og gøy.

Skapte Erik Follestads fiktive tvillingbror

«Innebandykrigerne» har med flere etablerte skuespillere som portretterer karakterene i innebandymiljøet, deriblant Nicolai Cleve Broch (47), Iben Akerlie (35), Bjørn Myrene (43) og Amir Asgharnejad (37).

Det ble brukt mye tid på å forme og utvikle karakterene.

– Vi skjønte tidlig at vi måtte ha veldig tydelige karakterer, samtidig som de måtte være kjempetroverdige, fordi vi parodierer en dokumentarsjanger, sier Lervaag, og fortsetter:

– Hvis de hadde blitt for rare, så hadde du ikke trodd på det. Vi måtte finne en balanse hvor du tror de er ekte, men at det er gøy. Vi tøyde strikken ganske langt på flere av karakterene.

FIKTIV BROR: Ishockeyspilleren Erik Follestad spiller sin fiktive tvillingbror «Jens Follestad» i «Innebandykrigerne». Foto: Salto Film og Fjernsyn

Ishockeyspilleren Erik Follestad (33) er en markant profil i «Iskrigerne» og gjør sin skuespillerdebut i «Innebandykrigerne».

Lervaag forteller at de lo godt da de unnfanget ideen om at Follestad har en tvillingbror, «Jens», som spiller innebandy.

– Da vi fant på Erik Follestad sin litt veikere bror «Jens» – som ikke helt har fått det til her i livet – falt veldig mye på plass. Og mye datt på plass da vi oppdaget at vi kunne parodiere «Iskrigerne» for alt det er verdt. Da ble det veldig gøy.

PARODI: Nicolai Cleve Broch – som spiller treneren Tor – og Espen PA Lervaag parodierer «Iskrigerne» i den nye komiserien «Innebandykrigerne». Foto: Salto Film og Fjernsyn

Blitt «dolket i ryggen»

Lervaag har selv en rolle som idrettspsykolog «Bernt Egil Eriksen» – en karakter som minner mistenkelig mye om Jan Tore Kjær (54), treneren for Vålerenga Ishockey og en markant karakter i «Iskrigerne».

Lervaag prøver ikke engang å nekte for at inspirasjonen til karakteren kom fra Kjær.

– Han ligner veldig på Jan Tore hvis man ser godt etter. Jeg måtte klippe meg skalla, og da lignet jeg overraskende mye på Jan Tore. Vi har samme kroppsfasong og samme hode. Men det er en litt brautende type som snakker mye piss, sier han og ler sin karakteristiske latter.

– Men Jan Tore er jo med i tredje episode, så jeg tror han synes det er koselig at noen endelig parodierer ham. Han er nok glad for dette.

ORIGINALEN OG PARODIEN: Vålerenga Ishockey-trener Jan Tore Kjær parodieres av Espen PA Lervaag i «Innebandykrigerne». Foto: Salto Film og Fjernsyn / Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Jan Tore Kjær forteller lattermildt til TV 2 at kompisen Lervaag ikke informerte ham om parodien.

– Jeg visste ikke om det! Jeg visste bare at han skulle være med å skrive serien. Han sa ingenting. Vi har vært sammen på «Farmen Kjendis» og «Kompani Lauritzen» og alt mulig rart, og så dolker han meg i ryggen med å parodiere meg! Det er jo helt skandale. Det blir «payback time» før eller siden. Han må jeg ta, asså, sier Kjær og ler.

Underdog-historie

Lervaag beskriver «Innebandykrigerne» som den ultimate underdog-historien.

– Hvis du liker underdog-historier, så liker du dette. For det handler om noen som slår nedenfra. Og så er det nok ganske overraskende at serien er fin. Jeg tror kanskje – hvis du er gal nok – at du vil kjenne at du får litt tårer i øynene i sjette episode, sier Espen PA Lervaag.

«Innebandykrigerne» har premiere på TV 2 Play mandag 27. mars.