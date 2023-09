– Pappa var veldig syk og døde

Influenser Caroline Nitter (24) er én av ti kjendiser som denne høsten kjemper om å nå hele veien til Nordkapp og vinne «71 grader nord kjendis» på Discovery+.

I den konkurransedrevne realityserien forteller Nitter at hun er vant til at folk undervurderer henne, og utdyper overfor TV 2 at hun ønsker skeptikerne velkommen.

– Til de som tenker sånn: «Skal hun der på tur, lykke til!» når de ser meg, sier jeg bare at jeg er vokst opp med det helvete der.

IMPONERER: Influenser Caroline Nitter har allerede vist i «71 grader nord kjendis» at hun både er sterk og allsidig. Her med programleder Tom Stiansen. Foto: Matti Bernitz

Med «det helvete der» sikter Nitter til turgåing og fjellvandring.

– Jeg har selv valgt å ikke gjøre det på fritiden min. Jeg liker ikke å gå på tur eller sove i sovepose, jeg liker ikke turmat, og det er mitt eget valg, sier hun bastant.

– I episoden sier du at du også hadde undervurdert seg selv. Hvorfor det?

– Jeg liker at folk undervurderer meg. Jeg synes det er behagelig og komfortabelt, og jeg liker at folk tenker at jeg er «helt blåst» og «steike dum». Det er så deilig, for da er de der og jeg her, og så kan vi ha en membran mellom oss. Vi trenger ikke prate sammen, sier hun videre til TV 2.

– Jeg var en skikkelig «pappajente»

Nitter er oppvokst i Tromsø, og ble tidlig tatt med ut på skiturer og fjellturer av foreldrene.

– Jeg har absolutt turerfaring, og gikk ekstremt mye på tur da jeg var liten. Jeg har sovet mye i lavvo og telt, gått på randonee, langrenn, skøyter og syklet. Men du finner ikke meg i turklær til hverdags, forklarer hun i første episode av «71 grader nord kjendis».

I den episoden åpner hun seg om tapet av sin kjære far, som hun hele livet hadde et nært forhold til.

– Jeg hadde en veldig rebelsk periode, som mange har, men så ble faren min veldig syk og døde. Da fikk jeg så sjokk. Jeg var en skikkelig «pappajente».

UNDERVURDERT: – Jeg liker at folk tenker at jeg er «helt blåst» og «steike dum», sier influenser Caroline Nitter til TV 2. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nitter legger ikke skjul på at faren alltid har vært hennes forbilde, men at de også hadde ulike oppfatninger av ting og holdninger.

– Han var jo en mann, og syntes at jeg var litt for jålete. Men han hadde vært stolt av at jeg skulle gå på tur, sier hun i episoden.

Til TV 2 utdyper hun:

– Hvis pappa hadde vært i live nå, hadde han sagt til meg at jeg har altfor mye brunkrem på, og sikkert vært irritert for noen ting jeg gjør. Men han var alltid veldig stolt av meg, uansett hva.

Ifølge 24-åringen var faren alltid veldig direkte, men samtidig hennes største støtte.

– Jeg tenker at han hadde likt å se meg på «71 grader nord», og han hadde nok syntes at jeg er jævlig tøff.

Elsker å være forelsket

Influenseren har allerede vist i realityserien at hun både er sterk og utholdende, og har også overrasket flere av medkonkurrentene. Blant dem den tidligere langrennsløperen Niklas Dyrhaug (35).



– Niklas sa til meg at nå kommer jeg til å møte en kjekk turfyr, men jeg vil ikke møte en kjekk turfyr, sier Nitter og ler.

På nyåret ble det slutt med kjæresten Cristian Brennhovd (24), som hun møtte under realityserien «Ex on the beach». Paret var sammen i rundt to år.

– Hvordan går det med kjærligheten?

– Jeg jobber med kjærligheten til meg selv. Jeg tror så hardt på kjærlighet og elsker å være forelsket. Jeg føler at jeg kommer til å møte den sykeste hunken snart, sier hun og ler.

LAGKAMERATER: Noen leser kart, andre benytter anledningen til å legge lipgloss. Caroline Nitter side om side med lagkameratene Bilal Saab, Niklas Dyrhaug og Kevin Lauren. Foto: Erik M. Sundt

Men en sporty turtype som tar henne med til fjells – man skal aldri si aldri.

– Spør meg igjen om to år. Kanskje det er det som skjer. Hvem er det mamma hadde blitt glad for at jeg hadde tatt med meg hjem?

Medkonkurrent Maria Stavang (28), som selv er kjæreste med komiker Magnus Devold (36), trekker frem lagkamerat Niklas Dyrhaug som svigermors drøm.

– Niklas er jo helt fantastisk, men han er tatt, og har en fantastisk kjæreste. Han er svigermors drøm, men nei, jeg må ha en gutt med «mommy og daddy issues», som jeg kan hjelpe, avslutter Caroline Nitter med et smil.