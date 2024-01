Palestinsk sjokkrykte i «Eurovision»

ARTIST: Bashar Murad works her i et musikkstudio i Sheikh Jarrah øst i Jerusalem. Bildet er tatt i 2018. Foto: Reuters/Ammar Awad

Island har fått mye internasjonal oppmerksomhet rundt «Eurovision Song Contest» (ESC) hittil i år.

The Guardian har skrevet at artistene i Island og Finland har gått offentlig ut og sagt at de ønsker at Israel blir bannlyst fra konkurransen, og at de støtter en potensiell boikott fra ESC dersom dette ikke skjer.

Nå kommer Island med en slags helomvending, om man skal tro ryktene som har spredt seg de siste dagene. Den palestinske sangeren Bashar Murad (30) skal ifølge flere «Eurovision»-nettsteder delta i den Islandske versjonen av MGP. Dette skaper debatt.

Grunnleggeren av Eurovision Norway, Martin Phillip Fjellanger, sier at mange tror Island kan vinne hele ESC dersom de stiller med Murad.

FAN: Martin Phillip Fjellanger jobber for Eurovision Norway, som blant annet har den største, norske «Eurovision»-fansiden på Facebook. I skrivende stund har Eurovison Norway over 25.000 følgere. Foto: Privat

– Om dette er tilfelle, så tror jeg at han lett kan vinne den nasjonale finalen på Island. Mange islandske «Eurovision»-fans og tidligere islandske «Eurovision»-artister har uttrykt ønske om at Island boikotter årets «Eurovision». Den islandske MGP-klubben har også gått ut offentlig og sagt at de ønsker en boikott, sier Fjellanger til TV 2, og fortsetter:

– Men dersom han vinner, så er det mulig at vinden snur, og at flere ønsker å se Island under årets «Eurovision» likevel. Han er allerede et kjent navn på Island. Han har også laget låt og musikkvideo med Hatari, som representerte Island i 2019. I disse dager skal han til Island for å spille inn musikkvideo, sannsynligvis til låten han stiller med. Artistene og låtene i den islandske MGP blir lansert i morgen kveld klokka 20:50, så da får vi det også bekreftet offisielt.

Enkelte aviser, som Arab News, har slått fast at palestineren skal delta i konkurransen. De fleste aviser mener fortsatt at Murads deltakelse er på rykenivå.



Ny Ukraina-situasjon

Det er allerede varslet at det vil bli mange demonstrasjoner og høyt politisk trykk under «Eurovision»-uken i Malmö i mai 2024. Det har vært mange store demonstrasjoner her til lands også, særlig før hver delfinale i MGP.

– Om Bashar Murad kommer seg til «Eurovision» blir det spennende å se hva som skjer. Krigen i Gaza kommer nok til å ligge som en tung mørk skygge over årets «Eurovision», og jeg tror vi kanskje kan ende opp med et nytt valgskred, slik vi så da Ukraina vant i 2022. Slik nyhetsbildet er nå er det nærmest umulig at ikke «Eurovision» blir politisk, sier Fjellanger.

Fjellanger sikter til da det ukrainske bandet Kalush Orchestra vant ESC med låten «Stefania» i 2022. Selv om mange fans mener låten var god nok i seg selv til få en god plassering, mener likevel flere eksperter at låten vant på grunn av «sympatistemmer» som følge av krigen i Russland.



Ryktene om Islands palestinske deltakelse har skapt enorme ringvirkninger på oddsen. Hvert år er det nemlig slik at bookmakere setter odds på hvem som vil vinne konkurransen.

Island har klatret helt til topp på oddslisten, og her dermed gått forbi nevnte Ukraina på andreplass.

RETT TIL TOPPS: Island ligger foreløpig på toppen av oddstabellen. Denne tabellen funker som en indikator på hvem som er favoritter til å vinne ESC. Foto: Skjermdump/Eurovisionworld.com

Tåler Island å vinne «Eurovision»?

Island debuterte i ESC i 1986, men har aldri vunnet konkurransen.

Flere lurer på om Island er stort nok til å huse verdens største musikkonkurranse. Vertsnasjonen trenger nemlig å oppfylle en rekke krav, slik som å ha en stor nok stadion og nok kapasitet til å ta imot både artister, presse og fans.

– Om Island vinner «Eurovision», så tror jeg det skal gå helt fint, til tross for at Island har en befolkning på knappe 370.000 innbyggere. Islendingene klarer det de vil klare, og de tar imot massevis av turister på øya allerede. Så kan en heller legge til et par cruisebåter på kaia i Reykjavik for å dekke etterspørselen, sier Fjellanger.

ENORM PÅVIRKNING: Etter at Bashar Murad-ryktene begynte å florere har oddsen til Island blitt mye lavere. Lav odds betyr høye vinnersjanser. Foto: Skjermdump/Eurovisionworld.com

Islandsk regel i fare for å brytes

Han poengterer dog at noen fans er kritiske, fordi den israelske sangeren trolig sørger for en regelendring eller brudd på regler i den Islandske MGP-regelboka.

– Noen «Eurovision»-fans har kommet med innvendinger. I den islandske finalen må alle låter kunne synges på Islandsk, men hvordan skal han klare det? I så fall må de også endre reglene for islandske MGP. Det blir spennende å se hvordan de løser den floken, sier Fjellanger.

Regelen i Söngvakeppnin, som er navnet på islandske MGP, er at låten må synges på islandsk i delfinalen, men kan synges på et annet språk i finalen.