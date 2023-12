Pål Anders Ullevålseters spesielle jul:

Mens julen ser annerledes ut hvert år for noen, har andre tydelige tradisjoner.

TV 2 har tatt julepraten med endurofører Pål Anders Ullevålseter (54). Han forteller om juletradisjoner, og mimrer tilbake til både gode, og mindre heldige, minner fra høytiden.

Julesnakk

– Hva skal du gjøre i julen?



– Jeg blir hjemme i julen med familie. Et lite enduroløp i romjulen for å løse opp litt. For mye og lang jul er litt påkjenning.

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Ribbe. Klarer meg ikke uten julemat og godis, men angrer til neste jul, for jeg spiser for mye.

KONA: Pål Anders klarer seg ikke uten kona, Mette når det skal feires jul. Foto: TV 2

– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– Det må være kona, Mette for kun hun som har kontroll på det der.

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/ starten av desember?

– Pynte før 10. desember gjør at jeg er sliten 1. juledag.

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

JUL I ØRKEN: Pål Anders Ullevålseter har hatt mage julefeiringer i ørkenlandskap, som her da han kjørte inn til 7. plass på den aller siste fartsetappen i Dakar 2003, Sharm el Sheikh, Egypt. Foto: Erlend Aas/Scanpix

– Barna mine gir meg den beste stemningen.

– Hva er den verste julegaven du har fått?

– Fikk en globus en gang...

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Det økonomiske presset er altfor stort. Merker at flere nå bare gir til barna. Det som muligens kan svi mest, er når man er på kjøpesenter og ikke har penger og så kommer det noen forbi med fjorten bæreposer med gaver.

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens?

– Klart man skal lyve om nisse, da kan man lure de lengst mulig til å være snille.

– Hva er den rareste/mest spesielle julen du har hatt?

– På vei til Dakar-rallyet 2002. Sov på autobanen i Tyskland.



– Hva er din mest unike juletradisjon?

ULLEVÅLSETER: Pål Anders Ullevålseter på en prøvetur med sin nye motorsykkel ved Ullevålseter i Oslo. Det blir ikke jul før han tar en tur opp til Ullevålseter på julaften. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

– Må innom Ullevålseter.



– Hva er det viktigste du har lært i år?

– At man skal være utrolig glad om man er frisk. Lett å glemme.

– Hva ønsker du deg til jul?

– Ønsker meg friske barn som er fornøyde.