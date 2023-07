Pågriper mennesker i krise: – Det er et etisk dilemma

Karoline jobber med pågripelse av personer uten lovlig opphold i Norge. Møtene kan by på utfordrende situasjoner.

I TV 2-programmet «Politi» får seerne et innblikk i arbeidshverdagen til en rekke mennesker som jobber innenfor politiet.

Blant disse møter vi Karoline, som jobber i Politiets utlendingsenhet (PU). Hun og hennes kolleger er ansvarlige for å pågripe personer uten lovlig opphold i landet. Bakgrunnen kan være alt fra kriminell virksomhet til avslag på opphold i Norge.

Forlater ikke personene landet innen utreisefristen, er det politiet som sørger for uttransporteringen. Dette kan utløse sterke følelser og reaksjoner.

Får historiene servert

Det var helt tilfeldig at Karoline begynte i PU.

– Jeg hadde relativt liten oversikt over asylsituasjonen i verden før jeg begynte i PU. Det var en kjempebratt læringskurve, sier Karoline når TV 2 møter henne.

– Du får historiene servert fra dem som akkurat kommer derfra.

PU: Karoline og makkeren Steinar fra PU er to av profilene i «Politi». Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Arbeidshverdagen går ut på å pågripe, men det er ikke Karoline som tar avgjørelsen om at dette skal skje.

Det er Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemda som vedtar om en person har lov til å oppholde seg i Norge.

– Livets største krise

Reaksjonene på pågripelsen varierer. Det må nemlig skje i et tidsrom der politiet vet at personene er hjemme.

Mens noen er samarbeidsvillige, får andre en reaksjon som kan gjøre at de blir fysisk syke eller gjør motstand.

– Så har du de som plutselig innser at det er nå det skjer. For dem er det kanskje livets største krise at de skal tilbake til det landet de flyktet fra, sier Karoline.

– Noen trenger kanskje å bare føle at de kjemper én siste gang, og da blir det oss som er den siste gangen. Vi er forberedt på å håndtere det, uansett hva det er.

Karoline forteller også at språkbarrieren er en stor utfordring. Se video under for hvordan de forholder seg til dette.

Være et medmenneske

Det er ikke alle som er like fornøyde med jobben Karoline har. For henne handler det om å utføre oppdraget på best mulig måte.

– Noen må jo gjøre den jobben. For meg føles det veldig fint at jeg kan være med på å gjøre det best mulig for de involverte. Det er jo utelukkende å håndtere folk i krisesituasjoner og forberede dem på det som skal skje videre.

– De skal kanskje sitte på et fly i mange timer før de kommer hjem til et land som de egentlig er redde for å være i, eller virkelig ikke ønsker å reise tilbake til. Det krever en helt annen kommunikasjon.

Hun forklarer videre at de må bruke god tid på å være medmennesker. Hun opplever at det er nettopp god kommunikasjon som er veien til suksess i pågripelsene, der alle kan få en grei opplevelse.

Skiller mellom følelser og sak

Det kan være mye følelser i omløp i sånne situasjoner. Det er gjerne mennesker i krise det handler om, og det hender at de også må skilles fra familien sin.

– Jeg tror at de fleste av oss har lært å skille veldig på følelser og sak, og det må vi. Hvis ikke, så tror jeg ikke vi hadde klart å drive med det her.

For hennes egen del har hun i tillegg tillit til at de som tar avgjørelsene, gjør en riktig beslutning. Derfra er det opp til henne å gjøre situasjonen best mulig for de involverte.

– Samtidig, hvis vi aldri kjenner på det rent følelsesmessige, så tror jeg heller ikke vi kunne jobbet med det her. For det er et etisk dilemma. Vi er mennesker, og alle påvirkes av andre mennesker i krise.

– I hvert fall når man har det så bra selv, så ser man plutselig at virkeligheten for andre mennesker ikke er det samme, sier hun.

Tviler ikke

Karoline påpeker at det er noen saker som er tyngre enn andre. Hun trekker frem de som involverer familie og barn.

– De er på en måte en uskyldig tredjepart som bare følger situasjonen, uten at de har bestemt det selv, sier hun.

De er helt avhengige av å forberede dem på hva som skal skje. Karoline forteller at man gir av seg selv, og at det igjen kan påvirke mennesket som står oppi det.

De jobber ut ifra prinsippene trygghet, forståelse, forutsigbarhet og involvering. Ved å ha dette som metode, har de opplevd at de har gode forutsetninger for å jobbe med å minimere traumer.

– Stort sett kjenner jeg på en følelse av at vi har klart å gjennomføre det på en god måte.

Se «Politi» mandager til onsdager på TV 2 Play.