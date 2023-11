Øyvind Mund slutter i TV 2

SLUTTER: Øyvind Mund har sin siste arbeidsdag i TV 2 i juni 2024. Her er han fotografert under TV 2s høstlansering tidligere i år. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Programlederen takker for seg etter 30 år i kanalen.

Programleder Øyvind Mund (58) har bestemt seg for å ta sluttpakke i TV 2, etter å ha jobbet i kanalen siden 1994.

Valget om å forlate TV 2 har ikke vært enkelt.

– Det har kvernet i meg en ganske lang stund. Når man har jobbet et sted i 30 år, er det jo der man hører hjemme. Og det er så klart mange gode kolleger jeg vil savne, men jeg håper samtidig at jeg vil møte disse kollegene i andre sammenhenger, sier han.

Mund understreker at det ikke ligger noe dramatisk bak sluttpakkeavgjørelsen, og at han og TV 2 går fra hverandre som venner.

– Jeg har et kjempegodt forhold til TV 2, og det håper jeg vil fortsette i evig tid. Jeg har blitt godt behandlet, og jeg har fått gjøre utrolig mye spennende gjennom disse årene. Jeg håper å kunne samarbeide med TV 2 i fremtiden.

«THE VOICE»: Øyvind Mund var programleder for sangkonkurransen «The Voice» fra 2012 til 2021. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Tettere på TV-produksjoner

Sist gang Mund sto foran TV-kameraene var i 2021 som «The Voice»-programleder.

De siste to årene har han jobbet som prosjekteier i programavdelingen. Dette har gitt mersmak, og planen fremover er å jobbe enda tettere med utvikling og gjennomføring av TV-produksjoner.

– Jeg er ikke en fyr som har strebet etter å være på skjermen. Jeg har savnet å være mer direkte involvert i TV-produksjon. Dette er noe jeg har tenkt på en stund, og nå fant jeg ut at tiden er inne.

Lang fartstid

De siste tre tiårene har Mund ledet en lang rekke programmer. Han startet som «God morgen Norge»-programleder, og senere ble det «Gylne Tider», «The Voice» og «Alle mot én» – for å nevne noen. Han var også den aller første programlederen til «God kveld Norge». I 2014 vant han Gullruten for beste mannlige programleder for «Gylne Tider».



FØRSTE TV 2-JOBB: Øyvind Mund startet TV 2-karrieren som «God morgen Norge»-programleder i 1994. Her er han på 90-tallet med Hedda Kise. Foto: TV 2

Den 198 centimeter høye programlederen trenger knapt betenkningstid på spørsmål om høydepunkter fra TV 2-karrieren.

– Det har vært veldig mye som har vært spennende. Jeg har elsket å stå live på «The Voice» og «Det store korslaget» og kjenne på puls og nerver.

Han trekker også frem nostalgiserien «Gylne Tider», som gikk i fem sesonger mellom 2002 til 2016. I serien intervjuet han nasjonale og internasjonale stjerner fra 1970-, 80- og 90-tallet.

– Det var min idé, og det vokste seg fra å være en liten greie til å bli mye større. I «Gylne Tider» utfylte jeg flere funksjoner, som regi og manus, og det er den type arbeid jeg savner.

Øyvind Munds siste arbeidsdag blir i juni 2024 – 30 år etter han begynte.