Øyvind Brigg ble tatt til fange – slik kjøpte han sin egen frihet

69-åringen åpner opp om de mest skjellsettende hendelsene i karrieren. For Øyvind Brigg var det Bosnia-krigen som satte dypest spor, blant annet fordi han ble tatt til fange og måtte betale seg ut av knipen.

Det er ikke mange i TV 2 som har opplevd like mye som Øyvind Brigg.

Han var med på å starte hovedkanalen i 1992, og deretter Nyhetskanalen i 2007. Han er glad i historie, og sørget derfor for å være delaktig i den første sendingen på hver av kanalene.

I forbindelse med at TV 2 fyller 30 år i september, intervjues han om noen av de villeste øyeblikkene i hans karriere.

Det er ikke rent få historier å ta av. Men vi starter med en av de mest brutale.

BOSNIA: Brigg jobbet tett med Bosnia-krigen. Foto: TV 2 Arkiv

Den blodigste krigen

Brigg kom til TV 2 rett etter at han var ferdig som USA-korrespondent for VG, hvor han hadde jobbet i 17 år. Han meldte overgang i 1992 fordi han hadde lyst til å være med på å skrive mediehistorie, da TV 2 ble etablert som første kommersielle allmennkringkaster.

Dette var samme år som Bosnia-krigen brøt ut.

– Bosnia-krigen er det jeg vil beskrive som en fryktelig uoversiktlig krig. Vi hadde en helt annen tilgang til informasjon enn vi har nå om dagen, forteller han.

Bosnia-krigen, som varte fra 1992 til 1995, var hovedsakelig mellom ulike grupperinger av serbere, bosniere og kroater. De kjempet om kontroll over republikken Bosnia-Hercegovina. Krigen omtales av historikere som den blodigste og mest kompliserte av krigene som oppsto under oppløsningen av Jugoslavia.

– Jeg dekket alle forhandlingene til Thorvald Stoltenberg, da han var FNs fredsmekler i tidligere Jugoslavia. Jeg møtte alle bandittene, for å si det sånn. Jeg møtte Slobodan Milošević og Radovan Karadžić, for å nevne noen.

Karadžić er en dømt krigsforbryter som var leder for serberne i Bosnia-Hercegovina under Bosnia-krigen. Milošević var anklaget for omfattende krigsforbrytelser, men døde før rettssaken var fullført.

POLITIKK: Brigg har også jobbet med politikk, både i Norge og i utlandet. Her intervjuer han FrP-politiker Carl I. Hagen. Foto: Morten Holm

Tatt til fange

Og at Brigg var en markant skikkelse for både TV-seere og ikke minst de lokale i området, var det ingen tvil om. Han endte med å bli tatt til fange.

– Jeg ble tatt til fange av muslimske styrker ved den bosniske byen Tuzla. De kuttet sambandet vårt, så selv om vi hadde FN-eskorte, så fikk ikke eskorten gjort noen ting. Trolig skulle de muslimske styrkene sette i gang en offensiv, og vi var på feil sted til feil tid. Vi klarte til slutt å forklare situasjonen, men de lot oss ikke gå før vi kjøpte oss ut. Jeg sa: «Det er greit at dere gir oss en saftig bot, vi skjønner at vi har gjort noe galt».

– Hvor mye må man betale, for å kjøpe seg fri fra en slik situasjon?

– Jeg tror det var rundt 2000 kroner, cash. Husk at dette er lenge siden, så 2000 kroner var litt mer da. Men jeg må innrømme at jeg syns jeg er verdt mer enn 2000 kroner, sier Brigg skøyeraktig.

Han virker overhodet ikke påvirket når han snakker om det som utvilsomt må ha vært en skremmende situasjon.

Han får spørsmål om hvordan det har seg at han ikke lot seg skremme i større grad av situasjonen. Han tenker. Han tror det handler om at dette var en helt annen tid.

OFTE I RUTEN: Brigg var ofte med i hovedsendingene til TV 2 i tiden som korrespondent. Her er det Nils Gunnar Lie som får en rapport av Brigg.

– Internett har gjort at vi er litt mer forberedt i det vi går inn i slike situasjoner. Vi hadde mindre oversikt over hvor farlig ting var før. Nå har man også sikkerhetskurs og briefinger før og etter en krigsdekning, men det var ingen som holdt på med slik før. Jeg fikk ikke bruke en mobiltelefon på utenlandsopphold før i 1995. Før det var det blant annet satellittelefoner.

Han poengterer at det var enda vanskeligere å holde kontakt med arbeidssted og familie, da han reiste til Afrika som korrespondent.

En gang ble han sendt til Tsjad alene, hvor det kun var én gang han fikk kontaktet noen i Norge på to uker.

– I Somalia måtte vi sende teleks. Da visste ingen hvor vi var på en uke, ler Brigg.

Teleks var en kommunikasjonsmetode fra før faksens tid. Man sendte beskjeder via skriftruller på skrivere som var tilknyttet abonnement.

TELEKS: Telekser benyttet seg av hullebånd, som du ser på bildet. Hullbånd er en type lagringsmedium for digitalt kodet informasjon, og består av en papirstrimmel med utstemplede hull. Hullbånd har vært brukt til lagring av utsendte og mottatte telekser, Foto: Ivar Aaserud

Saddam Husseins siste minutt

I 2003 ble Brigg sendt til Irak. Sammen med fotograf Kåre Breivik dro de til Bagdad, rett etter at amerikanerne hadde invadert landet.

Via en tilfeldig forbindelse i Bagdad fikk de gå inn i det beryktede Abu Ghraib-fengselet, som er mest kjent for å være stedet hvor Saddam Hussein ble henrettet.

– Vi kom oss inn som de første journalistene i Abu Ghraib-fengselet. Der så vi det som senere ble henrettelsesrommet til Hussein. Der ble de hengt ved siden av hverandre, men ingen visste hvem som ble hengt først. Det var fortsatt blodspor på tauene da vi kom dit.

Byen var en spøkelsesby. Brigg, Breivik og den lokale guiden fikk se sporene etter den makabre henrettelsen som var begått i fengselet, men det var ingen mennesker der.

69-åringen har brukt erfaringen fra de forskjellige krigene og utenlandsturene på forskjellige måter. Han har blant annet vært leder for utenriksavdelingen i TV 2 en periode, og tatt videreutdanning.

– Jeg gikk på Forsvarets høyskole i 2012, og tok et sjefskurs. Jeg gjorde det på eget initiativ, og fikk fri fra TV 2. Det er nok noe av det lureste jeg har gjort. Da lærte jeg mye, forteller han.

BAGDAD: Brigg dekket konflikten i Bagdad. Foto: TV 2 Arkiv

«Mr. Nobel»

Brigg har også jobbet deler av karrieren som politisk reporter, og har vært korrespondent i Washington. I denne perioden var han en av reporterne som dekket Barack Obamas presidentskap tettest.

Han ble sittende på en av de første radene da Obama avla eden ved Capitol Hill i 2009, noe han beskriver som en stor opplevelse.

– Jeg har alltid hatt et motto, og det er at jeg skal være tidlig ute, der jeg kan. Jeg fikk sitte på premieplass under innsettelsen, rett og slett fordi jeg sendte inn søknaden min før alle andre i både norsk og internasjonal presse. NRK satt vel en kilometer lengre bak, ler Brigg.

TV 2-profilen har de siste årene jobbet mer som nyhetsanker enn reporter. Han blir internasjonalt kalt for «Mr. Nobel», fordi han har jobbet med kunngjøringen av Nobels fredspris hvert år siden 1994 – unntatt årene han jobbet i USA.

En annerledes bransje

Det er mye som har endret seg siden Brigg startet i TV 2 i 1992 – og godt er det. Han syns eksempelvis at bransjen har kommet langt hva gjelder sikkerheten til journalister. Nå får alle som ønsker kurs, hvor man lærer hvordan man håndterer terror- og krigssituasjoner.

Han setter også pris på at han alle disse årene har jobbet i en bransje som aldri stopper å utvikle seg.

WASHINGTON: TV 2s Obama-team bestod av Gerhard Helskog, Oddvar Stenstrøm, Øyvind Brigg, Christine Korme og Vår Staude. Foto: TV 2

– Det er alltid noe nytt og nye arbeidsoppgaver. Jeg er spesielt imponert over Nyhetskanalen, som fortsetter å vokse på lineær-TV, når de fleste andre kanaler gjør det motsatte. Å jobbe i TV-bransjen nå er annerledes enn før. Jeg vil si en av hovedforskjellene er at hele teamet rundt sendingene bare blir bedre og bedre. Hver direktesending går på en måte lettere og lettere.

Den profilerte journalisten har hele sin karriere jobbet turnus, med lange arbeidsdager og flere utenlandsturer. Han takker kona for at han har fått muligheten til å jobbe slik.

– Jeg skjønner egentlig ikke hvordan vi har fått det til, for hun har jobbet turnus som kabinsjef i SAS. Vi har to barn, men vi har fått det til. Det er mye hennes fortjeneste.