Øyunn Krogh ut mot drikkekulturen i Norge: – Vi drikker oss drita til vi spyr

Influenseren mener vi er for raske til å dømme annen rusmisbruk, når alkohol er det mest utbredte rusmiddelet vi har.

Vi er nå over halvveis i januar, og flere har satt i gang med nyttårsforsettene for fullt.

Trenden om å starte det nye året med «hvit måned» er det mange som har kastet seg på, blant dem influenser Øyunn Krogh (28).

Konseptet går ut på å avstå fra alkohol i hele januar.

God kveld Norge møter influenseren i forbindelse med førpremieren til «Mean Girls», hvor hun letter på sløret om «hvit måned» og hva hun tenker om drikkekulturen i Norge.

Det er særlig én ting hun mener vi «ugle-ser».

– Fint å anerkjenne det som et rusmiddel

– Det går veldig bra med «hvit januar», men jeg er litt overrasket over hvor vanskelig det er de kveldene hvor jeg faktisk pleier å drikke, innrømmer Krogh til God kveld Norge.

Ifølge influenseren drikker hun sjeldent, men når en kveld på byen står for tur, er det ganske naturlig for henne å ha en pils i hånda.

– Jeg føler litt på det, spesielt i mingle-sammenhenger. Å bare ha den lille innabords hjelper å roe ned på nervene, mener hun.

Likevel synes hun det er et fint eksperiment.

Grunnen til at 28-åringen valgte å kaste seg på trenden, er for å få et mer bevisst forhold til eget alkoholbruk.

– Også tenker jeg at siden det er så sosialt akseptabelt at man drikker, så er det fint å anerkjenne også det som et rusmiddel, sier hun og presiserer:

– Fordi vi ugle-ser andre mennesker i samfunnet som bruker andre rusmidler, også drikker vi oss drita til vi spyr selv. Så det er fint å sette det litt i perspektiv, sier Krogh.



Koster Norge opptil 100 milliarder

Katrin Solbakken, kommunikasjons- og markedsdirektør i Blå Kors, skriver i en e-post til God kveld Norge at alkohol er det vanligste rusmidlet vi har.

I motsetning til illegale rusmidler, er alkohol et lovlig rusmiddel som er regulert av blant annet Vinmonopolet.

– Ved bruk av illegale rusmidler har man ingen kontroll på hva man får i seg, advarer Solbakken.

FORSKJELL: Mens alkohol er et lovlig rusmiddel i Norge, har man ingen kontroll på hva man får i seg av illegale rusmidler, forteller kommunikasjons- og markedsdirektør i Blå Kors, Katrin Solbakken. Foto: StudioF2, Ingar Næss

Hun opplyser om at markedet for illegale rusmidler også har en skyggeside med stor kriminell virksomhet. Likevel understreker Solbakken at alkohol ikke er uproblematisk på noen måte.

En rapport fra 2020, utviklet av Blå Kors, Actis og alkovettorganisasjonen Av-og-til, viser at alkoholkonsumet koster det norske samfunnet mellom 80 og 100 milliarder i året.

– Det er knyttet til helsetap og tapte leveår, kostnader til helsetjenester, tapt verdiskapning og kostnader til for eksempel politi, kriminalomsorg og domstoler, sier hun.

– Det er store summer, legger Solbakken til.

Dette gjør Blå Kors og Av-og-til: I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Likevel har Norge et lavt alkoholkonsum per innbygger, sammenlignet med andre land, ifølge Solbakken.

Samtidig er andelen av befolkningen som drikker høy, og drikkemønsteret i stor grad preget av beruselse. Derfor mener Solbakken at en «hvit måned» kan være lurt for mange.

– Å ta en hvit måned som Øyunn Krogh har mange positive effekter, både på helsa – og lommeboka,

Preges av «binge drinking»

God kveld Norge har også vært i kontakt med Ragnhild Kaski, generalsektretær i alkovettorganisasjonen, Av-og-til.

Hun, som Solbakken, peker på flere konsekvenser av alkohol-kulturen.

RISIKOFYLT: Ragnhild Kaski, generalsektretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, mener spesielt unge voksne har et risikofylt alkoholkonsum. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– 90 000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye, og 13 prosent av befolkningen har en risikofylt alkoholbruk. I tillegg øker alkohol risikoen for over 200 sykdommer, sier Kaski.

Trenger du hjelp? Da er det viktig å be om hjelp. Ta kontakt med din fastlege så kan dere sammen finne den beste løsningen for hva som kan fungere for deg. Blå Kors har klinikker stort sett over hele landet, så det kan være en mulig løsning. På drikkestatus.no kan du teste egne drikkevaner. Det kan gi svar på om du har risikofylte alkoholvaner. Du kan også kontakte rusinfo for råd. Rustelefonen: 08588

Kulturen preges også av såkalt «binge drinking», mener Kaski og forklarer:



– At man drikker mye på en gang. Spesielt unge voksne drikker mye på en gang, og har oftere et risikofylt alkoholkonsum.

– Det er også problematisk at veldig mange opplever drikkepress, og opplever at det er en rekke sammenhenger hvor det er forventet å drikke alkohol – og gjerne mye alkohol, avslutter Kaski.