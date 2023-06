Øyunn Krogh kommer med Tinder-advarsel

TV-profil og influenser Øyunn Krogh (27) kom torsdag med en advarsel til sine 73.000 følgere på Instagram.

Hun skriver at hun «akkurat» ble gjort oppmerksom på problemet.

En person skal nemlig ha utgitt seg for å være henne på Tinder. Krogh hevder at personen skal ha gått så langt som å planlegge stevnemøter på datingappen, for så å ikke dukke opp.

27-åringen kommenterer at det er en utrolig dårlig spøk, og ber folk om å være obs på kontoen.

Slik advarte hun følgerne. Foto: Skjermbilde fra Instagram story @oyunnkrogh

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Krogh, foreløpig uten hell.

TV-profilen har flere ganger uttalt seg om sitt syn på Tinder.

I oktober i fjor var hun nylig blitt singel, og fortalte i podkasten «Ida med hjertet i hånden» at datingappen ikke var aktuelt for henne å teste ut på det tidspunktet.

Under Gullruten i mai erkjente Krogh til Nettavisen at hun har fått seg en Tinder-konto, men at hun som regel ikke går på date.

Det er et vedvarende problem for kjendiser at andre utgir seg for å være dem i sosiale medier. Artist Bjørn Eidsvåg gikk i mai ut mot falske profiler på Facebook, mens Ida Fladen ba om hjelp til å rapportere en falsk Instagram-konto.

Kjendiser som Sophie Elise og Tonje Frigstad har tidligere fortalt at de har blitt kastet ut av Tinder, fordi folk ikke skal ha trodd at profilene var ekte.