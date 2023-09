Øystein Greni gjorde lykkefunn på Finn etter 20 år

Vokalist, låtskriver og gitarist Øystein Greni (49) i Bigbang hadde mandag kveld solokonsert på Josefines Vertshus i Oslo, hvor han spilte på en helt spesiell gitar. En gitar som ble stjålet for 20 år siden.

Greni planlegger å dra på turné med sitt «Bigbang Solo»-format til høsten neste år, og testet ut konseptet foran venner, familie og bransjefolk i salen.

Gitar-tyveri

Den tidligere «Hver gang vi møtes»-deltageren spilte deler av konserten på en Martin D35 – en gitar som han hadde blitt frastjålet for 20 år siden.

Kjente Bigbang-klassikere som «Girl in Oslo» og «Right Beside You» er unnfanget med denne gitaren.

– I april 2004 skulle Bigbang på turné, og turnébussen ble pakket på Grefsen der jeg hadde studio. Gitaren og et pedalbrett ble stående et øyeblikk bak bussen og ble stjålet. Det var en flott gitar. Jeg kjøpte den i 1999, men den hadde noen feil, så hele gripbrettet ble skiftet, derfor var den lett gjenkjennelig, sier Greni til TV 2.

KJÆR GITAR: Øystein Greni viser stolt frem den tilbakevendte Martin D35-gitaren sin på Josefines Vertshus. Foto: Pål Fredrik Pedersen/TV 2

Sjokk på Finn.no

Greni har i 20 år fulgt med og lett etter gitaren sin rundt omkring i Oslos bruktbutikker og på Finn.no. Av alle gitarene han har eid var denne noe av det kjæreste han eide.

Forrige lørdag skulle det skje noe helt spesielt. På vei til Trondheim på konsert begynte Greni og scrolle på mobilen, og plutselig dukket Martin D35-gitaren opp på Finn.no.

HJEMVENDT GITAR: Øystein Greni koser seg med sin hjemvendte Marrtin D35 i hagen på Grefsen. Foto: Frode Sunde/TV 2

– «Bam!» Der var gitaren min, det var helt utrolig. Jeg ble litt usikker hvordan jeg skulle gå frem, for man vet jo ikke helt hvem selger er. Jeg husket at jeg hadde fått nyss om at det var en brukthandel som hadde sett gitaren etter tilbud om å kjøpe den, like etter at den ble stjålet. Da tenkte jeg at det var sannsynlig at det ikke var tyven som skulle selge, forteller han.

Høyeste bud

Greni fikk turnélederen sin til å legge inn høyeste bud for gitaren. Deretter avtalte de å møte selgeren dagen etter de hadde oppdaget annonsen.

GITARLYKKE: Øystein Greni har laget låtene «Girl in Oslo» og «Right beside you» på sin gamle gitar fra 1999. Foto: Frode Sunde/TV 2

Etter å ha møttes på avtalt plass, var gitaren i Grenis hender etter 20 års lengsel og sorg.

– Jeg forklarte ganske troverdig om hvordan dette var, og ga en god finnerlønn til han som solgte gitaren min. Det passet utrolig godt at jeg fikk tilbake gitaren dagen før jeg skulle spille en akustisk konsert. Den har blitt herjet litt med, men fungerer bra, avslutter Greni.