Øyeblikkene som sjokkerte oss

Natt til onsdag gikk årets Golden Globe Awards av stabelen.

Showet var preget av de siste årenes kontrovers rundt prisutdelingen, da programleder Jerrod Carmichael både vitset om og ga stikk til Golden Globe-juryen i sin åpningsmonolog.

I forbindelse med nattens utdeling, har vi samlet opp noen av de mest skandaløse og minneverdige øyeblikkene fra tidligere år.

Nektet for skjellsord mot homofil kollega

I 2007 fikk Isaiah Washington sparken fra Grey's Anatomy etter å ha kalt sin homofile kollega, T.R. Knight, skjellsordet «faggot». Washington, som spilte karakteren Preston Burke i serien, nektet for anklagene.

Etter at Grey's vant prisen for beste dramaserie, fikk skuespillerne spørsmål rundt anklagene mot Washington i presserommet.

– Nei, jeg kalte aldri T.R. en «faggot». Det skjedde aldri, svarte Washington på en av journalistenes spørsmål.

UVENNER: Tidligere kollegaer T.R. Knight og Isaiah Washington på rød løper. Foto: MATT SAYLES

I senere tid har det vist seg at ryktet stammet fra en krangel som skjedde under innspillingen av dramaserien.

Under en krangel mellom Washington og kollega Patrick Dempsey, hadde Washington skreket til Dempsey:

«Du kan ikke snakke til meg som du snakker til den lille fagotten T.R.».

Isaiah ble etter hendelsen sparket fra TV-serien.

Det skriver PEOPLE Magazine.

Var full på scenen



Det var duket for den 58. Golden Globes utdelingen i 2001. Da skuespiller Elizabeth Taylor skulle annonsere vinneren av «beste filmdrama» gikk ikke ting helt som det skulle.

Taylor var synlig beruset på scenen, og holdt på å røpe vinneren av kategorien før de nominerte ble ropt opp.

SYNLIG BERUSET: Elizabeth Taylor var synlig beruset da hun skulle annonsere vinneren av årets filmdrama under Golden Globe Awards i 2001. Foto: REUTERS/Ho/Chris Haston-NBC

– Hva? Skal jeg ikke åpne denne? Jeg er ny i dette, sa hun da noen påpekte at hun gjorde feil.

Taylor måtte få assistanse på scenen før hun kunne annonsere vinneren, som var filmen «Gladiator».

«Jeg bryr meg ikke»

Ricky Gervais har vært programleder for prisutdelingen hele fem ganger. I 2020 var han programleder for siste gang, og åpningstalen ble omtalt for å være for drøy og frekk.

Han startet hele åpningstalen med å avsløre at dette var hans siste gang som programleder for Golden Globes, og at han derfor ikke brydde seg lenger.

I den lange monologen kom han med flere kontroversielle sitater.

– Verden fikk se James Corden som en feit fitte. Han var også med i filmen «Cats». Men ingen så den. Og anmeldelsene? Sjokkerende. Jeg så en som sa at dette er det verste som har skjedd med katter siden hunder, lød det fra scenen.

PROGRAMLEDER: Rickey Gervais på den røde løper sammen med partner Jane Fallon Foto: VALERIE MACON

Videre kritiserte han Judi Dench for å forsvare filmen.

– Hun sa at det var rollen hun ble født til å spille fordi det er ingenting mer hun elsker enn å stikke rumpa ned på tepper, løfte bena og slikke sin egen fitte.

Han kom også med et stikk til Leonardo DiCaprio for hans omdiskuterte kjærlighetsliv.

– «Once Upon A Time... In Hollywood» var nesten tre timer lang. Leonardo DiCaprio deltok på premieren, og mot slutten var daten blitt for gammel for ham.

Protesterte mot seksuell trakassering

Etter at Harvey Weinstein-skandalen ble offentliggjort i 2017, fikk #Metoo-bevegelsen sitt framrykk.

PROTEST: Meryl Streep, Ai-jen Poo, Natalie Portman, Tarana Burke, Michelle Williams, America Ferrera, Jessica Chastain, Amy Poehler, og Saru Jayaraman i svart for å protestere mot seksuell trakassering. Foto: Chris Pizzello

I den anledning kom kjendisene ikledd svarte dresser og kjoler, for å vise sin støtte til ofrene under prisutdelingen i 2018.

Ga bort statuetten

I 1998 vant Ving Rhames prisen for beste skuespiller i en miniserie for sin rolle som Don King i «Don King: Only in America».

GA BORT: Ving Rhames ga bort vinner-statuetten til Jack Fellow. Foto: SAM MIRCOVICH

Under takketalen fortalte han at han ikke kunne ta imot prisen, og ga den videre til Jack Fellow, som også var nominert i kategorien.

– Jeg føler at det å være kunstner handler om å gi, og jeg vil gjerne gi denne til deg, sa han og ga statuetten over til kollegaen.

Stikk til The Hollywood Press Association

Under prisutdelingen i 2018, skulle skuespiller Natalie Portman og regissør Ron Howard dele ut prisen for beste regissør.

KOM MED STIKK: Natalie Portman kom med stikk til HFPA. Foto: Galaxy

Portman kom da med et stikk til organisasjonen bak Golden Globes om at det kun var mannlige regissører som var blant de nominerte.

– Og her er de mannlige nominerte, valgte Portman å si da hun skulle presentere de nominerte i kategorien.

Vitset om Bill Cosby

I 2014 gikk flere kvinner ut i media og anklaget komiker og skuespiller Bill Cosby for å ha dopet de ned og senere voldtatt dem.

Året etter kom programlederne med et stikk til Cosby fra scenen.

PROGRAMLEDERE: Tina Fey og Amy Poehler var programledere for utdelingen i 2015. Foto: John Shearer

– I «Into the Woods» løper Askepott fra prinsen, Rapunzel blir kastet fra et tårn for prinsen, mens Tornerose trodde bare hun tok en kaffe med Bill Cosby, sa skuespillerne Tina Fey og Amy Poehler, som ledet showet i 2015.

Vitsen fikk hele salen til å le.

